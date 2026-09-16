Bullrich acordó una sesión para este jueves pero quedó afuera el tema que más importa al Presidente. Avanzan con Inocencia Fiscal II y biocombustibles

El gobierno de Javier Milei no logra recuperar el control sobre el Senado, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, finalmente acordó con los bloques dialoguistas volver a sesionar este jueves pero sin el proyecto de reforma del Banco Central (BCRA), que es uno de los temas que más interesa al Presidente y quedaría, en principio, para la próxima semana.

Los jefes de todos los bloques se reunieron en Labor Parlamentaria este miércoles y allí acordaron sesionar este jueves a partir de las 11:00 para votar el proyecto de Inocencia Fiscal II, con el que el Gobierno trata de ampliar el universo de personas que pueden volcar los "dólares del colchón" a la economía formal sin penalidades, y un proyecto sobre biocombustibles pedido por los bloques aliados.

El temario también incluirá el proyecto que continúa con la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires pliegos de jueces, entre ellos la designación de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania en el Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que estaban en el "freezer" por los señalamientos de sus vínculos con la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia.

Pero la reforma de la carta orgánica del BCRA quedará, en principio, para la semana que viene. Uno de los motivos es la falta de acuerdo en torno al cambio en el mecanismo de designación y remoción de los directores de la entidad, según indicaron a iProfesional fuentes con acceso a la reunión.

Si bien el proyecto se aprobó con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado el oficialismo había logrado firmar el dictamen de comisión en solo una reunión, la intención de avanzar rápido que se planteó Bullrich por el interés que reviste el tema para Milei se frustró por un abanico de motivos distintos más allá de ese artículo puntual, entre ellos, los cortocircuitos que se registran entre el Gobierno y los bloques aliados.

¿Por qué se postergó en el Senado la reforma del BCRA?

Desde el día anterior Bullrich veía complicado el plan de sesionar esta semana. Ya lo había intentado la anterior con otra agenda de temas -que incluía también el proyecto sobre biocombustibles, aunque sin consenso suficiente- y debió abortar, pero igualmente el plan era avanzar este jueves con la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II como temas centrales.

Sin embargo, el oficialismo arrancó las conversaciones el martes con al menos dos bajas propias: la del riojano Juan Carlos Pagotto, por problemas de salud, y la de Francisco Paoltroni que se encontraba de viaje. A esas ausencias del bloque oficialista se le sumó un fuerte reclamo de los bloques aliados, en particular de Convicción Federal, por la inclusión del proyecto sobre biocombustibles.

Bullrich no lo había incluido en la agenda. "Está muy tironeado por las empresas de biocombustible", comentaban los senadores oficialistas en las horas previas a la reunión de Labor Parlamentaria, al tiempo que reconocían que veían "difícil" poder sesionar. Finalmente encontraron el acuerdo para ir al recinto, pero con Inocencia Fiscal como el único proyecto del Gobierno.

A pesar de la inclusión del proyecto que pedían los aliados, la reforma del BCRA se dejó de lado porque, con las ausencias en el propio bloque libertario, los desacuerdos en torno artículos puntuales del proyecto más el fuerte rechazo del peronismo al proyecto ponían en riesgo la posibilidad de convertirlo en ley en esta sesión. Cualquier modificación obligaría a devolverlo a Diputados.

En el combo se incluyó la fisura en el vínculo entre la Casa Rosada y algunos gobernadores -con los que ahora el jefe de Gabinete, Diego Santilli, intenta recomponer la relación- y la molestia que hay entre los senadores pamepanos como Daniel Kroneberger (UCR) y María Victoria Huala (PRO) por el decreto de Milei que le dio el 100% de las regalías de la represa del río Atuel a Mendoza. La provincia tiene una disputa histórica con La Pampa por ese tema.

Los puntos conflictivos del proyecto que demoran su votación

El proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central vigente desde 2012 establece, entre otros puntos, que el presidente y los directores de la entidad solo podrán ser removidos por el Congreso con una mayoría agravada de dos tercios en cada cámara, un requisito tan exigente que solo es comparable con la remoción de jueces, mientras que su designación es por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).

La bancada peronista/kirchnerista objetó desde el inicio este punto, tanto en el Senado como antes en Diputados. Lo consideran un "blindaje" para el actual presidente del Central designado por Milei, Santiago Bausili. Sin embargo, esta modificación también hacía ruido entre algunos senadores de la UCR y bloques provinciales.

A eso se le sumó que el peronismo alimentó en los últimos días una fuerte controversia en torno al destino de las reservas de oro del BCRA que fueron enviadas al exterior en 2024, a partir de una respuesta que dio Bausili durante el debate en comisiones. La bancada que encabeza José Mayans presentó el último lunes un proyecto para citarlo al Senado de forma "urgente".

Lo que ocurrió fue que, ante una pregunta de Juliana di Tullio (Bloque Justicialista), una alfil de la expresidenta Cristina Kichner, sobre las reservas de oro Bausili aseguró que están depositadas en un banco en Suiza y que los movimientos y los balances de 2023, 2024 y 2025 fueron auditados por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Sin embargo, el Bloque Justicalista acusó a Bausili de "mentirle al Senado". Asegura tener constancia de que el oro está en el Banco de Inglaterra y no en Suiza, en tanto que la AGN presidida por el peronista Juan Manuel Olmos emitió un comunicado en el que la auditoría 2025 no se realizó y puso en duda los dichos del presidente del BCRA.

En ese marco, la principal bancada opositora presentó un proyecto para que el titular del BCR se citado con carácter "urgente" a las comisiones, a fin de que dé nuevas explicaciones. Le solicitan "brindar informes detallados, verbales y documentados sobre el traslado y la localización de las reservas de oro al exterior realizado durante 2024". El tema iba a colarse con fuerza en el debate del proyecto de Milei.

¿Por qué la demora es un revés para Milei?

La postergación de la reforma del BCRA en el Senado cuando parecía que el Gobierno se llevaría la ley bastante rápido es un cachetazo para Milei, quien le asigna una importancia particular al tema como lo demostró al elegir la cadena nacional para presentarlo.

El Presidente considera que la emisión del BCRA para financiar al Tesoro siempre fue una herramienta de "la política", más precisamente de los gobiernos de turno. La califica como "el robo de la política" y considera que debe desaparecer porque constituye el origen de la inflación crónica.

En ese aspecto, la iniciativa sobre el Banco Central es una bandera para Milei, que la considera una pata central de su programa económico y, a la vez, parte de su legado. Por ello Martín Menem se movió en la Cámara de Diputados para asegurar su aprobación lo más rápido posible y ahora Bullrich intenta hacer lo mismo en el Senado, pero con una doble presión por las derrotas sufridas en el último tiempo.

En Diputados el proyecto se aprobó con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Una mayoría importante. El oficialismo esperaba que ese acuerdo se replicara en el Senado para que convertirlo en ley, pero las alianzas parlamentarias del Gobierno se han vuelto muy oscilantes en el último tiempo y la bancada de Bullrich decidió ir alo seguro y avanzar solo con una parte de la agenda del Ejecutivo, hasta aclarar el panorama para la iniciativa que más interesa a Milei.

Qué plantea el proyecto de Inocencia Fiscal II

A pesar del revés para la reforma del BCRA, el gobierno de Milei podría llevarse de la sesión del Senado la nueva ley de Inocencia Fiscal, cuya importancia radica -según los argumentos del oficialismo- en la necesidad de simplificar el sistema tributario, reducir la discrecionalidad del Estado frente a los ahorristas que durante años compraron dólares en el mercado "blue" y atraer esos billetes a inversiones formales.

El proyecto introduce cambios a la Ley 27.799 que llevó el mismo nombre -aunque se la conoció popularmente como "dólar colchón"- y que esta vigente desde enero de este año. La finalidad de esta nueva iniciativa es dar más incentivos para exteriorizar divisa sin declarar y mayor seguridad jurídica para quienes lo hagan, esto es, garantías de que no serán "perseguidos" por el fisco.

Durante el debate en Diputados LLA cedió a un pedido de los bloques dialoguistas para asegurarse su apoyo y modificó el texto original para que los funcionarios de los tres poderes del Estado que hayan ocupado un cargo público en los últimos 5 años no puedan adherir a la exteriorización de los "dólares del colchón".

Los funcionarios sí podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque no gozarán de la presunción de exactitud de la declaración ni de ningún otro beneficio contemplado para el resto de los contribuyentes. Consecuencias del escándalo en torno al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, que había adherido al sistema en medio de la investigación sobre sus gastos y patrimonio. El texto llegó al Senado con este cambio y en el oficialismo esperan que se apruebe la ley así.

Entre las modificaciones del proyecto a la Ley de Inocencia Fiscal figura la ampliación del universo de contribuyentes: el régimen actual lilmita el acceso a contribuyentes con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, mientras que la iniciativa que votará Diptuados elimina esos límites en busca de una mayor adhesión.

Otro punto saliente es el cambio en el concepto de "discrepancia significativa", que es la llave que le permite a ARCA impugnar la declaración simplificada y levantar la protección que brinda el régimen. El proyecto cambia la base de cálculo y el porcentaje del 15% para configurar la discrepancia ya no se medirá sobre el "saldo de impuesto a ingresar" (monto final a pagar tras computar retenciones, percepciones y pagos a cuenta), sino sobre el "impuesto determinado" (el impuesto resultante previo a esos descuentos).

Además, el proyecto establece que aún cuando se supere el 15% de diferencia, no se considerará discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia se igual o inferior al 5% del umbral de evasión fijado por el Régimen Penal Tributario, que a valores actuales se ubica en los $5.000.000.

¿De qué se trata el proyecto sobre biocombustibles?

Por otra parte, el proyecto que impulsaron los bloques dialoguistas para modificar el Régimen de Biocombustibles llegará al recinto también con tensiones y no se descarta que sufra alguna modificación.

La inicaitiva prevé una vigencia de 15 años para el régimen, que actualmente rige hasta 2030 (se aprobó en 2021). Establece que el porcentaje de corte obligatorio de biodiesel para el gasoil pase del 5% actual al 7,5% y se eleve al 10% en el plazo de un año desde la sanción de la ley. Para el bioetanol para las naftas, propone mantener por un año el 12% actual y luego elevarlo al 15%.

Otro de los artículos indicar que "a los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente".

En el bloque Convicción Federal, uno de los que más impulso le dio al tema, señalaron a iProfesional que hasta el martes a última hora hubo reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Energía y el sector del biodiesel para negociar "un aumento en los porcentajes de cortes y atender más los reclamos de las pymes del sector que son las que vienen trabando para que el proyecto se apruebe".