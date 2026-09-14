El Gobierno busca aprobar la ley de reforma del BCRA este jueves, con una nueva polémica

Bullrich organiza una reunión para consensuar con aliados. El proyecto sobre el Central es prioridad. El peronismo suma una controversia por el oro

El gobierno de Javier Milei apunta a convertir en ley en el Senado la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), a la que considera una pata clave de su plan para terminar con la inflación, en el marco de una sesión que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, diseña para el jueves y que daría lugar a una nueva polémica planteada por el peronismo en torno al destino de las reservas de oro de la máxima autoridad monetaria.

La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados a fines de agosto con una holagada mayoría y la semana pasada el oficialismo logró firmar el dictamen de forma exprés en las las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda, lo que la dejó lista para su votación en el recinto.

Esa celeridad en el paso por comisiones entusiasmó a la tropa libertaria para buscar la sanción definitiva de la ley esta semana. "La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene", aseguró Bullrich este lunes durante una exposición en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, la jefa del bloque oficialista tiene que construir un consenso con los otros bloques respecto del temario para esa sesión. La semana pasada también tuvo la intención de sesionar para tratar otros temas, entre ellos un proyecto sobre biocombustibles que no reunía acuerdo suficiente, lo que la obligó a suspender su plan. Ahora volverá a intentarlo.

¿Cuál es el plan del Gobierno para avanzar con la ley de reforma del BCRA esta semana?

Fuentes del bloque libertario confirmaron a iProfesonal que organizan una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles a las 14:00, con el fin de hacer un punteo de los temas a tratar. Si hay acuerdo en ese aspecto, se convocará oficialmente a la sesión para el jueves, posiblemente a partir del mediodía o antes, según indican en el Senado.

El oficialismo le da prioridad allí a la reforma del Banco Central, que con la prohibición que establece para que la máxima autoridad montaria pueda financiar al Tesoro respresenta un tema de primera importancia para Milei, como lo explicó cuando eligió usar la cadena nacional para presentarlo.

Asimismo quiere incluir el proyecto de Inocencia Fiscal II que busca amplicar el universo de contribuyentes que pueden formalizar ahorros no declarados (los famosos "dólares del colchón") sin penalidades. Esta iniciativa se aprobó en Diputados junto con la reforma del BCRA y el oficialismo quiere repetir el esquema ahora en el Senado.

La Libertad Avanza también quiere incorporar al temario de la sesión el proyecto que continúa con la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y nuevas designaciones de jueces, donde podrían figurar Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, propuestos para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y señalados como cercanos a la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia.

Bullrich y el bloque oficialista buscan un triunfo para Milei en una semana clave

Para el oficialismo la reforma del Banco Central es un tema prioritario. Bullrich y la tropa libertaria tuvieron varios tropiezos en las últimas semanas para marcar la agenda del Senado, donde además de frustrarse su plan de sesionar la semana pasada, se trabó el Súper RIGI y antes se mutiló el proyecto de "propiedad privada". La eventual sanción de la ley significaría un triunfo político relevante en términos parlamentarios.

Además, el proyecto tiene una importancia particular para Milei, como lo demostró al presentarlo por cadena nacional. El Presidente considera que la emisión del BCRA para financiar al Tesoro siempre fue una herramienta de "la política", más precisamente de los gobiernos de turno que debe desaparecer porque constituye el origen de la inflación crónica.

En ese aspecto, la iniciativa sobre el Banco Central es una bandera para Milei, que la considera una pata central de su programa económico y, a la vez, parte de su legado. Por ello Martín Menem se movió en la Cámara de Diputados para asegurar su aprobación lo más rápido posible y ahora Bullrich intenta hacer lo mismo en el Senado, pero con una doble presión por las derrotas sufridas en el último tiempo.

En Diputados el proyecto se aprobó con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Una mayoría importante. El oficialismo espera que ese acuerdo se replique ahora en el Senado para que convertirlo en ley. No obstante, las alianzas parlamentarias del Gobierno se han vuelto muy oscilantes en el último tiempo y por ello será importante la reunión de Labor Parlamentaria previa.

¿Cuál es la controversia por el oro del BCRA que plantea el peronismo de cara al debate?

La sesión, en caso de concretarse, no será ajena a la controversia que alimenta la bancada peronista/kirchnerista en torno al destino de las reservas de oro del BCRA y que surgió precisamente del debate de comisiones sobre la reforma de la carta orgánica, al que asistió el presidente de la entidad, Santiago Bausili. El peronismo presentó este lunes un proyecto para citarlo al Senado de forma "urgente".

Durante el debate de comisiones la senadora Juliana di Tullio (Bloque Justicialista), una alfil de la expresidenta Cristina Kichner, interrogó a Bausili por el envío al exterior de las reservas de oro en 2024. El presidente del Banco Central aseguró que están depositadas en un banco en Suiza y que los movimientos y los balances de 2023, 2024 y 2025 fueron auditados por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Sin embargo, el Bloque Justicalista que comanda José Mayans -junto a Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, espadas K- asegura tener constancia de que el oro está en el Banco de Inglaterra y no en Suiza, en tanto que la AGN presidida por el peronista Juan Manuel Olmos emitió un comunicado en el que la auditoría 2025 no se realizó y puso en duda los dichos de Bausili.

En ese marco, la principal bancada opositora presentó un proyecto para que el titular del BCR se citado con carácter "urgente" a las comisiones, a fin de que dé nuevas explicaciones. Le solicitan "brindar informes detallados, verbales y documentados sobre el traslado y la localización de las reservas de oro al exterior realizado durante 2024".

La iniciativa fue impulsada por Di Tullio, que acusa al presidente del BCRA de "incurrir en falsedades", y acompañado por el senador rionegrino y exministro de Justicia Martín Soria, uno de los denunciantes más filosos contra el oficialismo.

"Miente Bausili y miente el Gobierno. Nos dijeron que el oro estaba en Suiza y no es así. No quieren decir que está en Londres por una sobreactuación malvinera de último momento", apuntó Di Tullio al presentar el proyecto. Por su parte, Soria lanzó que "el Gobierno no se pone de acuerdo ni para mentir".

En el bloque peronista deslizan que harán planteos sobre el tema si se concreta la sesión que el oficialismo quiere llevar a cabo el jueves. Por el momento, asoma casi imposible que puedan meterlo en el temario por la fuerza, pero las acusaciones de la oposición formarán parte del debate en torno a la reforma del BCRA, que además "blinda" la continuidad de Bausili al frente de la entidad.

Los puntos principales de la reforma del BCRA

El proyecto deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Este es el eje central porque impediría que la máxima autoridad monetaria financie al Ejecutivo mediante emisión, un mecanismo que para Milei es causa principal de la inflación.

Otro de los puntos principales es la modificación del régimen para remover al presidente y los directores de la entidad. Si el proyecto se convierte en ley, las autoridades del BCRA solo podrán ser desplazadas por causas concretas como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades o incumplimiento de funciones y, además, se requerirá la aprobación de las dos cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

A eso se le suma la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central, con lo que se eliminan los otros objetivos planteados en la actual carta orgánica (aprobada por la gestión kirchnerista) vinculados con la estabilidad financiera, la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Por otro lado, el proyecto establecce que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.