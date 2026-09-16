El ajuste que dispone el proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei en materia de discapacidad exhibió una desconexión entre la Casa Rosada y los propios diputados libertarios, que quedaron descolocados frente a los bloques aliados con los que negociaban alternativas para la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que empuja la oposición.

El nuevo Presupuesto ingresó a la Cámara de Diputados horas antes del plenario de comisiones donde se trata esa iniciativa opositora resistida por el Gobierno. Desde el inicio de la reunión, en las filas de La Libertad Avanza (LLA) reconocían su sorpresa por los recortes que plantea el Gobierno para 2027 en el cálculo de gastos e ingresos, que se empezará a discutir en octubre.

La polémica estalló porque el Presupuesto propone eliminar el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en discapacidad, que establecía la actualización mensual automática de los pagos a prestadores según el índice de IPC y regresar al esquema de pensión por invalidez -equivalente al 70 % de la jubilación mínima- lo que haría que quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no perciban ninguna compensación si registran un empleo.

Esto alteró desde el inicio el debate en las comisiones, donde LLA se había comprometido a presentar un proyecto "superador" de la prórroga que impulsa la oposición, principalmente en cuanto a la garantía de pago a los prestadores de salud. El PRO y la UCR le habían reclamado a los referentes oficialistas puertas adentro una solución a este tema como condición para sostener su apoyo frente a la avanzada opositora.

Con el ingreso del Presupuesto 2027, ese plan entró en crisis porque tanto en la oposición como entre los diputados dialoguistas empezaron a cuestionar el sentido de buscar consenso sobre mejoras a una ley a la que el Gobierno propone, en paralelo, derogarle artículos sensibles. Ahora, la bancada oficialista abre la puerta a discutir cambios en la ley presupuestaria más adelante de ser necesario, pero la relación con los aliados quedó tocada y todo entra en duda.

Ruido entre el Gobierno, los diputados propios y los aliados: ¿habrá cambios al Presupuesto en materia de discapacidad?

En el bloque de LLA aseguran que el entuerto es "solucionable", pero reconocen que aún no saben como. "Se complicó mucho el tema, pero vamos a ver cómo lo arreglamos", señalaban en el bloque libertario, para tratar de desdramatizar el cortocircuito con los bloques dialoguistas, a los que el oficialismo necesita para tener algo de control sobre la agenda.

No obstante, un diputado oficialista consultado por iProfesional admitió que hubo una desconexión entre la estrategia del bloque para frenar el proyecto de la oposición y el movimiento del Gobierno con el Presupuesto. "No, el Ejecutivo no nos tiró una soga ni nada", respondió ante la consulta sobre el tema.

Esa contradicción entre la Casa Rosada y la estrategia para el debate sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, que tiene a las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado como principales negociadoras con los dialoguistas, se notó en el plenario de comisiones, donde el oficialismo quedó sin margen de respuesta ante las críticas de los opositores y la decena de expositores invitados, más las que le hicieron llegar por lo bajo el PRO y la UCR.

Con un tono conciliador, Rodríguez Machado señaló que la prórroga a la Emergencia en Discapacidad y el Presupuesto 2027 son dos proyectos que se discuten por separado y que "ambos son proyectos, de manera tal que está sometido a consideración de los bloques qué artículos o qué contenido finalmente van a quedar de esas dos cuestiones".

Tras ratificar que LLA sigue "trabajando por un concepto superador" de la Emergencia en Discapacidad que le quite "incertidumbre" a todos los alcanzados por el tema -por la necesidad de renovación anual- y confió en emitir un dictamen de consenso, la libertaria deslizó que "probablemente también en la Ley de Presupuesto" esté "abierta la discusión". Seguidamente, llamó a "todos a trabajar en en una ley superadora de la emergencia".

A su turno, Giudici también señaló que confía "en el compromiso de tener un dictamen superador que quite el estigma de emergencia" y puntualizó: "Hay división de poderes, creemos que el Congreso tiene un tiempo largo para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones".

De esta forma, Giudici y Machado dejaron sugerida la posibilidad de aceptar cambios en el Presupuesto 2027 en materia de discapacidad, que estén en línea con el proyecto "superador" que promete LLA. Fue un mensaje destinado a los dialoguistas, que ya dudan de cualquier compromiso y no ven una estrategia clara del oficialismo para encarar el debate sobre la Emergencia en Discapacidad, que debe concluir el 23 de septiembre con la firma de los dictámenes.

¿Por qué el Presupuesto 2027 afectó la estrategia de LLA para frenar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad?

La reunión de las comisiones que analizan el tema se vio alterada desde su inicio por el Presupuesto que envió el Gobierno. Varios de los expositores invitados -mayormente representantes de prestadoras del área- advirtieron que la ley de gastos e ingresos que propone el Gobierno para 2027 "rompe el sistema de prestaciones".

"El Presupuesto amenaza con pulverizar lo poco que queda en pie del sistema", advirtió Carolina Armeloni, presidenta de Capredis (Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba), en tanto que Yésica Godio, de la Agrupación Red en Discapacidad, advirtió: "No podemos más los prestadores".

Iván Gabriel Poggio, director General de Discapacidad de La Pampa, apuntó: "Estamos a favor que se prorrogue la emergencia, pero no tiene sentido que después la Ley de Presupuesto venga a borrar con el codo lo que se escribió con la mano". Esa postura fue la que dominó el debate y puso en aprietos al oficialismo.

En esa línea, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, impulsor de la prórroga de la emergencia que también acompaña buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y bloques provinciales, señaló que el capítulo VI del Presupuesto "genera un nuevo contexto a esta discusión" porque "propone destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad" y "desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad".

"Nosotros veníamos a discutir esto, se hablaba incluso de alcanzar un dictamen con unanimidad", señaló Marino, tras lo cual advirtió que el proyecto presupuestario obliga a volver a foja cero con el debate. En ese marco, solicitó el retiro del capítulo VI del Presupuesto 2027 y pidió a los demás bloques avanzar en un dictamen para la prórroga de la Ley de Emergencia.

La oposición intenta así cerrar la discusión y volcar a los bloques dialoguistas que se abrieron a negociar con el oficialismo hacia la aprobación de su proyecto, mientras La Libertad Avanza busca una solución al entuerto en el que los metió el mismo gobierno de Milei para evitar una eventual derrota en el recinto de la Cámara de Diputados, justo en momentos en que intentaban recuperar la inicaitiva política y mostrarse en control de la agenda.