La letra de la canción que eligió Bullrich fue un mensaje fuerte a la mesa política de Milei y llegó en momentos en que aceptan corregir el proyecto

El provocador video que publicó Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista del Senado, cayó mal en la mesa política del gobierno de Javier Milei a pesar de que el mandatario le haya bajao el tono a la polémica, porque el mensaje desafiante que la senadora plantea a través de la voz de Lali Espósito se da justo en momentos en que admiten que tendrán que modificar el capítulo del proyecto de Presupuesto 2027 sobre discapacidad.

La letra de la canción que eligió Bullrich no da lugar a dobles interpretaciones. La senadora le avisó públicamente al Gobierno y en especial a la mesa política que encabeza Karina Milei que no se callará cuando considere que hay mala praxis política, como cree que ocurrió con el recorte en discapacidad incluído en el Presupuesto 2027 justo cuando los referentes parlamentarios de LLA negocian con bloques aliados un proyecto que anule el que impulsa la oposición sobre el tema.

En dos entrevistas distintas la senadora se quejó porque ese punto del Presupuesto, que amenazó con detonar los puentes del oficialismo con la oposición dialoguista, no fue informado a los diputados y senadores en reuniones previas de la mesa política. En las filas libertarias del Congreso hay varios que comparten ese malestar por la falta de coordinación, pero ninguno lo hizo a viva voz.

Bullrich fue muy directa. "No me tomen de tonta", advirtió a la vez que reclamó "una mesa política donde las cosas se discutan" antes de que llegue al Congreso "algo distinto" a lo previsto y apuntó al ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que "el Presupuesto sale de Economía". Pero el video y sobre todo la letra de la canción que eligió es un mensaje mucho más fuerte.

"Cuando quieran, saben dónde estoy": el desafío de Bullrich que incomoda al Gobierno

El video se grabó en el despacho que tiene Bullrich en el primer piso del Senado el último jueves, mientras transcurría la sesión en la que se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II. En esos momentos, del otro lado del Congreso el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentaba reencauzar el diálogo con los aliados del PRO y la UCR por el tema discapacidad tras la sorpresa que se llevaron con el Presupuesto 2027 y la visible incomidad de los mismos diputados libertarios.

La elección de Lali Espósito, una artista vilipndiada por Milei, fue una provocación por sí misma, pero la letra de la canción "No me importa" es el verdadero mensaje de Bullrich: "No voy a parar por miedo a correr (…) Sé que quisieran poder controlarme (…) No voy a cambiar, por mucho que ladren", canta Lali y tararea la senadora en el video.

"Y las cosas que me pueden decir ya no me importan. Acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy", concluye el fragmento de la canción que eligió Bullrich, tal vez el más elocuente. La senadora pareció avisar solo con esa línea que, si no la incluyen en la toma de decisiones o no la consultan, dirá públicamente lo que le parezca y actuará como crea necesario.

Milei salió rápidamente a despegarse de la controversia. Le bajó el tono a la publicación de la senadora al señalar que para él no es un "problema" que escuche a Lali Espósito al tiempo que contó que, después de la pelea que protagonizó con la artista, escuchó algo de su obra y le gustó. Pero no dijo nada sobre la letra de la canción, que fue el verdadero mensaje de Bullrich y al que sí prestó atención la mesa política que encabeza su hermana.

Y es que en ese ámbito ya reconocen por lo bajo que muy probablemente tendrán que modificar el capítulo VI sobre discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, en acuerdo con los bloques dialoguistas del PRO, la UCR y otros, pero cuando ello ocurra Bullrich quedará parada como quien advirtió públicamente el error que ahora se debe corregir, en una situación similar a la que se dio en medio del escándalo por los gastos del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

¿Qué cambios evalúa el Gobierno sobre el Presupuesto 2027 en Discapacidad?

"Lo que acordemos en el dictamen (sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad) se va a incluir en el Presupuesto 2027", confirmó ante la consulta de iProfesional un miembro importante de la mesa política, en referencia a la contradicción que se generó entre la negociación del oficialismo con los aliados en el Congreso y el contenido de la ley presupuestaria que envió el Ejecutivo.

Mientras la oposición del kirchnerismo y otros sectores presiona con un proyecto para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, La Libertad Avanza busca consensuar con el PRO, la UCR y bloques provinciales una iniciativa "superadora de la emergencia permanente" para lograr un dictamen de mayoría en las comisiones la próxima semana.

La letra chica todavía está en revisión, pero en la bancada oficialista afirman que están "cerca de un dictamen conjunto con los aliados", según fuentes parlamentarias de LLA. Habria, según adelantan, cambios en el mecanismo de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas, en lugar de una desregulación total de los valores universales.

También apuntan a encontrar la forma de que "la pensión sea solo para el que realmente lo necesita y no para todo los que tengan el CUD (Certificado Únicode Discapacidad)", según las recomendaciones de una junta médica u otro organismo competente en la materia.

Si bien los detalles técnicos aún se debaten internamente, lo más importante en términos políticos es que el oficialismo está dispuesto a modificar el Presupuesto 2027 para adaptarlo al proyecto que finalmente acuerden con los bloques dialoguistas.

El ruido por el Presupuesto y la diferencia que volvió a marcar Bullrich

La entrada del Presupuesto 2027 a Diputados había generado un cortocircuito en las negociaciones entre LLA y sus aliados, porque propone eliminar la universalidad de los valores del Nomenclador y regresar al esquema de pensión por invalidez -equivalente al 70 % de la jubilación mínima- que haría que quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no perciban ninguna compensación si registran un empleo, entre otros puntos.

Como contó iProfesional, esto iba a contramano del acuerdo en el que trabajaban Menem y otras espadas parlamentarias de LLA como Gabriel Bornoroni, Silvina Giudici y Laura Rodríguez Machado, quienes quedaron descolocados frente al resto de los bloques en la última reunión plenaria de comisiones sobre el tema.

Frente a esa situación, en la mesa política se abrieron a modificar ese aspecto del Presupuesto 2027. Pero la desconexión entre la Casa Rosada y la tropa legislativa fue lo que llevó nuevamente a Bullrich a marcar públicamente sus diferencias. Una vez más quedará parada como quien advierte sobre los errores que el Gobierno luego debe corregir. Nada simpático para Karina Milei.

La descoordinación quedó en evidencia a tal punto que incluso entre los más leales a la Casa Rosada trataron de desdramatizar el asunto pero a su vez reconocían que la coordinación "a veces es difícil" y que "el Presupuesto lo toca mucha gente", una admisión velada de que no estaban al tanto de lo que haría el Ejecutivo. Confían ahora en que la situación se corregirá. Pero Bullrich ya hizo lo suyo.