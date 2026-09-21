La ministra de Capital Humano hizo eco del pacto entre la empresa y el gremio en sus redes sociales. "Gracias a la ley de modernización laboral", aclaró

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró el convenio entre Renault y Smata respecto del banco de horas en el marco de la Ley de Modernización Laboral.

Banco de horas y reforma laboral: el Gobierno destacó acuerdo clave

"Gracias a la Ley de Modernización Laboral, Renault y Smata acordaron un banco de horas para mejorar la competitividad de 1.200 trabajadores de la planta Santa Isabel, en Córdoba y sostener los puestos de trabajo", anunció la funcionaria en su cuenta de la red social X.

Y marcó: "Esto se debe a que en períodos de mayor producción, las horas adicionales pueden acumularse como crédito y compensarse en momentos de menor demanda".

En septiembre pasado, el consejo directivo del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la firma Renault comunicaron la puesta en marcha del plan de flexibilización en la planta Santa Isabel.

Las 3 claves del pacto entre Renault y SMATA

Banco de horas : las horas extras trabajadas en momentos de alta producción se acumulan como crédito. Son horas que sirven para compensar los períodos en los que baja la demanda a fin de evitar suspensiones o recortes salariales.

: las horas extras trabajadas en momentos de alta producción se acumulan como crédito. a fin de evitar suspensiones o recortes salariales. Contexto de producción : inversión de 400 millones de euros para fabricar la nueva camioneta Renault Niagara en la planta de Santa Isabel.

: inversión de para fabricar la nueva camioneta Renault Niagara en la planta de Santa Isabel. Flexibilización laboral: con el objetivo de mejorar la competitividad de la planta frente a los mercados de Brasil y Europa dentro de los lineamientos de la Ley de Modernización Laboral.

El banco de horas que contempla la reforma laboral

Las empresas no tienen la obligación de pagar a los empleados horas extras, debido a que, se implementa un sistema de compensación. Si un trabajador trabaja 12 horas en vez de ocho, se le otorgan cuatro horas a compensar.

La jornada máxima es de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral se compensa con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

En febrero pasado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, habló sobre el banco de horas en el contexto de la modernización laboral y sostuvo que consiste en "ajustar la modalidad laboral a la forma en que se trabaja hoy, cuando la gente busca más flexibilidad.

"Si una persona quiere trabajar un día menos a la semana y lo puede compensar con más horas el resto de los días", indicó.