Conflicto por Malvinas: Milei se reunirá con el canciller de Trump en su viaje a la ONU

El Presidente tendrá un encuentro con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio durante su visita oficial para la Asamblea de la ONU

El presidenteJavier Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU con una agenda de reuniones bilaterales que ya empieza a tomar forma. El Gobierno confirmó que el Presidente mantendrá un encuentro con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano y principal funcionario de Donald Trump en política exterior.

La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien brindó una conferencia de prensa en Balcarce 50 ante medios acreditados. El funcionario despejó dudas sobre la agenda presidencial en suelo estadounidense.

"Todavía no está la confirmación de todas las bilaterales del Presidente en Nueva York", explicó Quirno. Y fue directo sobre el tema que todos esperaban: "No tenemos contemplado por ahora un encuentro con el Presidente Trump".

El canciller justificó la ausencia de un cara a cara Milei-Trump con un argumento de cronograma. "Hemos tenido ya varios encuentros y diálogos con él, y las agendas están muy apretadas", señaló.

Sin embargo, Quirno remarcó que el vínculo con Washington no depende de un solo encuentro. "El diálogo del Gobierno con la Casa Blanca es permanente", aseguró, intentando bajarle dramatismo a la ausencia de Trump en la agenda neoyorquina.

El Gobierno destacó la importancia de la reunión

La bilateral con el secretario de Estado cobra otro peso en este contexto. Rubio es el encargado de ejecutar la política exterior de Trump y mantiene línea directa con el mandatario republicano.

"Importante por la agenda que tenemos entre Argentina y Estados Unidos, que se está profundizando cada día más", destacó Quirno sobre el encuentro con el funcionario norteamericano.

La relación bilateral viene en ascenso desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El Gobierno argentino apostó fuerte a ese vínculo y ahora cosecha frutos en términos de acceso y diálogo fluido.

Marco Rubio ya visitó Buenos Aires en febrero de 2024, cuando se reunió con Milei en Casa Rosada. Ese encuentro sirvió para trazar líneas de trabajo conjunto que ahora buscan profundizarse.

Malvinas en la agenda pero sin grandes expectativas

La reunión con Rubio se da en un momento particular para la cuestión Malvinas. El tema ganó tracción mediática después de que Trump abriera la puerta a revisar la postura histórica de EEUU sobre el conflicto con el Reino Unido.

Las declaraciones del presidente norteamericano generaron ruido en Londres y entusiasmo en Buenos Aires. Sin embargo, en Casa Rosada ahora ponen paños fríos.

Quirno fue claro: el Gobierno no viajará a Nueva York con la expectativa de conseguir pronunciamientos nuevos de Washington u otros aliados como Israel sobre las Islas del Atlántico Sur.

Durante el fin de semana, el canciller ya había desestimado la posibilidad de una mediación a cargo de Trump. El republicano había mencionado esa opción dos semanas atrás durante una visita a Irlanda.

"Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo", había dicho Trump en territorio irlandés. Sin embargo, el Gobierno argentino no ve que eso vaya a ocurrir en el corto plazo.

La cautela oficial responde a un cálculo político. Generar expectativas exageradas sobre Malvinas podría traer más costos que beneficios si no se concretan avances concretos.

La reunión Trump-Burnham y la reacción argentina

Otro tema que apareció en la conferencia de Quirno fue el posible encuentro entre Trump y Andy Burnham, primer ministro británico. Esa bilateral podría incluir menciones al conflicto por Malvinas.

El contexto entre Washington y Londres está tenso. El Reino Unido no apoyó la campaña estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz y enfrenta presiones para aumentar su gasto militar en la OTAN.

Sin embargo, Quirno le restó dramatismo al asunto. "Todos tendremos bilaterales. No hay ninguna señal oculta ni ninguna inferencia con respecto a quién se junte o no cada persona", sostuvo.

El canciller enmarcó la situación en la normalidad diplomática de un evento como la Asamblea General. "Es un lugar donde se juntan los líderes mundiales y está perfecto", agregó.

Además, ratificó que el reclamo argentino por la soberanía sobre el archipiélago es "permanente". Pero aclaró que el tema no será uno de los puntos centrales de esta edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Qué dirá Milei en su discurso ante la ONU

Quirno evitó adelantar detalles específicos del mensaje que el Presidente pronunciará ante los líderes mundiales. Pero dejó pistas importantes sobre el tono y el contenido.

"Va a ir específicamente a confirmar esa línea de pensamiento", aseguró el canciller, en referencia a los discursos anteriores de Milei en la ONU. El mensaje será "consistente" con las últimas dos intervenciones presidenciales.

En sus presentaciones previas, Milei cuestionó duramente el rumbo de la ONU y la Agenda 2030. Criticó el malgasto de recursos del organismo multilateral.

También elogió las políticas de Trump en materia de inmigración y comercio. Y ratificó su decisión de abandonar la neutralidad en conflictos internacionales para apoyar "la defensa de la libertad".

Malvinas apareció en esos discursos como ejemplo de la incapacidad de la ONU para defender la soberanía territorial de sus miembros. En 2025, Milei volvió a llamar al Reino Unido a negociar sobre las islas.

La línea será la misma: crítica al multilateralismo, alineamiento con Trump y defensa del reclamo argentino sobre Malvinas. Un mensaje que busca confirmar el perfil ideológico del Gobierno en el escenario internacional más importante del año.