Milei criticó al peronismo ante inversores y se mostró optimista de cara a las elecciones

Ante empresarios en Manhattan, el mandatario profundizó sus críticas a referentes opositores y prometió un cambio estructural para Argentina

Después de disertar en la ONU, Javier Milei eligió la sede central del banco Citi en Nueva York para lanzar una de sus ofensivas más duras contra la oposición peronista. Ante 300 invitados especiales, el Presidente defendió su programa económico y embistió contra el kirchnerismo.

El mandatario se movió hasta la zona de Tribeca tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En un coqueto auditorio, descargó contra Axel Kicillof, que también se encuentra en Manhattan.

La conferencia "Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica" fue organizada por la Fundación Federalismo y Libertad. El International Republican Institute (IRI), una organización conservadora con sede en Washington que promueve la democracia y libertad, acompañó el evento.

Entre los asistentes había inversores y parte del equipo que acompañó al Presidente en este nuevo viaje a Estados Unidos. El auditorio se llenó completamente.

El cuadro crítico que heredó y el ataque al peronismo por el oro del Central

Milei recordó los primeros días de su gestión con dramatismo. "Nosotros, cuando asumimos en diciembre de 2023, nos enfrentamos quizás al peor cuadro crítico de la historia argentina", arrancó.

"Sin ir más lejos, combinábamos lo peor de las tres peores crisis de nuestra historia económica. Teníamos un Banco Central absolutamente quebrado con reservas netas negativas", agregó el mandatario.

Enseguida apuntó contra quienes hoy cuestionan las operaciones con el oro del BCRA. La ironía fue evidente en su discurso.

"Es llamativo que quienes hoy se preocupan por el oro del Central sean exactamente los mismos que lo desfalcaron brutalmente. Pedirles algo de coherencia ya es demasiado", disparó.

"Pero en este punto la hipocresía toca un pico demasiado alevoso", remató el Presidente ante los aplausos de la audiencia.

La crítica a la oposición escaló en tono. "Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina", sentenció.

"Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza. Es irritante", completó Milei, generando risas entre los presentes.

La defensa del ajuste económico y la comparación con la convertibilidad

El Presidente reivindicó su política de recorte del gasto público como superior a la convertibilidad de los años 90. "Este programa es muchísimo más exitoso que el de la convertibilidad, porque el nivel de precios es más bajo en dólares y además lo hicimos sin expropiar a nadie", aseguró.

"El problema era el gasto público desbocado. Por eso hicimos un ajuste de 30% del gasto público sin default, sin confiscaciones, sin quebrar un solo contrato", detalló.

"Eso era lo que necesitaba el país. Y el mercado lo premió", afirmó el mandatario con énfasis.

Milei enumeró los logros que atribuye a su gestión. El riesgo país fue uno de los datos centrales de su exposición.

"El riesgo país pasó de 3.000 puntos básicos a 500 y la deuda pública consolidada cayó de niveles del cien por ciento del producto a menos del cuarenta por ciento", destacó.

"Y el riesgo país se mantiene en la zona de los quinientos. Sube, fluctúa", reconoció el Presidente antes de lanzar su dardo más directo.

El ataque indirecto a Kicillof: "Pelotudos hablando por Nueva York"

Sin mencionar su nombre, Milei apuntó contra Axel Kicillof. El gobernador bonaerense también viajó a la ciudad estadounidense y este miércoles se reunió con el alcalde Zohran Mamdani y el presidente español Pedro Sánchez.

"Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube, obvio", disparó el mandatario al explicar las fluctuaciones del riesgo país.

La frase generó reacciones inmediatas en el auditorio. Algunos invitados rieron, otros aplaudieron la crudeza del Presidente.

Milei profundizó su análisis sobre el "riesgo kuka", como denominó al factor político que impacta en los bonos argentinos.

"Es exclusivamente por lo que el mercado denomina riesgo kuka. Porque si comparamos los bonos que vencen durante nuestra gestión contra los que vencen pasadas las elecciones del año que viene, se observa una diferencia de por lo menos cuatrocientos cincuenta puntos básicos", explicó.

El Presidente volvió sobre los beneficios del ajuste para los argentinos. "Por el solo hecho de bajar la inflación, eso le devolvió a los argentinos 100.000 millones de dólares. Por eso hicimos un ajuste del 30% del gasto", señaló.

También cuestionó la presión tributaria. "El cobro de impuestos es el robo más obvio", afirmó, antes de vincular la carga impositiva con la "generación de beneficios" que "termina afectando al mercado".

Piquetes, seguridad y una advertencia electoral para 2027

Milei destacó otro logro de su gestión: la eliminación de los cortes de ruta. "Cuando asumimos había 9.000 piquetes por año, ahora es cero", remarcó.

"Y no solo eso, sino que además tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia", agregó el mandatario.

El Presidente vinculó la reducción de piquetes con la protección de los sectores vulnerables. Según su lectura, terminar con la inseguridad es "otra medida fuertemente en favor de los vulnerables".

Pero la parte más disruptiva del discurso llegó con su proyección electoral. "Yo les aviso que si llegamos a repetir el número de la última elección vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar muy cerca del quórum en Senadores", auguró de cara al año electoral en el que buscará la reelección.

La advertencia al establishment político fue contundente. "Prepárense porque se va a venir la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad", prometió.

Milei destacó que su administración ya logró avances legislativos significativos pese a tener minoría en ambas cámaras. La amenaza de una mayoría propia quedó flotando en el auditorio del Citi como una promesa de cambios aún más profundos.