El gobernador bonaerense mantuvo reuniones con fondos y más de 20 empresas en Nueva York y presentó su visión sobre inversión, industria y deuda

La visita de Axel Kicillof a Nueva York tuvo un doble objetivo: establecer contactos con inversores y empresas y, al mismo tiempo, presentar una mirada alternativa sobre el rumbo económico de la Argentina. En la ciudad, donde también se encuentra Javier Milei por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el gobernador bonaerense desarrolló una agenda que combinó finanzas, actividad empresarial, universidad y política internacional.

Uno de los principales focos estuvo puesto en el vínculo con fondos de inversión que siguen de cerca la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. Kicillof también mantuvo encuentros con representantes de grandes compañías internacionales y empresarios argentinos con intereses en distintos sectores de la economía.

La ronda empresarial incluyó a ejecutivos de Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Dreyfus, además de representantes de compañías relacionadas con energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, tecnología y servicios financieros.

Entre los empresarios presentes se destacó José Luis Manzano, cuya participación quedó registrada en una fotografía difundida por la Gobernación. El empresario tiene intereses en el sector energético y, junto con sus socios, controla Edenor, que recientemente participó de la adquisición de Metrogas.

Qué habló Kicillof con los fondos que tienen bonos bonaerenses

El frente financiero ocupó una parte importante de la agenda. La Provincia buscó mostrar ante inversores el cumplimiento de sus compromisos luego de la reestructuración de la deuda realizada en 2021.

En ese marco, Kicillof mantuvo conversaciones con representantes de Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete, fondos que tienen bonos de la provincia de Buenos Aires. También participó BlackRock, aunque el fondo no posee títulos de deuda provincial.

El gobernador concurrió acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Economía, Pablo López; el subsecretario Juan Manuel Padín; la asesora Cecilia Nicolini y el asesor financiero Javier Timerman.

Los números presentados por la administración bonaerense apuntaron a respaldar esa estrategia. El 1 de septiembre, la Provincia realizó un pago cercano a los u$s420 millones. Desde la reestructuración de 2021, los desembolsos acumulados alcanzaron aproximadamente los u$s3.000 millones.

Aquel proceso de canje había conseguido la adhesión del 97,66% de los títulos comprendidos en la operación.

Además de los vencimientos, durante la reunión se analizó cómo el escenario económico nacional repercute sobre las finanzas bonaerenses. Antes de la gira, Bianco había defendido la política de pagos de la Provincia: "Nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma".

La propuesta productiva que llevó a las empresas

El contacto con compañías internacionales permitió a Kicillof plantear su posición sobre las condiciones que, según la administración bonaerense, deberían acompañar el proceso de inversión.

Uno de los puntos de discusión fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por el gobernador. Frente a los empresarios, la propuesta bonaerense puso el acento en una política industrial que contemple tanto a las grandes compañías como a las pymes.

El esquema que planteó Kicillof también incluye como objetivos la creación de empleo de calidad y la protección ambiental.

La composición de la reunión permitió abarcar sectores diversos y estratégicos para la economía. Además de las empresas tecnológicas y financieras, participaron firmas relacionadas con actividades energéticas, mineras y de producción de petróleo y gas, junto con compañías vinculadas a la biotecnología.

De esta manera, la agenda empresarial funcionó también como una instancia para transmitir la posición del gobierno bonaerense frente a los inversores y sostener el diálogo con el sector privado.

El mensaje de Kicillof sobre Argentina y América Latina

El planteo económico tuvo además una dimensión política. Antes de las reuniones con los inversores, el gobernador participó de una actividad académica en The New School, organizada por su Observatorio de América Latina.

El encuentro llevó como título América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado y reunió a académicos y especialistas internacionales, entre ellos Mark Weisbrot, Adriana Abdenur y Nancy Okail.

Ante ese auditorio, Kicillof sostuvo que los cambios en el escenario mundial abren oportunidades para la Argentina y la región. En particular, destacó la combinación entre recursos naturales, capacidades industriales y desarrollo científico.

"Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando. En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial", sostuvo el gobernador.

La exposición también estuvo marcada por las críticas a la orientación económica de la administración de Javier Milei. Kicillof cuestionó el aprovechamiento de los recursos estratégicos y reclamó una mayor coordinación entre los países de la región.

"Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional. Necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global", señaló.

En paralelo con sus cuestionamientos al Gobierno nacional, el gobernador buscó reforzar una señal de apertura hacia el sector privado. Su planteo incorpora a empresarios, trabajadores y Estado como actores de una estrategia de desarrollo.

Qué hará Kicillof en Nueva York

La agenda internacional continuará durante la segunda jornada de la visita. El gobernador tiene previsto participar de un desayuno convocado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La actividad se desarrollará bajo el lema Construyendo una economía para la mayoría y reunirá a dirigentes internacionales que se encuentran en Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Después, Kicillof dará una conferencia abierta en la Universidad de Columbia, a través de su Instituto de Estudios Latinoamericanos. Allí abordará las perspectivas de desarrollo de Argentina frente a los cambios que atraviesa la economía internacional. La agenda se completará con entrevistas con medios de comunicación.

La gira del gobernador bonaerense queda así atravesada por tres ejes: el contacto con los acreedores de la Provincia, la búsqueda de vínculos con grandes empresas y la construcción de una agenda política y académica internacional. Todo ocurre mientras Milei desarrolla en la misma ciudad sus propias actividades vinculadas con la Asamblea General de la ONU.