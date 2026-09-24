Escándalo en Olivos: reincorporan a 12 de los trabajadores despedidos de la Quinta

Tras intensas tratativas con autoridades, la representación sindical consiguió que reincorporen a quienes habían sido apartados de sus funciones

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó que habría logrado la reincorporación de 12 contratados cesanteados de la Quinta de Olivos tras el estallido de un escándalo que terminó con la salida de una funcionaria clave del entorno de Karina Milei.

El gremio estatal informó que "los delegados lograron la reincorporación de los 12 empleados de la Residencia Presidencial despedidos". El avance se habría dado después de varios días de negociaciones con la Secretaría General de la Presidencia.

Desde Casa Rosada, en tanto, prevaleció el silencio. No hubo confirmación oficial del acuerdo.

Según la versión de ATE, el personal reincorporado será distribuido entre Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en 25 de Mayo al 600. La medida buscaría reordenar el esquema de trabajo tras los cambios en la estructura de seguridad.

El cambio en la seguridad de Olivos que desató el conflicto

El Gobierno anunció el jueves pasado un cambio radical en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos. La decisión implicó que Casa Militar concentre todas las tareas vinculadas al resguardo de Javier Milei y su entorno.

La medida contempló el desplazamiento de 15 personas y la disolución de la estructura que hasta ese momento administraba la residencia presidencial, otorgando un plazo de 60 días para finalizar los movimientos de personal.

Casa Militar depende del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Ahora su personal asumirá "la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia".

El organismo militar ya venía manejando parte de la seguridad del primer mandatario. Pero con este movimiento absorbió todas las funciones.

Las salidas de funcionarios clave en medio del escándalo

Con el reacomodamiento en la seguridad presidencial fue removido de sus funciones Osvaldo Sosa. Hasta hace dos semanas funcionaba como intendente de la Quinta de Olivos.

El ahora exencargado de la residencia es cuñado de Belén Agudiez, una de las funcionarias más cercanas a Karina Milei. Después del estallido del escándalo interno, Agudiez también presentó su renuncia.

La salida de Agudiez generó especial impacto porque se la consideraba parte del círculo íntimo de la hermana del Presidente. Su partida alimentó versiones sobre tensiones internas en la administración presidencial.

Las versiones sobre el origen del conflicto en Olivos

Desde que explotó la crisis en la Quinta circulan versiones de todo tipo sobre las causas de la ola de despidos. Las explicaciones van desde supuestos problemas de confianza hasta situaciones que habrían generado malestar en el jefe de Estado.

Una de las versiones más repetidas apunta a enojos de Javier Milei por supuesto "espionaje" y "filtración de información" por parte de algunos empleados de la residencia.

Otra línea señala la paranoia del primer mandatario con el personal que reside en Olivos. Incluso circuló el rumor de que desconfió de un plato que le sirvieron, aunque no hay confirmación oficial de ninguna de estas versiones.

El clima de tensión habría motivado la decisión de concentrar todo el esquema de seguridad bajo un solo mando militar, dejando afuera a la estructura civil que operaba hasta el momento.