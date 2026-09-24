El Senado ya debate la reforma del BCRA, pero volverá a Diputados con un cambio clave

La sesión empezó poco después del mediodía. El proyecto es central para Milei, aunque LLA tuvo que aceptar un cambio, que quedaría blindado

Esto obliga al proyecto a volver a Diputados, mientras Milei busca que el BCRA no financie al Tesoro, priorizando solo el valor de la moneda.

El proyecto del presidente Javier Milei que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA) se debate esta tarde en el Senado y el oficialismo está confiado en aprobarlo, pero aceptó una modificación en el mecanismo de designación y remoción de autoridades que obliga a que la iniciativa vuelva a la Cámara de Diputados.

El Senado debate la reforma de la carta orgánica del Banco Central

El Senado sesiona desde el mediodía, con un temario corto donde figura, además de a reforma del BCRA, el proyecto para modificar el régimen de "Zonas Frías" y recortar los subsidios al gas.

La sesión fue empujada por la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, pero a pesar de eso el oficialismo se llevará un triunfo a medias: lograría destrabar la reforma que prohíbe que el Central financie al Tesoro -entre otros puntos- a un mes de la media sanción que le dio Diputados, pero no podrá convertirla en ley.

Los bloques dialoguistas -fundamentales para que LLA alcance una mayoría- se pusieron firmes con el reclamo de que se modificara el artículo del proyecto que endurece las condiciones para remover a su presidente y directores de la entidad. El oficialismo se vio obligado a aceptarlo sacar del limbo un proyectode importancia trascendental para Milei.

¿Cuál es el cambio clave que sufrirá la reforma del BCRA?

El cambio se acordó el día anterior. Al inicio de la sesión, fue informado oficialmente por Agustín Monteverde (LLA), quien explicó que "la designación requerirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta por el término de seis años y la eventual remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con la previa aprobación del Senado con mayoría absoluta".

Se trata de una modificación notable, dado que el proyecto original de Milei proponía que para remover a las autoridades del BCRA fueran necesaria una mayoría agravada de dos tercios de cada Cámara del Congreso. Con este cambio, solo se necesitarían 37 votos del Senado.

Para los dialoguistas, la proyecto original planteaba un criterio demasiado exigente, solo comparable con la remoción de jueces de la Corte o con la reforma de la Constitución Nacional. El peronismo también criticaba ese punto, por considerear que Milei intentaba blindar al presidente del Central, Santiago Bausili, quien además nunca tuvo el acuerdo del Senado -como dispone la ley acual- y está deisgnado "en comisión" desde 2023.

En ese marco, el peronismo también jugará un rol clave porque decidió votar a favor de esa modificación, según adelantaron a iProfesional fuentes del bloque que lidera José Mayans , con el fin de que la Cámara de Diputados no pueda revertirla e insistir en la versión original: si el cambio en el proyecto se aprueba con dos tercios será casi imposible para los diputados reunir la misma mayoría (170 votos) para anuarlo.

Los puntos centrales de la reforma que más interesa a Milei, pero aún no logra sancionar

La demora en la ley que implica su vuelta a Diputados es el camino intermedio que encontró Bullrich para destrabar un proyecto al que Milei le asigna máxima importancia, como lo demostró al presentarlo por cadena nacional, porque está íntimamente ligado a su mirada sobre la relación entre el funcionamiento de la economía y la política.

La pata central de la reforma del BCRA para Milei es la prohibición de que la máxima entidad monetaria financie al Tesoro con emisión -mecanismo por el que culpa a todos los gobiernos anteriores de haber alimentado una inflación crónica- y fijarle como único objetivo el de preservar el valor de la moneda.

El proyecto deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Por otro lado, establece que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.

Otro de los puntos principales es el que pretende modificar las condiciones para la remoción del presidente y los directores de la entidad. A eso se suma la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central, con lo que se eliminan los otros objetivos planteados en la actual carta orgánica (aprobada por la gestión kirchnerista) vinculados con la estabilidad financiera, la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

El debate de los senadores

Monteverde se encargó de la defensa inicial del proyecto. "No se trata de un capricho ni de seguir ninguna teoría abstracta, sino las evidencias concretas de la tragedia en las que nos sumió la permeabilidad de la Carta Orgánica del Banco Central entre 2003 y 2023", indicó el senador libertario. En referencia a la emisión para financiar al Tesoro, aseguró que hubo "veinte años de saqueo que le costaron al país el equivalente al 85% del PBI".

A pesar de haber acompañado la modificación del proyecto para blindarla en Diputados, los senadores peronistas fueron muy críticos y apuntaron, por un lado, al artículo del proyecto que habilita a que las reservas del BCRA sirvan como garantía para tomar deuda, y por el otro a la falta de claridad por parte de Bausili respecto del destino del oro del Central enviado al exterior en 2024.

En ese sentido, el rionegrino Martín Soria señaló que "se habilita a la entidad monetaria a utilizar las reservas de oro y los ahorros y depósitos de todos los argentinos como garantía de préstamos internacionales que va a poder tomar el Banco Central" y advirtió: "¿Qué buscan con esto? Habilitar un nuevo canal de endeudamiento externo, porque a ‘Toto’ ya se le está complicando seguir pasando la gorra afuera".