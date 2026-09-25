El Presidente defendió el reclamo argentino ante el Reino Unido y aseguró que los habitantes de las islas serían tratados con respeto

La cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional de Javier Milei durante su paso por Nueva York. El Presidente aseguró que, ante una eventual recuperación de la soberanía argentina sobre el archipiélago, los habitantes de las islas recibirían un trato basado en el respeto y la dignidad.

La definición fue formulada durante una entrevista con Bloomberg en el Economic Club de Nueva York, una institución que anteriormente recibió a personalidades como John Kennedy, Winston Churchill y Mijaíl Gorbachov. La actividad se realizó el jueves, poco antes del regreso del mandatario a la Argentina.

El planteo surgió a partir de una pregunta sobre qué ocurriría con los cerca de 3.600 habitantes de las islas si la Argentina consiguiera recuperar la soberanía. Milei respondió reivindicando el origen de la disputa y sostuvo: "El pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña, que impuso otra población".

El Presidente explicó que, desde su perspectiva, el reclamo argentino se apoya "por geografía, por derecho y por historia". Y cuando el periodista británico se refirió al territorio como "Falklands", interrumpió para marcar su posición: "No voy a discutir porque son nuestras, obvio".

La posición de Milei sobre los habitantes de Malvinas

Milei descartó que una eventual recuperación argentina implique expulsar a quienes actualmente viven en las islas. "Nosotros no los vamos a echar a patadas como sí hizo el Reino Unido", afirmó.

Además, señaló que los habitantes serían tratados "con respeto" y que se preservaría "la dignidad". El mandatario, sin embargo, no detalló cómo funcionaría concretamente ese escenario ni mencionó posibles indemnizaciones, compensaciones económicas o mecanismos para definir la permanencia de la población.

Su respuesta quedó planteada como una hipótesis vinculada a un objetivo todavía pendiente. En ese sentido, Milei evitó avanzar sobre medidas concretas y señaló que primero había que "tener el éxito".

Las declaraciones se produjeron apenas 24 horas después de que el Presidente llevara el reclamo por las islas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Frente al organismo internacional, volvió a exigir al Reino Unido que retome las negociaciones bilaterales sobre la soberanía.

En ese discurso, Milei calificó al territorio de "ilegalmente ocupado" por Gran Bretaña y sostuvo que persiste allí una "situación colonial" irsuelta a 80 años de la creación de la ONU.

El mensaje económico que Milei llevó a Nueva York

La exposición del Presidente ante el Economic Club no estuvo concentrada exclusivamente en la política exterior. Antes de responder sobre Malvinas, Milei presentó una evaluación de la situación económica argentina y destacó la evolución de distintos indicadores.

Entre los datos que mencionó, afirmó que el país acumula 27 meses de crecimiento y que 13 de los 15 sectores incluidos en el estimador mensual de actividad muestran una expansión. Según su interpretación, se trata de "el mejor registro de al menos los últimos quince años".

También puso el foco en el riesgo país, la inflación y el nivel de endeudamiento. De acuerdo con los números expuestos por el mandatario, el riesgo país descendió desde los 3.000 puntos básicos hasta alrededor de 500, mientras que la inflación anual pasó del 211% a cerca del 30%.

Milei agregó que la deuda pública consolidada neta pasó de representar el 100% del PBI a menos del 40%. En materia de actividad, afirmó además: "El PBI por habitante ya superó el nivel más alto que había alcanzado el país antes de la década perdida entre 2011 y 2023".

El Presidente aprovechó ese diagnóstico para plantear sus expectativas sobre los próximos años y dirigirse a los inversores presentes. "Todos los actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina, no solo en términos financieros, sino también en la economía real", sostuvo.

Malvinas, petróleo y la reunión con Netanyahu

La agenda internacional de Milei en Nueva York continuó con una reunión privada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El encuentro duró 20 minutos y se realizó en la sede de las Naciones Unidas.

También estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según se informó, los funcionarios conversaron sobre la situación en Medio Oriente y reafirmaron la alianza geopolítica entre la Argentina e Israel.

La disputa por Malvinas apareció nuevamente durante ese encuentro. Quirno confirmó a Infobae, al salir del hotel Langham, que el tema había sido conversado con Netanyahu, aunque no brindó detalles adicionales y calificó como "bien" el resultado del intercambio.

El trasfondo incluye además un asunto económico vinculado con la explotación petrolera en las islas. La compañía israelí Navitas Petroleum posee una participación del 65% en el proyecto Sea Lion, localizado en la cuenca norte de Malvinas, donde trabaja junto con la británica Rockhopper Exploration.

Milei ya había llevado ese reclamo ante Netanyahu durante una reunión celebrada previamente en Jerusalén. En aquella oportunidad, el primer ministro israelí había respondido: "No puedo hacer nada, es una empresa privada".

Antes del encuentro en Nueva York, Netanyahu había elogiado públicamente al mandatario argentino. "El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que ha hecho por la economía de Argentina es magistral", afirmó.

El primer ministro israelí enfrenta actualmente un escenario de creciente aislamiento internacional por su estrategia militar en Gaza y tiene por delante una elección el 27 de octubre, que puede definir su continuidad en el poder. Milei, por su parte, es el único presidente latinoamericano que mantiene un respaldo público e incondicional hacia Netanyahu.