Milei supera a Kicillof en 4 de las 5 provincias clave para 2027, según nueva encuesta

El sondeo de CB Global Data enfrentó a los dos dirigentes por imagen en los 24 distritos del país. La diferencia que le sacó el Presidente al gobernador

Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof parece hoy el candidato más definido para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones de 2027, una nueva encuesta de opinión pública mostró que el líder libertario tiene más aceptación que el referente peronista en la mitad del país y le saca una diferencia aplastante en las provincias de mayor peso en el padrón, salvo Buenos Aires.

La encuesta es de la consultora CB Global Data, que enfrentó a ambos dirigentes en una medición de imagen positiva y negativa este mes en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Milei le ganó en 13 a Kicillof, que se impuso en 11. Pero los datos más interesantes de la encuesta surgen en el detalle de los distritos donde se impuso uno u otro.

Por caso, que Kicillof aventaja a Milei en la provincia de Buenos Aires que hoy gobierna y que concentra la mayor cantidad de votantes del país, pero el Presidente le saca entre 10 y 30 puntos de diferencia en imagen positiva en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y CABA, los cuatro distritos que le siguen en peso electoral. Entre los cinco representan el 64% del padrón nacional.

Se trata de un buen dato para el oficialismo, que nunca disimuló su preferencia por el goberandor bonaerense como rival en 2027. Si bien en el peronismo también corren los nombres de Sergio Massa, del santiagueño Gerardo Zamora e incluso -por parte de La Cámpora- el de Cristina Kirchner pese a cumplir una condena de prisión domiciliaria, Kicillof se planta hoy como el más seguro.

La imagen de Milei: ¿en qué provincias está mejor y en cuáles peor según la encuesta?

La firma CB Global Data realiza mediciones mensuales en las 24 jurisdicciones del país tanto sobre dirigentes nacionales como gobernadores. Esta nueva encuesta se llevó a cabo entre el 14 y el 18 de septiembre con un total de 24.570 casos (entre 880 y 1.189 por provincia, en promedio).

Milei cosecha sus índices más altos de imagen en Córdoba y Mendoza

En la medición sobre Milei el primer dato es que tiene una imagen negativa superior al 50% en casi todas las provincias. Solo presentó saldo a favor en Mendoza y Córdoba, que son además las provincias donde cosechó sus niveles más altos de imagen positiva con 53,7% y 52,5% respectivamente.

Le siguieron Neuquén (46,2%); Salta (41,3%); Santa Fe (40,5%); San Luis (39%); CABA (38,2%) y Chubut (37,5%), como los distritos donde el Presidente cosecha su mejor imagen. Los datos coinciden notablemente con el escenario político concreto que tiene hoy Milei, dado que todas esas jurisdiciones tienen gobernadores dialoguistas, que suelen apoyar al oficialismo en el Congreso.

Por el contrario, sus registros más bajos de imagen positiva se observan en Santiago del Estero (20,2%), Formosa (21,8%) y Tierra del Fuego (30,0%), donde gobiernan dirigentes del peronismo o más cercanos a Kicillof que a Milei, como Zamora, Gildo Insfrán o Gustavo Melella.

¿Dónde cosecha sus mejores números Kicillof?

En una situación similar a la de Milei, Kicillof tiene una imagen negativa superior al 50% en todas las provincias excepto Santiago del Estero, donde mejor le dio la encuesta. Pero a nivel general sus números fueron el reverso perfecto del resutlado de Milei.

Y es que el gobernador bonaerense encontró sus niveles más altos de imagen positiva en Santiago del Estero (52,8%) y Formosa (44,8%), donde peor le fue a Milei, mientras que los más bajos los registró en Córdoba (19%) y Mendoza (20,8%), los mejores del libertario.

Kicillof tiene más negativa que positiva en 23 de los 24 distritos

El tercer distrito donde Kicillof presenta su imagen positiva más alta es la Buenos Aires (43,4%), seguida por Tucumán (40,7%); San Luis (39,5%); Catamarca (39,2%); Tierra del Fuego (39%) y Chaco (38,4%).

La curiosidad del sondeo respecto del tablero político se da, en este caso, en Tucumán y Catamarca, donde gobiernan dos peronistas alejados del kirchnerismo como son Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, quienes mantuvieron una alianza estrecha con la administración de Milei en los últimos años. Hoy son más oscilantes, pero siguen más cerca del oficialismo que de la oposición.

Milei vs. Kicillof: ¿cómo les fue en los distritos clave para las elecciones de 2027?

Ese cruce entre el nivel de imagen que cosechan Milei y Kicillof y el alineamiento político del jefe de la provincia se nota también en la comparación uno uno que realizó el estudio de CB Global Data para enfrentar al Presidente y al gobernador bonaerense. En Catamarca el peronista y exministro K superó al libertario por poco (39,2% a 37,2%) al igual que en Tucumán (40,7% a 34,6%).

En el balance territorial, Milei cosechó mayor imagen positiva que Kicillof en 13 de las 24 provincias: Chubut; CABA; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Jujuy; Mendoza; Misiones; Neuquén; Salta; San Juan; Santa Cruz y Santa Fe. Las cuatro de mayor peso electoral se destacan, además, por la diferencia que le sacó el libertario.

La imagen positiva de Milei en CABA superó por 10 puntos porcentuales a la de Kicillof (38,2% a 28,1%), mientras que en Córdoba arrasó con una diferencia de 33,5 puntos (52,5% a 19%), similar a la que exhibió en Mendoza (53,7% a 20,8%). En Santa Fe el resutlado fue similar al de la Ciudad (40,5% a 27%).

Milei supera a Kicillof en 13 provincias, entre ellas 4 de las 5 que tienen mayor peso electoral

En el mismo sentido, en la estratégica provincia de Buenos Aires (que representa casi al 37% del padrón nacional de electores) Kicillof se vio beneficiado por la chapa de gobernador y le ganó a Milei, aunque con una diferencia menor a 10 puntos (43,4% del peronista a 34,5% del libertario).

El gobernador bonaerense también superó en imagen positiva al Presidente en Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. En totalle ganó en 11 provincias, con lo que el resultado general es favorable a Milei, aunque parejo.

Si bien los índices de imagen no van necesariamente de la mano con la intención de voto, la encuesta arroja un panorama sobre la posición en la que se encuentran hoy Milei y Kicillof en términos de aceptación y rechazo en cada provincia y en momentos en que la estrategia de uno y otro de cara a las elecciones de 2027 empieza a tomar en cuenta los armados territoriales.