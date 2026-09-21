Tras el acto del Movimiento Derecho al Futuro, el gobernador bonaerense planteó ampliar la oposición y volvió a marcar diferencias dentro del peronismo

La definición electoral de Axel Kicillof empezó a tomar forma luego del acto que el gobernador bonaerense encabezó el sábado con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Dos días después, el mandatario provincial volvió a referirse a la construcción política que pretende impulsar hacia las elecciones presidenciales de 2027 y planteó que deberá incorporar sectores que hoy no forman parte del peronismo.

La estrategia que describió Kicillof tiene como uno de sus objetivos disputar el poder al gobierno de Javier Milei, pero también apunta a conformar una propuesta capaz de atraer a votantes y dirigentes que quedaron desencantados con La Libertad Avanza.

"Estamos trabajando para ganarle a Milei, pero estamos trabajando también para tener una propuesta para todos los sectores más amplios que el peronismo", insistió luego durante otra entrevista en El Destape.

El gobernador también ubicó esa discusión dentro de las consecuencias de las elecciones de 2023. Según explicó, la construcción de una nueva alternativa opositora debería contemplar tanto a quienes ya integran el espacio como a quienes se alejaron después de haber respaldado al actual Presidente.

"Venimos de una experiencia que no fue buena, de una a nivel electoral en 2023 cuando gana Milei donde perdimos en muchas provincias. La reconstrucción de una alternativa tiene que ser amplia, convocar a los sectores incluso desilusionados, o que ahora se ve a venir una nueva decepción muy grande porque el que votó a Milei diciendo: 'Es lo nuevo', se encuentra con toda esta crueldad", agregó.

La apuesta de Kicillof por ampliar el espacio opositor

Para Kicillof, el desafío consiste en volver a generar participación de sectores que, según su planteo, fueron afectados por las políticas del Gobierno nacional. La convocatoria, sostuvo, no debería limitarse a las organizaciones que actualmente integran el peronismo.

"Hay que construir con sectores agredidos por esta política, pero se tienen que entusiasmar de nuevo", sostuvo en diálogo con radio Diez.

El gobernador evitó, al mismo tiempo, presentar las candidaturas como el punto de partida de ese proceso. Su planteo es que primero debe definirse la construcción política y, a partir de ese debate, establecer quiénes ocuparán las candidaturas.

"Escuché al sector que represento, pero lo que hay que decir es que hay que estar preparado para lo que se viene y construyéndolo con toda la amplitud", planteó Kicillof.

El mensaje de Kicillof después del acto del sábado

La discusión sobre el armado opositor quedó atravesada además por la interna del peronismo. Durante el encuentro del MDF realizado el sábado, Kicillof cuestionó al Gobierno de Milei y realizó referencias a Máximo Kirchner y La Cámpora, en medio de las diferencias que atraviesan al espacio.

En ese escenario, el gobernador dejó una definición que lo ubicó públicamente en la discusión electoral de cara al próximo año: "Cuenten conmigo para el año que viene". La frase fue pronunciada durante el acto y funcionó como una señal de su disposición a participar de la próxima instancia electoral.

El lanzamiento del mandatario bonaerense no derivó hasta ahora en cuestionamientos públicos de otros sectores del peronismo. Sin embargo, dirigentes vinculados al cristinismo y al espacio de la ex presidenta expresaron críticas puertas adentro.

Uno de los cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de gobernadores en el plenario del MDF que se realizó en Villa Domínico, una ausencia que quedó incorporada a la discusión interna sobre el armado político que impulsa Kicillof.

Kicillof visitó Misiones y firmó acuerdos con Passalacqua

El miércoles 9 de septiembre, Axel Kicillof viajó a Misiones y compartió una jornada de actividades con el gobernador de esa provincia, Hugo Passalacqua. La agenda combinó reuniones institucionales, recorridas por sectores productivos y actividades vinculadas con educación, ciencia y tecnología.

Uno de los resultados de la visita fue la firma de un acuerdo marco y tres convenios específicos entre Buenos Aires y Misiones. Los entendimientos abarcaron distintas áreas de cooperación entre ambas provincias, entre ellas la actividad industrial, tecnológica y productiva.

Uno de los convenios puso el foco en el desarrollo industrial y tecnológico, con especial atención sobre la cadena foresto-industrial. El acuerdo contempla intercambio de experiencias, asistencia técnica, capacitación, rondas de negocios y articulación entre los sistemas científicos y tecnológicos de ambos distritos.

Otro entendimiento estuvo relacionado con la producción agropecuaria, la comercialización y el abastecimiento de alimentos. En ese marco, se previó incorporar pequeñas marcas, PyMEs y cooperativas yerbateras de Misiones al programa Mercados Bonaerenses, con el objetivo de generar nuevos canales de comercialización.

La agenda oficial también llevó a Kicillof y Passalacqua a la Escuela Secundaria de Innovación de Posadas, con orientaciones vinculadas con informática, robótica, agro y ambiente. Luego recorrieron Biofábrica Misiones S.A., donde conocieron proyectos de micropropagación vegetal y producción de bioinsumos.

El gobernador bonaerense también estuvo en Apóstoles, donde visitó la Cooperativa Las Tunas y mantuvo un encuentro con productores y trabajadores de la actividad yerbatera. Allí recibió planteos vinculados con la situación de la cadena y con los cambios regulatorios que afectaron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Durante esa jornada, además, Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por su relación con las provincias y sostuvo que las políticas económicas afectan particularmente a las economías regionales.