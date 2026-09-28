Reapareció Pablo Moyano recargado: "¿Dónde carajos están la CGT y el peronismo?"

El secretario Adjunto de Camioneros exigió "salir a la calle a defender a los trabajadores". Reclamó unidad al peronismo y cuestionó a los gobernadores.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, volvió recargado. Parece que, de a poco, las diferencias con su padre, Hugo Moyano, comienzan a quedar atrás. La señal más contundente es que volvió a participar de las negociaciones salariales con las cámaras empresariales del sector, al tiempo que viene anunciando una serie de acuerdos en distintas ramas de la actividad.

Activo en las redes sociales, un par de días antes de que la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reúna para revaluar el plan de lucha contra el modelo económico, Pablo Moyano afirmó: "La bronca que tiene uno como dirigente y como trabajador es ¿dónde carajo está la CGT? ¿Dónde carajo está el peronismo? Ahora tienen que estar en la calle defendiendo a los trabajadores".

Moyano reclama una reacción contra el gobierno

La central obrera había anunciado una profundización de las medidas de fuerza, con el objetivo de terminar con un paro nacional y movilización para la primera quincena de diciembre. La estrategia fue desarmándose en los últimos días, disparando nuevamente las internas, lo que permitió a Moyano retomar su discurso combativo.

"Ojalá que todas estas últimas noticias, que tan mal le hacen al pueblo argentino, que estos tipos se despierten y llamen inmediatamente a un paro nacional", subrayó y remató: "Tiene que haber una reacción para rechazar este modelo económico. Ya no alcanza con sacar solicitadas, hacer fotos o hacer plenarios. Tiene que haber una reacción, como dije siempre: nos cagó la justicia, nos cagó la política, nos queda la calle".

Los máximos referentes de la CGT se reunirán este martes para evaluar los pasos a seguir, sobre todo después de la audiencia que Cristian Jerónimo (cotitular de la central obrera), Gerardo Martínez (secretario general de los obreros de la Construcción, UOCRA) y Marta Pujadas (abogada de la UOCRA y CGT) tuvieron con el Papa Francisco.

Críticas a los gobernadores y la interna del peronismo

Si bien todos los objetivos de la dirigencia cegetista están puestos en las jornadas con la Pastoral Social y la visita del Sumo Pontífice, Moyano insistirá en exigir al movimiento obrero organizado una respuesta más contundente contra el gobierno de Javier Milei. Como una especie de "líbero", el camionero recibe a dirigentes de distintas tribus y, si bien por ahora no piensa en romper con la CGT, mantiene fluidos contactos con el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran Rodolfo Aguiar (estatales, ATE), Daniel Yofra (Aceiteros) y Abel Furlán (metalúrgicos, UOM, hoy intervenida).

Moyano venía pidiendo al peronismo una autocrítica para reconectar con un electorado desencantado que está "podrido de la política". Advirtió que "crece la bronca contra este nefasto que nos gobierna, las encuestas en picada, la inflación mentirosa. Vos estás en la calle y ves la angustia que hay en la gente", y volvió a apuntar contra las internas: "No podemos seguir peleando porque 'si Kicillof', 'si Massa'… sino no tenemos destino. Este tipo (Milei), llega a tirar unos mangos a la calle el año que viene, ¿quién te dice que no vuelve a ganar?".

En esa línea repitió sus cuestionamientos a los gobernadores del PJ. Sostuvo que "algunos, que ganaron en nombre del peronismo, de los negros, de los jubilados de su provincia, después nos traicionaron en el Congreso votando la reforma laboral, votando la Ley Bases que posibilitó a este gobierno llevar adelante reformas en contra del pueblo argentino".

Analizó que "hace 10 años que en el peronismo venimos escuchando, cada vez que perdemos, que 'hay que ordenarse'. Yo creo que tendría que haber una gran crítica interna. Los cuatro o cinco dirigentes que ya nos conocemos todos, la parte gremial también, y caras nuevas". Y cerró con un mensaje de conciliación con su padre, recordando el acto de 2010 en River Plate: "Yo sueño que un trabajador llegue a la Casa de Gobierno".