Mal dato para Milei en la encuesta más importante: cayó la confianza en el Gobierno

El estudio mensual de la Universidad Di Tella arrojó una baja de casi 6 puntos. El índicede septiembre igualó las marcas más bajas registradas desde 2023

En momentos en que el presidente Javier Milei niega que haya una recesión económica y cuestiona a economistas e indicadores, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella mostró una caída de 5,9% respecto de agosto y se ubicó junto a los valores más bajos registrados durante su gestión.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella confecciona el ICG todos los meses desde noviembre de 2001, en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional que realiza la consultora Poliarquía. El índice se mide en una escala de 0 a 5 y en septiembre la marca de Milei fue 1,94 puntos.

La caída del ICG en septiembre coincidió con una seguidilla de datos económicos negativos para el Gobierno, como el retroceso de 1,4% interanual de la actividad económica informado por el INDEC y el ascenso de la pobreza que alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre.

Desde que se empezó a difundir el informe de la casa de altos estudios se convirtió en una de las encuestas más miradas por todas las gestiones y los espacios políticos, por haber demostrado cierta correlación con la intención de voto general.

En ese aspecto, luego del aumento que tuvo el ICG en agosto el dato de septiembre es negativo para Milei no solo por la caída intermensual, sino también porque el descenso acumuladado del índice desde desde fin de 2025 es de 21,4%.

¿Cómo varió la Confianza en el Gobierno y cómo está Milei comparado con las gestiones anteriores?

El informe de la Di Tella señala que ese descenso "se concentró en los primeros cinco meses del año", cuando el ICG tuvo varias disminuciones consecuetivas. No obstante, la marca de 1,94 de septiembre igualó a las más bajas registradas durante la gestión de Milei, que fueron en septiembre de 2025 y julio de 2026.

De esa manera, el ICG promedio en lo que va del gobierno de Milei se ubica en 2,34 puntos, su registro más bajo. Esto lo ubica por debajo del promedio durante el mismo tramo de la presidencia de Mauricio Macri (2,47 puntos) y por arriba del que tenía Alberto Fernández (1,86 puntos).

El ICG durante la gestión de Milei se ha mantenido, según explica el estudio de la universidad, en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Macri y por debajo de los de Néstor Kirchner (las dos presidencias con mayor Índice de Confianza promedio de las seis anteriores a la era libertaria) en el mismo periodo.

Así, en el mes 33 del gobierno actual el nivel del ICG es 26,1% inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión (2,62), pero el 1,94 actual supera en 9,4% al observado en el mes 33 del primero mandato de Cristina Kirchner (1,77), en 10,7% al de Macri (1,75), en 13,6% al de la segunda gestión de Cristina Kirchner (1,71) y en 57,4% al de Alberto Fernández (1,23).

Los cinco componentes del ICG, todos en baja: cuál es el que más cayó

El ICG se elabora en base a las respuestas de los encuestados sobre cinco elementos: evaluación general del Gobierno; preocupación por el interés general; eficiencia; honestidad y, por último, capacidad para resolver problemas. En septiembre, los cinco bajaron respecto del mes anterior.

La medición sobre el ítem "Honestidad" arrojó 2,45 puntos (-2,9% que en agosto): "Capacidad para resolver problemas" en 2,20 puntos (-4,0%); "Eficiencia" en 1,94 (-3,5%) y la "Evaluación general del gobierno" en 1,60 puntos (-9,3%). Pero la mayor caída fue en "Preocupación por el interés general", que marcó 1,50 puntos, 12,3% menos que en el mes anterior.

Por otra parte, el estudio de la Di Tella también segmenta los resultados de la encuesta (realizada por Poliarquía entre el 1 y el 9 de septiembre con 1.000 casos efectivos) por edad, género, zona geográfica y nivel educativo de los encuestados.

Allí se destacó que el ICG tuvo una de sus caídas más fuertes en el interior del país, la región donde la medición siempre ha dado más alto durante la gestión de Milei. Septiembre no fue la excepción, pero el descenso fue marcado.

La confianza cayó mucho en el interior del país, la zona "fuerte" de Milei

El ICG presentó nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior, con 2,06 puntos, pero ese valor implica una baja de 8,4% respecto de agosto. Entre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) la confianza en el gobierno se ubicó en 1,84 puntos, 4,2% menos que el mes anterior, mientras que el Gran Buenos Aires (conurbano) marcó en 1,72, una suba de 0,2%.

También hubo una fuerte baja de la confianza entre los jóvenes, un segmento social donde Milei siempre fue fuerte. En septiembre, el ICG entre personas de 18 a 29 años volvió a tener el nivel más elevado con 2,30 puntos pero cayó 17,9%. Según el informe de la Di Tella "es probable que se deba en parte al error muestral" porque es el segmento "que contiene el menor número de casos y, por tanto, el de menor precisión estadística".

De todas formas, la confianza también cayó mucho en el grupo de personas de 30 a 49 años con 1,84 puntos, 7,7% menos que en septiembre. Es un dato sensible, ya que se trata de la población más activa laboralmente. Entre los mayores de 50 años registra 2,01 puntos, con un leve descenso de 0,5%.

Por otro lado, la brecha de género de septiembre se ubica en 0,57 puntos, un valor levemente superior al de agosto, dado que el ICG entre los hombres es de 2,19 puntos (-3,0% respecto de agosto) mientras que entre las mujeres cae a 1,62 puntos (-9,2%).

Respecto del nivel educativo de los encuestados, la mayor disminución del ICG se da entre quienes poseen nivel educativo terciario y/o universitario, con una marca de 1,94 puntos en septiembre que es 14,4% inferior a la del mes precio. Un dato que va de la mano con el conflicto permanente entre el Gobierno y las universidades por el financiamiento.