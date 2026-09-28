Milei habló sobre la economía, el desempleo y las elecciones de 2027, y respondió a las críticas de economistas y dirigentes políticos

Javier Milei aprovechó una extensa entrevista televisiva para responder sobre varios de los principales temas que atraviesan a su Gobierno: la evolución de la economía, el desempleo, las elecciones de 2027 y las diferencias dentro del oficialismo.

El Presidente habló con Luis Majul en La Cornisa, por LN+, después de participar de su tercera Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí había reforzado el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y respondido preguntas de inversores.

Uno de los ejes de la entrevista fue la situación de la actividad económica. Milei rechazó que la Argentina se encuentre atravesando una recesión y cuestionó la forma en que se interpretan los indicadores oficiales.

"Los indicadores están arrojando cualquier cosa", afirmó al referirse a los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el Indec.

Milei cuestionó los indicadores y anticipó cuatro años de crecimiento

El planteo del mandatario se produjo luego de que JP Morgan proyectara una contracción de la economía argentina durante el tercer trimestre. El banco estimó una caída del 4% a tasa anualizada, equivalente a una baja cercana al 1% respecto del período anterior.

La economía ya había registrado una disminución de 0,6% en el segundo trimestre. Sin embargo, todavía faltan los datos oficiales correspondientes a agosto y septiembre para determinar si se configura una recesión técnica.

Frente a ese escenario, Milei sostuvo que la economía está atravesando una transformación y que las mediciones tradicionales pueden no reflejar correctamente ese proceso. "Estamos en niveles máximos de PBI", sostuvo el Presidente, quien además proyectó "cuatro años de crecimiento".

Su cuestionamiento apuntó especialmente contra los economistas que interpretan los últimos números como una señal negativa. "No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas", afirmó, y atribuyó parte de esas lecturas al "odio que le tienen a este gobierno".

Milei explicó que, a su entender, una recesión supone dos trimestres consecutivos de caída y puso en duda la utilidad de algunos indicadores desestacionalizados en una economía que atraviesa modificaciones profundas.

"Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal. En la serie del EMAE -el Estimador Mensual de la Actividad Económica- figura que tenemos mucha volatilidad", apuntó.

A partir de ese razonamiento, explicó por qué el Gobierno presta mayor atención a otra medición:

"Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa. Nosotros vamos a lograr cuatros años seguidos de crecimiento. Estamos en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI", siguió.

Según Milei, el proceso actual supone una reasignación de recursos dentro de la estructura productiva y modificaciones en los hábitos de los consumidores. También aseguró que existen inversiones pendientes de ejecución y remarcó que el Estado tiene "cerrado el financiamiento del sector público hasta el año que viene".

Qué respondió Milei sobre el desempleo

Otro de los datos que apareció durante la entrevista fue el aumento de la desocupación. El Indec informó que la tasa llegó al 7,9% durante el segundo trimestre, frente al 7,6% registrado en el mismo período de 2025.

Milei relativizó el incremento y sostuvo que se trata de un nivel que no difiere sustancialmente de los registros de 2023. Además, comparó la cifra con el promedio histórico del país, que ubicó en 9,8%. "No tenemos un problema", afirmó.

Luego explicó su interpretación del fenómeno laboral:

"Además, el aumento de desempleo -que no lo es porque se trata de un reacomodamiento de recursos- tiene mucho más que ver con la expansión de la oferta de más gente buscando trabajo. Durante este gobierno se crearon más de 500.000 puestos de trabajo y, si uno toma los que echamos del sector público, se crearon 600.000, lo que no se hacía desde el 2011. El salto de la informalidad empezó a subir en 2020, con la pandemia", continuó.

Elecciones 2027 y el lugar de Patricia Bullrich

La conversación también se trasladó al escenario electoral. Milei presentó las elecciones de 2027 como una instancia decisiva y sostuvo que los inversores conocen las alternativas que, según su interpretación, existen frente al rumbo de su administración.

"Las elecciones son una oportunidad histórica para la Argentina", indicó, al tiempo que expresó su "confianza" en los argentinos "que no quieren volver al pasado".

En materia financiera, volvió a destacar la situación del sector público y afirmó: "Nosotros tenemos cerrado el financiamiento del sector público hasta fin del año que viene y la probabilidad de default que nos da el mercado es literalmente del 0%. Ese no es un tema menor porque en la Argentina no pasaba".

La relación con Patricia Bullrich también formó parte de la entrevista. Ante las diferencias que la titular del bloque oficialista en el Senado manifestó en las últimas semanas, Milei buscó relativizar la existencia de una crisis interna. "Los liberales no somos manada; hay distintas miradas", sostuvo.

Sobre Bullrich, destacó su conocimiento de la política argentina y dejó una advertencia dirigida a quienes subestiman su peso dentro del espacio oficialista: "Conoce la lógica argentina", elogió y agregó: "No la subestimen".

La participación de Bullrich y sus diferencias con el Gobierno también habían quedado expuestas en declaraciones recientes de la senadora, especialmente alrededor de distintas decisiones de la administración.

Las críticas de Milei a Prat-Gay y Rubinstein

Durante el reportaje, el Presidente también respondió a cuestionamientos de otros economistas.

Uno de ellos fue Alfonso Prat-Gay, quien había afirmado que Vaca Muerta "no derrama" en Neuquén. Milei respondió vinculando esa posición con la gestión del exministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Él fue ministro de Hacienda de Macri y el campeón del gradualismo. Ese programa terminó con una inflación duplicada y con el PBI casi un 4% abajo. No tiene autoridad moral", contestó y arremetió: "Sí derrama".

También cuestionó a Gabriel Rubinstein por sus recientes declaraciones acerca de que el dólar "está demasiado bajo". Milei recordó que Rubinstein había ocupado un lugar central durante la gestión anterior y lanzó una crítica contra el gobierno que terminó en diciembre de 2023:

"Era el verdadero ministro de Economía de la gestión anterior, mientras [Sergio] Massa se paseaba como candidato. ¿Usted cree que dejaron un país razonable? Se fueron con un 57% de pobreza, 211% de inflación minorista y 300% en la mayorista, con cuatro bases monetarias venciendo en un día en el Banco Central"..