Nueva encuesta: 52% cree que Milei no merece reelegir y se escapan votantes de Bullrich

El último sondeo de Equipo Mide mostró que el libertario se beneficia de la división opositora pero no le alcanza. La economía y los desencantados

Mientras la mesa política del Gobierno trabaja para la reelección del presidente Javier Milei en 2027, la última encuesta de la consultora Equipo Mide arrojó que más de la mitad de los votantes considera que el libertario "no merece un segundo mandato" y revela una importante fuga de los votantes que apoyaron a Patricia Bullrich en 2023.

Los resultados del sondeo indican que La Libertad Avanza sigue siendo la opción favorita cuando se pregunta a los encuestados a qué espacio político votarían si las elecciones fuesen hoy, aunque está lejos de un triunfo en primera vuelta incluso frente a un peronismo dividido en kirchneristas y no kirchneristas.

En ese marco, la reelección del libetario no asoma en esta encuesta como un trámite fácil. El mayor condicionamiento está dado por la situación de la economía general. El 48% de encuestados asegura que definirá su voto en 2027 en base a esto y casi el 60% señala que su situación personal es "peor desde que gobierna Milei".

Al mirar los números de la encuesta se entiende por qué Bullrich decidió marcar diferencias con el Gobierno y llegó a reclamar días atrás "más velocidad" para que el plan económico muestre beneficios en el bolsillo de los trabajadores: un 40% de sus votantes podría retirarle su apoyo a Milei si su situación económica personal sigue igual en 2027.

¿Qué mostró la encuesta sobre la reelección de Milei y los votantes de Bullrich?

La encuesta de la consultora Equipo Mide, que se llevó a cabo entre el 18 y el 25 de septiembre con 2.114 casos, arrojó que la desaprobación de la gestión del Gobierno llegó al 59%, en tanto que la aprobación es del 38%. En un sentido similar, el 60% de los consultados cree que el país va "en la dirección equivocada desde que asumió Milei".

La mitad del electorado rechaza la reelección de Milei y solo lo apoya un tercio

En ese contexto, la pregunta sobre si Milei "merece un segundo mandato" arrojó un dato alarmante para el Presidente: el 52% respondió que el libertario no merece la reelección en tanto que el 33% apoyó su continuidad. En tanto, el 14% dijo que todavía no lo tiene claro. Los números muestran un rechazo alto, pero ese 33% coincide bastante con la intención de voto general que presenta el oficialismo en casi todos los sondeos.

Sin embargo, el dato más llamativo surgió de la segmentación de los encuestados según su voto de 2023. Allí se observa que el 31% de los votantes de Bullrich considera que Milei "no merece un segundo mandato" y que el 24% no lo tiene claro todavía. De esta forma, más de la mitad de la base electoral de la senadora (aquellos que votaron por ella en las elecciones generales de 2023) no apoya o duda de apoyar la reelección.

Una parte importante de los votantes de Bullrich no apoya la reelección de Milei

Esto puede explicar los gestos de diferenciación que ensaya Bullrich por momentos y la tensión con la mesa política que encabeza Karina Milei. No obstante, el problema para el Gobierno en este punto es aún más profundo, porque la fuga de votantes del oficialismo puede alcanzar a la base electoral propia de Milei.

Y es que según este sondeo, el mandatario retiene al 63% de sus votantes de 2023 pero el 20% señaló que "no merece" la reelección y el 17% eligió la opción "todavía no lo tengo claro", que pone en duda el eventual apoyo a su continuidad.

Milei encabeza la intención de voto por división opositora, pero no alcanza: ¿a dónde van los desencantados?

El nivel de apoyo a Milei que registró la encuesta de Equipo Mide al preguntar por la reelección coincidió perfectamente con la medición de intención de voto por partido político que también hizo la consultora y que le dio a La Libertad Avanza el primer lugar con 33%.

Detrás quedó el kirchnerismo con 17% y el "peronismo no kirchnerista" con 16%. Mucho más abajo quedaron la Izquierda con 6%, el PRO con 4% y la UCR con 1%. Entre los indecisos y el voto en blanco agrupan un 19%, lógico a un año de las elecciones.

El oficialismo se beneficia principalmente por la división del peronismo

Estos resultados muestran a Milei muy ayudado por la división peronista -que priva al principal espacio opositor de alcanzar otro 33%- pero lejos de ganar en primera vuelta, por no llegar al 40%. Esa perspectiva de un balotaje es lo que le otorga mayor valor al sondeo sobre la posibilidad de que el libertario reelija.

La medición electoral también mostró una fuga de votantes notable: de quienes votaron a Milei en 2023 solo el 65% eligió a La Libertad Avanza y entre los de Bullrich apenas el 33%.

¿A dónde van los otros? Según el informe de la consultora, casi el 20% de los votantes del Presidente se inclinan hoy a votar en blanco (6%) o no saben a quién votarán (13%), mientras que entre los de Bullrich el 27% eligió al PRO en la encuesta.

Mal diagnóstico sobre la economía incluye a los votantes propios

Las razones más probables de este panorama están, más que nunca, en la economía, que es la especialidad de Milei y uno de los motivos por los cuales fue elegido en 2023, junto al rechazo que generó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El cuestionario incluyó una pregunta simple sobre la economía y el impacto del ajuste implementado por el Gobierno: "¿Cómo ha cambiado su situación personal desde que gobierna Javier Milei?". El 58% afirmó que está peor. Hubo un 21% que dijo estar mejor y un 20% que respondió "igual que antes".

Seis de cada diez votantes dice estar peor económicamente desde que gobierna Milei

A eso se le suma que las expectativas también son negativas: el 54% cree que su situación será peor en los próximos seis meses y el 31% que estará mejor. Poco más de la mitad de los encuestados consideró que la situación actual del país es "una crisis profunda".

Para el electorado el "principal problema" del país son los bajos salarios respecto de la inflación con 22%, seguido por la desocupación y el desempleo con el 16%, al igual que la corrupción en el cuarto lugar.

En ese cuadro de situación la encuesta también arrojó que un 31% "seguro que no" apoyaría al Gobierno si su situación económica personal "sigue igual que hoy dentro de un año" y otro 13% respondió que "probablemente no". Los que "seguro" y "probablemente" apoyarían de igual forma fueron el 19% y el 14%, respectivamente.

La pérdida de apoyo electoral a Milei depende centralmente de la situación económica

Allí asoma una potencial pérdida de capital electoral importante para Milei y vuelve a mostrar su fundamento el desmarque de Bullrich. Mientras que entre los votantes de Milei el 31% indicó que "seguro" o "probablemente" no seguirían apoyando al Gobierno si su economía no mejora de aquí a un año, entre los de la senadora esa proporción llega al 42%.

La encuesta de Equipo Mide muestra así que Javier Milei encabeza la intención de voto pero está muy lejos de un triunfo en primera vuelta y más aún de una reelección que, por ahora, no tiene el apoyo suficiente, en parte debido a la fuga de votantes propios y de la base electoral que en 2023 le acercó Patricia Bullrich.