El peronismo y otros sectores se preparan para convocar a una sesión especial. Al Gobierno le cambia la agenda. El fallo descolocó a LLA

El fallo de la Corte Suprema que habilitó la derogación de la Ley de Tierras no es exactamente un triunfo para el gobierno de Javier Milei. Por el contrario, abrió una pelea que no estaba prevista en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya empezó a juntar votos para llamar a sesión y anular definitivamente el DNU 70/2023, más conocido como "mega DNU", que es la piedra basal de la gestión libertaria.

Al revocar un fallo anterior que había frenado la derogación de la Ley de Tierras, incluida en el artículo 154 del DNU 70, los jueces de la Corte dejaron en vigencia esa medida que elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Sin pronunciarse sobre ese tema específico, la decisión del máximo tribunal reactivó una discusión que el Gobierno ya parecía haber perdido en el Congreso, pero ahora con ese decreto en la mira de la oposición, como agravante.

El DNU 70 fue rechazado por el Senado en 2024 y si Diputados también lo rechaza pierde toda vigencia. Durante estos años el oficialismo evitó que el decreto se trate en la Cámara baja con la ayuda de bloques dialoguistas, que no creían conveniente eliminar la primera herramienta que usó Milei para poner en marcha su gobierno cuando asumió. Pero tras el fallo de la Corte, la oposición anunció que llamará a una sesión para darle la estocada final.

La presión sobre el "mega DNU" empezó a crecer rápidamente en Diputados, mientras que entre distintas agrupaciones civiles, entre ellas algunas de excombatientes de Malvinas, empezó a correr la idea de convocar a una gran movilización. El Gobierno se ve ahora obligado a revisar su agenda legislativa para tratar de defender el DNU, mientras en la oposición son "moderadamente optimistas", según confió a iProfesional uno de los diputados que operan con ese fin.

Los planes de la oposición para rechazar el DNU 70 con la Ley de Tierras como excusa

Este miércoles al mediodía, horas después del fallo de la Corte, se reunió el plenario de comisiones encargado de tratar el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" que envió Milei como parte de su nueva política sobre las Islas Malvinas. Ese tema también entró en jaque por la reactivación del artículo del DNU que elimina la restricciones a la venta de tierras a extranjeros.

La reunión fue aprovechada por el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, para avisar al oficialismo: "Vamos a estar pidiendo una sesión especial para rechazar el DNU 70". Lo hizo después de una reunión entre sus diputados y el CECIM La Plata, el Centro de Ex Combatientes Malvinas de esa ciudad, que había presentado la demanda contra el artículo 154 del DNU. El fallo de la Corte determinó que no tenían legitimidad para ello.

Más allá del choque de la "agenda Malvinas" de Milei con la derogación de la Ley de Tierras habilitada por la Corte, el aviso de Martínez encuentra eco en distintos sectores políicos. Por caso, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que el DNU "es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente" por la Cámara de Diputados. Su bloque apoyará el llamado a sesión y el rechazo al decreto.

Lo mismo harán el Frente de Izquierda y una parte importante del bloque Provincias Unidas. "En principio, el número para el quórum debería estar y soy moderadamente optimista sobre los votos para voltearlo", confió a iProfesional un legislador de esa bancada consultado por el destino del DNU. Necesitan de una mayoría simple de la mitad más uno de los presentes para derogarlo.

El foco se pone una vez más sobre las alianzas de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, que en el último tiempo mostraron ser muy variables. Milei depende mucho de un conjunto de gobernadores que manejan votos decivos. En la oposición apuestan a que algunos de esos aliados le nieguen el apoyo por la impopularidad que tiene la desregulación total de la venta de tierras a extranjeros.

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