El Gobierno evalúa 3 alternativas para evitar que la oposición voltee el mega DNU de Milei

La sesión fue convocada para el 15 y coincidirá con la marcha universitaria. LLA se debate entre frustrar el quórum y reflotar la Ley de Tierras

La oposición en Diputados busca rechazar el DNU 70/2023 el 15 de octubre, centrándose en la derogación de límites a la venta de tierras a extranjeros.

La convocatoria de los bloques opositores de la Cámara de Diputados para sesionar el 15 de octubre y rechazar el DNU 70 que deroga los límites a la venta de tierras a extranjeros puso en apuros al gobierno de Javier Milei, que por estas horas evalúa al menos tres opciones para impedir la posible caída del decreto con la ventaja de que la oposición todavía no tiene los votos necesarios, pero también bajo la presión adicional de "la calle".

Desde negociar con los gobernadores para que sus diputados no den quórum (se necesitan 129 presentes para abrir la sesión) hasta incorporar algunas restricciones para la venta de tierras en el el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (pendiente desde la media sanción del Senado), en la bancada oficialista afirman que "todas las opciones están arriba de la mesa", según una fuente consultada por iProfesional.

La tropa libertaria que lidera el presidente de la Cámara, Martín Menem, se puso como objetivo central sostener el DNU 70/2023 que fue fundacional de la gestión de Milei y que modificó o derogó una variedad de normas sobre alquileres, comercio exterior, prestaciones de salud y trámites burocráticos, entre otros. El Senado lo rechazó en 2024 y si Diputados hace lo mismo todos sus artículos perderán su vigencia.

Los diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Encuentro Federal y otros espacios opositores o críticos se movieron rápido y con timming político. Firmaron el pedido de sesión solo 48 horas después del fallo de la Corte Suprema que devolvió vigencia al artículo 154 del DNU -donde se deroga la Ley de Tierras- e hicieron coincidir la fecha con la sexta marcha federal univeristaria.

De esta forma, la oposición busca que la protesta sirva como presión a los otros bloques para dar quórum y tratar un temario sensible e incómodo para el Gobierno, donde además del DNU 70 con foco en la Ley de Tierras incluyeron los proyectos sobre discapacidad y morosidad. Y es que en los bloques opositores reconocen que al día de hoy no están los votos para rechazar el llamado "mega DNU".

La oposición va por el rechazo al "mega DNU": cómo es la pulseada con el Gobierno por el quórum

No obstante, la oposición es "moderadamente optimista", según comentó a iProfesional un diputado metido en la articulación entre bloques para concretar la sesión. En efecto, la nota de convocatoria a la sesión que le presentaron a Menem indica que no están tan lejos de los 129 para abrir el recinto. Luego necesitarían mayoría simple -mitad más uno de los presentes- para rechazar el DNU.

En la nota oficial que le presentaron a Menem para convocar a la sesión del jueves 15 estampó su firma una treintena de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis y Defendamos Córdoba, Coherencia (la banca de Marcela Pagano, convertida en enemiga absoluta de Milei).

Entre todos esos bloques suman 122 votos, lo que los deja a siete del quórum. Sin embargo, para alcanzar ese número tendrían que estar todos sus miembros presentes y Provincias Unidas es un espacio variopinto, donde diputados independientes conviven con quienes responden a los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Jujuy. Además, entre los convocantes está Miguel Pichetto, quien sugirió una alternativa a la derogación del DNU en lugar de prometer un voto en contra.

Por esa razón la bancada oficialista quiere aprovechar la ventana de 15 días hasta la sesión para encontrar la forma de salvar el DNU. También procuran imponer sus propios proyectos sobre discapacidad y morosidad, pero evitar que el decreto insignia de Milei caiga es el objetivo principal de Menem, quien además de presidir la Cámara integra la "mesa política" del Gobierno.

Entre ellos y la oposición se ubican los bloques de Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia, donde tallan los gobernadores dialoguistas de Salta, Misiones, Tucumán, Catamarca y Jujuy. El oficialismo buscará allí el apoyo que necesita. Empezó a hacerlo al advertirles -tanto a ellos como a diuptados dudosos- que la caída del DNU podría generar un "caos administrativo", según supo este medio de fuentes parlamentarias.

¿Cuáles son las 3 alternativas que evalúa el Gobierno para "salvar" el DNU 70?

"Tenemos varias cartas. Bajar el quórum es una", señalaron a iProfesional en un despacho de La Libertad Avanza donde trabajan para desactivar la iniciativa opositora. Para eso necesitan que la oposición no sume más voluntades. Los gobernadores son clave, porque solo entre esos bloques "del medio" suman 15 votos. A ellos se le suman unos 10 más en Provincias Unidas.

Algunos de esos jefes provinciales, como el salteño Gustavo Sénz, el catamarqueño Raúl Jalil o el jujeño Carlos Sadir, están en París como parte de la comitiva que acompaña a Milei en su visita oficial para la "Argentina Week". En el Congreso, varios oficialistas le prenden velas al diálogo que puedan entablar allí con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La segunda alternativa es volver a incorporar en el proyecto sobre Propiedad Privada algunas restricciones a la venta de tierras a extranjeros, como se preveía en el capítulo original que reformaba la Ley 26.737 de Tierras Rurales y que Patricia Bullrich tuvo que retirar para aprobar el resto del texto y girarlo a Diputados. Pese a las extensas negociaciones sobre el tema, LLA nunca tuvo los votos para aprobar esa reforma, que además efrentaba un alto rechazo social.

La Ley de Tierras que derogó el DNU 70 establecía un límite del 15% del territorio nacional, provincial o departamental para la venta de tierras a extranjeros. El proyecto de Propiedad Privada lo eliminaba, pero durante las negociaciones en el Senado el oficialismo decidió dejar la restricción, aunque la subía al 25%. También aceptó intrducir una doble autorización, entre la Nación y cada provincia.

El proyecto no se empezó a tratar en Diputados. El oficialismo había quedado golpeado por la marcha atrás forzosa que tuvo que dar con ese capítulo. Con la urgencia de sostener el "mega DNU", el Gobierno evalúa ahora activar el debate de esa iniciativa que llegó del Senado e incorporar algunas de esas restricciones que había negociado con las provincias. Al momento es la alternativa más fuerte, según deslizaron fuentes parlamentarias a este medio.

Hay una tercerá opción, menos probable, que fue la que planteó Pichetto. El diputado de Encuentro Federal, veterano de muchas batallas parlamentarias, consideró que el Gobierno debería incluir las restricciones de la derogada Ley de Tierras dentro del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que se discute estos días como parte de la "agenda Malvinas" de Milei, y "dejar sin efecto el artículo 154 del DNU", lo que podría hacer con otro decreto.

Los obstáculos que enfrentan las opciones del oficialismo

Si bien la sugerencia fue expresada con tono opositor a través de X, Pichetto le ofreció sutilmente a Milei una diagonal para resolver el conflicto político por la extranjerización de tierras que abrió el fallo de la Corte, empujar el proyecto referido a la causa Malvinas y, a su vez, sortear el riesgo de que el "mega DNU" sea rechazado definitivamente.

Sin embargo, al oficialismo no lo convence. Creen que poner restricciones a la venta de tierras para extranjeros en la Ley de Defensa de la Soberanía le daría la razón a los opositores que señalan que vender un terreno rural productivo a una persona extranjera es contrario a la soberanía, lo cual va en contra de la filosofía del Gobierno. "Tiene lógica desde la perspectiva de los libertarios que los límites no vayan en esa ley específica", comentó un experimentado operador parlamentario.

No obstante, la opción de incluir restricciones para la venta de tierras en el proyecto de Propiedad Privada también tiene sus riesgos para La Libertad Avanza. Por empezar, para restarle apoyo a la oposición deberían apurar el inicio del debate sobre el proyecto en comisiones, antes del 15 de octubre. Pero además, si lograran aprobarlo en el recinto debería volver al Senado, donde el capítulo que modificaba los límites para la extranjerización ya fracasó.

En aquel debate del Senado, la reforma de la Ley de Tierras no prosperó porque al oficialismo le negaron el apoyo gobernadores dialoguistas como Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras que los senadores vinculados a Sáenz y Jalil también se mostaron reticentes a acompañar a LLA en ese proyecto.

Son los mismos gobernadores a los que ahora necesita en Diputados para evitar como sea que se rechace el DNU. Por ello la gran incógnita detrás de ese plan del oficialismo es si el nuevo contexto, con los riesgos implícitos de la caída del decreto, los hará cambiar de idea y apoyar una iniciativa a la que le dieron la espalda hace tan solo dos meses.

La presión "de la calle", el otro factor que enfrenta el Gobierno de cara a la sesión

La situación es muy compleja para el Gobierno. En las filas oficialistas reconocen que no sabían que la Corte iba a reactivar el artículo del DNU 70 que deroga la Ley de Tierras. Los jueces del máximo tribunal aclararon que solo resolvieron sobre una cuestión de procedimiento y no se expresaron sobre la validez del decreto ni de los límites a la venta de tierras a extranjeros. Pero en cualquier caso, a La Libertad Avanza le generaron un problema.

El sentido de la oportunidad de los bloques opositores les suma una presión adicional. El rechazo a la modificación de la Ley de Tierras ya se había hecho sentir durante el debate en el Senado y ahora se mezclará con el reclamo por el financiamiento de las universidades y los hospitales universitarios, mientras en la agenda aparecen además la discusión sobre los fondos para el área de discapacidad y la situación de los endeudados en mora.

Los diputados del peronismo dejaron en claro que la elección del día para la sesión apunta a complicarle aún más la situación al oficialismo. "Si el pueblo se moviliza volteamos la extranjerización de la tierra y todo el nefasto DNU del Gobierno", sostuvo el diputado Juan Grabois. En un sentido similar, Cecilia Moreau afirmó que "el pueblo movilizado y los diputados en sus bancas vamos a frenar la extranjerización de tierras argentinas".

De esta forma, los próximos 15 días serán de trabajo político intenso para el gobierno de Javier Milei. La bancada oficialista de la Cámara de Diputados tendrá que maniobrar mucho para evitar que el DNU 70 sea rechazado definitivamente. Todas las alternativas estarán sobre la mesa.