Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerán los resultados este domingo

El país vecino elige entre dos modelos en una jornada clave. Cómo funciona el sistema que permite contabilizar casi 160 millones de votos en unas horas

Brasil llega a las urnas este domingo 4 de octubre con dos candidatos firmes y ningún claro ganador. El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección por el Partido de los Trabajadores. Su rival es el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, quien propone un modelo de país radicalmente distinto.

La elección movilizará a 158.765.543 ciudadanos brasileros habilitados para votar. No solo elegirán presidente: también definirán gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estatales o distritales.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil instaló cerca de 560.000 urnas para atender la demanda. Son 89.000 máquinas más que en los comicios de 2022.

Cada elector emitirá seis votos en este orden: diputado federal, diputado estatal o distrital, primer senador, segundo senador, gobernador y presidente.

A qué hora se conocerán los primeros resultados

El TSE comenzará a publicar resultados parciales a las 17 horas de Brasilia (misma hora que en Argentina), apenas cierren las urnas.

Los primeros datos llegarán desde ese momento. La experiencia de elecciones anteriores indica que la definición matemática suele conocerse antes de las 20 horas.

En el balotaje de 2022, el entonces presidente del TSE, Alexandre de Moraes, informó el ganador a las 19.58. En ese momento, la Justicia Electoral ya había computado el 98% de los votos.

La totalización completa de aquella segunda vuelta terminó a las 00.18 del lunes 31 de octubre de 2022. Es decir, el sistema procesó casi 160 millones de votos en poco más de seis horas.

El sistema que permite contar millones de votos en horas

Brasil no traslada cajas ni escrutina a mano en la mayoría de las mesas. Cuando termina la votación, la propia urna electrónica cuenta los votos de su sección e imprime automáticamente el Boletín de Urna (BU), un documento que muestra el resultado de esa mesa con los votos de cada candidatura y partido.

La norma exige imprimir cinco copias del BU. Una se pega en la puerta del local de votación para que cualquier ciudadano pueda verificarla.

Además, cada máquina emite al comenzar la jornada la llamada "zerésima". Este comprobante certifica que la urna arranca sin ningún voto precargado.

La urna graba los datos en un dispositivo extraíble llamado "media de resultado". Ese dispositivo llega físicamente a las juntas electorales.

Desde allí, una red de comunicación específica envía los archivos a los sistemas de la Justicia Electoral. La urna no tiene conexión a internet en ningún momento.

Antes de sumarlos al total, el TSE verifica la autenticidad e integridad de cada archivo. Una firma digital confirma el origen de cada resultado: la urna registrada para esa sección específica.

Solo después de esa validación, el dato ingresa a la totalización general. Este proceso automatizado explica la velocidad del conteo.

Qué dicen las encuestas sobre Lula y Bolsonaro

La última encuesta de Datafolha les asigna 45% a Lula y 40% a Flávio Bolsonaro de los votos válidos. El resto de los candidatos (Ronaldo Caiado, Renan Santos y Romeu Zema) queda muy por detrás.

Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados irán al balotaje del 25 de octubre. La ley brasilera exige mayoría absoluta para definir en primera vuelta.

En un eventual segundo turno, el mismo estudio ubica a Lula con 48% y a Flávio con 45%. La diferencia está dentro del margen de error.

Una eventual segunda vuelta mantendría el mismo horario de votación (8 a 17 horas de Brasilia) y la publicación simultánea de resultados desde las 17, con el mismo sistema de conteo rápido.

Cómo seguir los resultados en tiempo real

Los resultados podrán seguirse en vivo en el Portal Resultados del TSE y en su aplicación móvil oficial. El organismo publicará los datos actualizados minuto a minuto.

El sistema también publicará los boletines de urna individuales. Cualquier persona puede cotejar esos documentos con los impresos en cada mesa mediante la aplicación Boletim na Mão.

Esta transparencia busca garantizar la confianza en el proceso. Cada ciudadano puede verificar que el resultado publicado coincida con el boletín pegado en su mesa de votación.

En la primera vuelta de 2022, el conteo final cerró el martes 4 de octubre a las 10.27. Nueve secciones en el exterior (Francia, Estados Unidos y Portugal) y una sección aislada de Coari, en Amazonas, debieron votar en papel.

Aun con esas excepciones, la definición del balotaje quedó clara la misma noche del domingo. El sistema brasilero demostró su eficiencia incluso con complicaciones logísticas.