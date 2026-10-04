Lula o Bolsonaro: qué esperan los empresarios argentinos de las elecciones de Brasil

El sector privado alerta por el deterioro diplomático, crucial para el intercambio y las inversiones bilaterales.

Las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo en Brasil fueron uno de los temas de conversación de CEOs de empresas y bancos en el 62 Coloquio de IDEA.

La primera vuelta de las elecciones generales de Brasil se realizará este domingo y de una población total de unos 220 millones de habitantes, están habilitados para votar alrededor de 160 millones, más un millón que residen en el exterior.

En el caso de que ningún candidato a los cargos ejecutivos obtenga la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, hay una segunda vuelta (balotaje) programada para el 25 de octubre, entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta.

No es solo una elección presidencial, es una elección general completa. Se renuevan:

El presidente y vicepresidente de la República

Los gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados más el Distrito Federal

Un tercio de las 81 bancas que tiene el Senado

Todas las bancas de los 513 diputados federales de la Cámara de Diputados

de la Cámara de Diputados Las Asambleas Legislativas estatales en todo el país

Los candidatos y el clima electoral

Luiz Inácio "Lula" da Silva (PT) lleva como vice a Geraldo Alckmin (PSB), va por su séptima elección para el cargo, intentando ser electo por cuarta vez; es el favorito y principal referencia del oficialista Partidos dos Trabalhadores. Repite la fórmula presidencial del 2022 llevando como compañero a un referente de la derecha brasilera.

En tanto que Flávio Bolsonaro (PL) lleva como vice a Alfredo Gaspar (PL) y va en lugar de su padre Jair Bolsonaro, quien está inhabilitado y preso por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, cuando había ganado Lula y tenía que asumir.

La mayoría de los CEOs consultados por iProfesional coincidió en que, de acuerdo a las encuestas, hay un empate técnico entre el presidente Luiz Lula da Silva y el candidato de la oposición Flavio Bolsonaro, y que es probable que todo se decida recién en la segunda vuelta que será el 25 de octubre próximo.

También creen que, en caso de ser reelecto Lula, el Gobierno de Javier Milei debería recomponer las relaciones diplomáticas que hoy pasan tal vez por uno de los peores momentos desde que se creó el Mercosur en 1990. En cambio, de ganar Bolsonaro, consideran que habrá una muy buena relación entre ambos Gobiernos.

El sector automotriz y el acuerdo clave que vence en 2029

En relación a los sectores de mayor intercambio comercial entre ambos países, la industria automotriz figura en primer lugar. Al respecto, el CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, manifestó que: "el actual Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre Argentina y Brasil para el intercambio de automóviles sin arancelamiento tiene fecha de vencimiento en junio de 2029".

El ACE 14, que se firmó y entró en vigencia el 20 de diciembre de 1990, fue renovado casi sin modificación alguna durante 35 años. La última renovación fue en 2019 y tenía un plazo de extensión de diez años.

Dentro de ese acuerdo existe un sistema denominado Flex, que es un coeficiente que regula el comercio bilateral para equilibrar la balanza comercial automotriz entre ambos países, tanto sea por vehículos terminados como de autopartes.

El Flex establece cuántos dólares puede exportar un país por cada dólar que le compra al otro. Es un monto asignado para el sector, y no por cada marca, lo que permite que algunas puedan hacer un intercambio, otras una exportación únicamente y otras tantas solo una importación.

Por otra parte, Martín Galdeano de Ford expresó en una charla con periodistas que no esperan grandes novedades para el sector en caso de que gane el oficialismo o la oposición en las elecciones brasileñas.

La visión empresarial: continuidad más allá del resultado

En tanto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham, la cámara que representa a las grandes empresas de EEUU en la Argentina, quien es uno de los hombres que más conoce a Brasil, expresó que: "los brasileños ya tienen cosas predefinidas y, si bien es distinto Lula de Bolsonaro, es poco diferenciador con respecto a la economía, con lo cual eso te da una continuidad gane quien gane".

En ese sentido hay coincidencia entre los empresarios de que los mercados reflejan esa calma, ya que en lo que va del año el riesgo país brasileño pasó de 200 a 178 puntos, mientras que el de Argentina subió de 569 a 650 puntos.

"Brasil tiene menos deuda externa y la mayor parte de su deuda pública está en reales, algo que la Argentina todavía no puede replicar. Pero la diferencia también tiene historia", comentó a iProfesional un banquero que se refugió en el anonimato.

"En Brasil hay una mayor independencia de poderes que Argentina no tiene, con un Banco Central de Brasil (BCB) independiente y un Congreso fuerte, que genera menos incertidumbre frente a los cambios de gobierno", explicó a iProfesional el CEO de una empresa siderúrgica que opera en ambos países.

Preocupación por el enfriamiento político bilateral

El enfriamiento político es un tema de preocupación de los empresarios argentinos, ya que según la mayoría de los consultados podría poner en riesgo el comercio bilateral centrado en el profundo entramado económico que une a ambos países.

"Brasil no es solo un socio clave a nivel regional, sino que se cuenta entre los principales inversores extranjeros, y muchas empresas brasileñas de gran porte y miles de emprendimientos se conectan a ambos lados de la frontera en todos los sectores", explicó a iProfesional un empresario de la industria alimenticia.

Hay que destacar que las empresas de origen brasileño tienen presencia en sectores clave como siderurgia y alimentos, entre otras, y en muchos casos se trata de empresas que operan en el país desde hace décadas y que abastecen tanto al mercado interno como a la exportación. Pero en los últimos años se verificó una salida de inversiones brasileñas en rubros clave, como el bancario, la construcción y energía.