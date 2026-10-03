Milei y 13 gobernadores en París: inversiones, energía y la discusión por las PASO 2027

Mientras se anunciaban acuerdos millonarios en París, los encuentros en Francia recalibraron alianzas y redefinieron prioridades institucionales

La segunda edición de Argentina Week en París concluyó con una agenda centrada en energía, minería e inteligencia artificial, pero también con una intensa actividad política entre el presidente Javier Milei y los 13 gobernadores que participaron de la gira.

El Gobierno utilizó el encuentro para presentar ante empresarios e inversores europeos oportunidades vinculadas con los recursos naturales, la energía y la economía del conocimiento. En paralelo, las conversaciones sobre las elecciones de 2027 y la suspensión de las PASO ocuparon buena parte de los intercambios entre funcionarios nacionales y mandatarios provinciales.

Milei también mantuvo una reunión con el premio Nobel de Economía Philippe Aghion y recibió una distinción como "economista más influyente" del Foro Económico de París, durante una ceremonia realizada en el Automóvil Club de Francia.

Energía y minería: el planteo de los gobernadores

La sesión dedicada a energía se realizó en la Agencia Internacional de Energía (AIE) y tuvo como protagonistas a los gobernadores, que expusieron sobre el potencial de sus provincias para atraer inversiones.

Carlos Sadir destacó que Jujuy produce y exporta actualmente más de 80.000 toneladas de litio al año y que la provincia busca llevar ese volumen hasta unas 150.000 toneladas. También señaló que existen alrededor de 90 proyectos de exploración vinculados con litio, cobre, tierras raras y plata.

"Hay que seguir trayendo inversiones. Es lo que derrama en el resto de las cadenas productivas", sostuvo el mandatario jujeño.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, puso el foco en el desarrollo de parques solares y en la posibilidad de utilizar la Hidrovía para facilitar la salida hacia Europa de minerales como litio y cobre. Su objetivo, según explicó, es convertir a la provincia en un punto estratégico para ese comercio.

Marcelo Orrego, de San Juan, señaló que seis de los diez proyectos de cobre mencionados durante la jornada están ubicados en su provincia. También destacó las inversiones comprometidas y planteó la necesidad de ampliar la infraestructura para acompañar el crecimiento de la actividad.

Entre los funcionarios y empresarios presentes estuvieron:

El secretario del CFI, Ignacio Lamothe

La secretaria de Energía, María Tettamanti

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González

El titular de la UIA, Martín Rappallini

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano

Empresarios como José Luis Manzano y Marcos Bulgheroni

Las PASO, en el centro de las conversaciones

La presencia de los gobernadores también tuvo una dimensión política. El Gobierno busca reunir apoyos para suspender las PASO de 2027 y reducir la cantidad de jornadas electorales.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo conversaciones con distintos mandatarios durante la gira y confirmó que el tema formó parte de las negociaciones. "Siempre avanzamos. Pasito a pasito", respondió al ser consultado sobre el estado de las tratativas.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, también reconoció que hubo negociaciones por las PASO durante la estadía en París. En una conversación con periodistas, sostuvo que la edición francesa de Argentina Week tuvo un mejor desarrollo político que la realizada en Nueva York.

El Gobierno había planteado inicialmente la eliminación de las primarias, aunque ahora analiza una alternativa similar a la aplicada durante 2025, cuando fueron suspendidas por un año. Chaco ya decidió no realizar PASO provinciales en 2027, mientras que Santa Fe mantiene su sistema de internas abiertas.

El calendario electoral de las provincias también es parte de las conversaciones. Algunos gobernadores analizan desdoblar los comicios locales de las elecciones nacionales para separar ambas discusiones.

Quiénes acompañaron a Milei en París

La comitiva estuvo integrada por:

Ignacio Torres

Rolando Figueroa

Alberto Weretilneck

Claudio Vidal

Raúl Jalil

Gustavo Sáenz

Carlos Sadir

Alfredo Cornejo

Marcelo Orrego

Juan Pablo Valdés

Leandro Zdero

Rogelio Frigerio

Jorge Macri

Entre las principales ausencias estuvieron Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. El gobernador de Córdoba envió a su vice, Myrian Prunotto, y al titular de ProCórdoba, Pablo De Chiara.

El grupo que participó de la gira reúne a dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos radicales, referentes del PRO, provincialistas y peronistas. La agenda común incluyó las oportunidades de inversión y las necesidades de infraestructura de las provincias, mientras que las cuestiones electorales fueron abordadas en reuniones y conversaciones paralelas.

Inteligencia artificial: energía y centros de datos

En paralelo a la agenda energética se realizó en la Embajada Argentina el encuentro "Tech & IA", dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial y las oportunidades para el país.

Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, sostuvo que la IA está reduciendo el costo del desarrollo de software y que la automatización alcanzará progresivamente a distintos procesos de empresas y gobiernos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó la estrategia oficial para atraer inversiones vinculadas con IA. Su propuesta estuvo centrada en una regulación limitada, responsabilidad acotada e impuestos bajos.

Uno de los principales temas del encuentro fue la infraestructura energética necesaria para sostener la expansión de los centros de datos. Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, señaló que la disponibilidad de electricidad puede convertirse en una restricción para el crecimiento de la inteligencia artificial, debido al tiempo que demanda desarrollar nueva capacidad de generación.

En ese contexto, Matías Recchia, fundador de Kona, planteó el potencial de Vaca Muerta y de la Patagonia para instalar centros de datos, debido a la disponibilidad de energía y a las condiciones climáticas.

Mathis Pellerin, de Oracle, mencionó además como factores relevantes el acceso a la red eléctrica, el costo de la energía, la disponibilidad de tierras y el capital humano capacitado.

Durante el panel sobre talento y capital global, Sebastián Bainer, vicepresidente regional de Hitachi Group, anunció que la compañía abrirá oficinas en Argentina con el objetivo de alcanzar 2.000 empleados en dos años.

El cierre de Argentina Week

La agenda parisina terminó con una combinación de actividades económicas y políticas. Mientras el Gobierno presentó proyectos vinculados con energía, minería e inteligencia artificial, Milei y Santilli avanzaron en conversaciones con los gobernadores sobre el calendario electoral de 2027.

La fotografía del Presidente junto a 13 mandatarios provinciales mostró el alcance de los acuerdos alcanzados para la gira, aunque también quedaron expuestas las diferencias con otros gobernadores que no participaron.

En paralelo, las negociaciones por las PASO continuarán en las próximas semanas, junto con las discusiones legislativas sobre el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que el Gobierno busca llevar al Congreso.