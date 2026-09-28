Reforma electoral: en el Senado apuestan al viaje de gobernadores con Milei y Santilli

El mandatario y el jefe de Gabinete llevan a 13 gobernadores a París. LLA espera que ayude a acercar votos clave. Especial atención en los radicales

El viaje del presidente Javier Milei a Francia tiene doble importancia para el Gobierno. Además de la búsqueda de inversiones, la expectativa gira en torno a la participación de 13 gobernadores y en especial de los radicales, por su influencia en el bloque de senadores de la UCR cuyos votos son clave para que el oficialismo destrabe la reforma electoral y la supresión de las PASO.

La iniciativa del Gobierno para modificar el sistema electoral está trabada en el Senado. La discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales se reabrió hace dos semanas pero la eliminación o suspensión de las PASO que pretende la mesa política liderada por Karina Milei todavía no reúne los votos necesarios. "Esto se resuelve afuera", indicó un senador oficialista a iProfesional, en referencia al diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores.

A cargo de esas negociaciones está el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también viajará a París y tendrá de la noche del martes -cuando sale el vuelo a París- hasta la mañana del sábado para conversar y tratar de acercar posiciones con los mandatarios provinciales sobre la agenda legislativa, con especial énfasis en el Presupuesto 2027 y en la reforma electoral.

"Sigue todo igual. Ahora que se llevan a los gobernadores a París vamos a ver si ahí destraban algo", comentan por estos días en la bancada oficialista que encabeza Patricia Bullrich, quien ya advirtió en la mesa política que los votos para eliminar o suspender las PASO por ahora no están y aguarda, al igual que el resto del bloque, que la Casa Rosada defina el curso de acción en base al diálogo con los jefes provinciales. La Justicia ya exhortó a que el tema se resuelva antes de fin de año.

Los gobernadores que viajan con Milei: ¿por qué para la reforma electoral son clave los de la UCR?

De la comitiva que acompaña a Milei participan Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).

En lo que respecta a la reforma electoral, la atención de Santilli estará puesta especialmente en los radicales Zdero, Valdés, Cornejo y Sadir porque el bloque de 10 senadores que tiene la UCR es la llave que le permitiría a LLA alcanzar la mayoría de 37 para avanzar, al menos, con la supensión de las PASO, según los cálculos que hacen cerca de Bullrich.

Santilli ya consiguó el apoyo de los otros gobernadores que integran la comitiva, como Figueroa, Jalil y Sáenz. Por su parte, Torres hizo guiños a la suspensión de las PASO aunque suele aclarar públicamente que él las eliminó en Chubut. Entre todos ellos pueden sumar cinco votos a los 21 de LLA en el Senado.

En el oficialismo descuentan el apoyo del senador correntino Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas) y todavía no saben qué harán los tres del PRO, hasta ahora reticentes a eliminar las PASO. Pero aún si tuvieran los votos del bloque amarillo llegarían a 30 y les faltarían siete más. Los buscan en el bloque de la UCR que preside el correntino Eduardo Vischi.

Según supo este medio, Bullrich ya advirtió hacia adentro de LLA que sin el apoyo de la UCR le será casi imposible llegar a la mayoría necesaria y los gobernadores del radicalismo pueden influir exacamente sobre siete de los 10 senadores que integran la bancada, donde hay solo tres que no tienen terminal política en sus provincias: el bonaerense Maximiliano Abad, el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama.

¿Cuánta influencia pueden tener esos gobernadores en el Senado?

El oficialismo apuesta a ganarse el apoyo de esos mandatarios para destrabar la reforma electoral, aunque su influencia sobre el bloque tiene aristas que complejizan los cálculos del Gobierno. Por ejemplo, Sadir -que viaja a Francia- no tiene senadores que le respondan directamente, mientras que Zdero ya tiene una alianza bastante sólida con LLA en su provincia y puede sumar un voto.

Otro de los radicales que viaja es Valdés, quien hace algunas semanas condicionó su apoyo a la reforma electoral a que se aprobara la ley de zonas frías. Esto finalmente ocurrió el jueves pasado y ahora el oficialismo quiere ver si el gobernador correntino puede influir en el voto de Vischi, quien tiene presentado un proyecto para mantener las PASO, pero sin que sean obligatorias. En LLA por ahora rechazan esa alternativa.

Una posición clave es la de Cornejo. El influyente goberandor de Mendoza también compartirá el viaje con Milei y Santilli, lo que genera expectativa en los dos senadores radicales de su provincia, Rodolfo Suárez y Mariana Juri. No obstante, cerca de Cornejo aseguran a iProfesional que "nunca le dijo a Rody cómo votar, tienen una relación de pares", debido a que Suárez también fue gobernador.

La esperanza para el Gobierno en torno a esos dos votos pasa por el hecho de que Suárez y Jury presentaron hace dos años una iniciativa propia para eliminar las PASO a nivel nacional. Si mantienen la misma posición será una buena noticia para LLA, pero si deciden seguir la línea política de Cornejo, que defiende las primarias en su provincia, el escenario cambia. Entra en juego otro factor: si la Rosada apoya o no a Luis Petri para disputarle la provincia al "cornejismo".

El elenco de gobernadores de la UCR se completa con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien declinó la invitación a París. Su relación con el gobierno de Milei es fluida y dos de los tres senadores por Santa Fe son radicales. Sin embargo, Pullaro no tiene tanta "palanca" sobre el voto de la senadora Carolina Losada, quien lo enfrentó por la candidatura a gobenador en las primarias provinciales de 2023 y suele moverse con cierta autonomía en el Senado.

Dos aliados que no viajan con Milei y Santilli y tampoco apoyan la eliminación de las PASO

En ese contexto, el diálogo que pueda entablar Santilli con los gobernadores radicales durante el viaje en torno a la reforma electoral es importante para el oficialismo en el Senado, pero también delicado. El jefe de Gabinete deberá calibrar hasta dónde pueden presionar esos jefes provinciales al bloque para asegurar los siete votos estratéticos que busca.

Mientras que Frigerio, Weretilneck y Orrego apoyan al Gobierno en su intento de bajar las PASO de 2027 pero no tienen senadores que les respondan, el otro nombre que se destaca en la comitiva oficial es el del santacruceño Vidal. Nadie sabe todavía qué posición tomarán los senadores del bloque Movere Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carmbia, quienes tienen una relación fluctuante con el gobernador de su provincia.

La Casa Rosada dejó afuera del viaje a los gobernadores más críticos y cercanos al peronismo, como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Sergio Ziliotto (La Pampa), pero tampoco participan Osvaldo Jaldo (Tucumán) ni Hugo Passalacqua (Misiones) a pesar de que suelen apoyar al oficialismo en el Congreso.

Su ausencia puede ser sintomática de lo que ocurre puntualmente con la reforma electoral y del interés del Gobierno en aprovechar el viaje para avanzar con esa negociación, ya que Jaldo adelantó hace varios meses que está en contra de eliminar las PASO y Passalacqua compartió hace poco en Misiones un acto con Kicillof, en el que el bonaerense criticó la iniciativa de Milei.

Si los tucumanos y los misioneros no respaldan la reforma electoral, LLA se perderá de cuatro votos que en otras oportiunidades engrosaron sus cuentas. De allí que el oficialismo necesite sí o sí el apoyo de al menos siete de los diez senadores de la UCR, mientras apuesta a que la mesa de diálogo que abrieron los libertarios con el PRO acerque otras tres voluntades y espera a ver qué hacen los santacruceños. Las cuentas, por ahora, confirman las dificultades del Gobierno.

La alternativa que incomoda al Gobierno, en tiempo de descuento para la reforma electoral

Cerca de un jefe provincial de contacto fluido con el Gobierno deslizaron a iProfesional que Santilli "va a ir por la suspensión, pero si falta nafta podría girar hacia las PAS", es decir, la propuesta de primarias abiertas pero no obligatorias que hicieron tanto Vischi en la UCR como el bloque del PRO que preside Martín Goerling, alineado con Mauricio Macri.

Sin embargo, en LLA advierten que para ellos eso no es una opción. Aceptarlas sería resignar el argumento fiscal de que la intención de eliminar o suspender las PASO es ahorrarle al Estado u$s200 millones. De esta forma, mientras buscan los votos del Senado todavía hay contradicciones internas en el Gobierno: mientras algunos especulan con tomar esa alternativa si no logran la suspensión, otros la descartan de plano.

Para el oficialismo el tiempo apremia. La Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad judicial en la materia, ya exhortó al Congreso a resolver cualquier tipo de reforma antes de que finalice el año para cumplir con los estándares internacoinales de transparencia y dar tiempo a la logística. El Gobierno tomó nota y los bloques dialoguistas también. Por ello en el Senado hay expectativa en torno al viaje de Milei y Santilli junto a ese grupo de gobernadores.