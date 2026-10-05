El canciller analizó el escenario que dejó la elección brasileña, habló del rol de Milei y destacó el nuevo equilibrio político en el Congreso

La elección presidencial de Brasil puede tener consecuencias directas sobre la relación con la Argentina, según el análisis del canciller Pablo Quirno, quien vinculó el escenario electoral con una eventual mayor coordinación entre ambos países dentro del Mercosur.

El funcionario consideró que una coincidencia política entre Buenos Aires y Brasilia tendría un efecto favorable para la economía argentina. "Nos va a favorecer en la economía, porque vamos a estar alineados en el Mercosur. Esto es lo mejor para Brasil y para la región", afirmó.

El candidato del Partido Liberal quedó primero en la primera vuelta, aunque no alcanzó el 50% necesario para evitar una segunda instancia. Bolsonaro y Lula da Silva volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

Qué dijo Quirno sobre el vínculo entre Milei y Bolsonaro

Tras conocerse los resultados, Javier Milei y Flavio Bolsonaro mantuvieron una comunicación, según informó el canciller. Más tarde, el Presidente argentino publicó un mensaje en redes sociales para felicitar al candidato brasileño y destacó que las oportunidades de cooperación entre ambos países son "infinitas".

A partir de ese resultado, Quirno planteó una lectura regional y sostuvo que existe una identificación entre dirigentes brasileños que defienden las denominadas ideas de la libertad y el Gobierno argentino.

"En los últimos 10 meses han habido siete elecciones en la región. Todos los candidatos apoyados por Milei ganaron las elecciones. Hablamos de Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Honduras, Colombia, Costa Rica y Brasil. Ganaron a pesar de los que decían las encuestas".

El canciller también aseguró que existe "claramente una identificación de los candidatos brasileños que luchan por las ideas de la libertad en favor del presidente Milei".

En ese contexto, Quirno destacó la visita que el mandatario argentino realizó a Brasil en julio y la vinculó con el cambio que experimentó la campaña. Según explicó, en ese momento la diferencia entre los candidatos superaba los dos dígitos y continuaba ampliándose, pero luego Bolsonaro comenzó a recuperar terreno.

"En ese momento, la diferencia entre ambos candidatos era mayor a dos dígitos y se agrandaba. A partir de allí comenzó la recuperación de Bolsonaro. Es creer o reventar".

El Congreso que tendrá Brasil después de las elecciones

Más allá del resultado presidencial, Quirno puso especial énfasis en lo ocurrido en las elecciones legislativas. Para el funcionario, la nueva distribución de bancas constituye uno de los elementos centrales para entender el escenario que enfrentará Brasil.

"De la elección del domingo hay que destacar la conformación de la Cámara de Diputados y la de Senadores, que le daría a Bolsonaro una mayoría. Además hace que sea mucho más difícil de revertir el resultado. Esta noche, Lula debe estar pensando: ‘¿Me quiero meter en este baile? ¿Va a haber segunda vuelta?’", dijo en diálogo con Luis Majul y José Del Rio, en LN+.

El canciller sostuvo que el Partido Liberal consiguió una posición mayoritaria en ambas cámaras y remarcó que los partidos de derecha tendrán un peso significativo en el Poder Legislativo.

"Esta noche se ha establecido la composición de las cámaras, que van a ser mayoritariamente de partidos de derecha. Eso también es una indicación de hacia dónde quiere ir Brasil en cuanto a su parte legislativa. Tiene un impacto muy importante y le da un respaldo muy grande", explicó.

De acuerdo con su lectura, esa composición podría darle a Bolsonaro un margen de acción importante si finalmente consigue imponerse en el balotaje.

La hipótesis de Quirno sobre Lula y el balotaje

El resultado de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta también forma parte del análisis del canciller. Quirno señaló que esos dirigentes obtuvieron una cantidad significativa de votos y planteó que sus electorados podrían terminar beneficiando a Bolsonaro.

"Es una pregunta que me hago porque los candidatos que siguen a los dos primeros son todos favorables a Bolsonaro. Entonces, ¿le va a regalar el triunfo contundente?", agregó Quirno.

A partir de ese escenario, el funcionario incluso puso en duda si Lula decidirá participar de la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre y planteó directamente: "¿Le va a regalar el triunfo?".

Quirno evitó confirmar, por otra parte, si Milei viajará nuevamente a Brasil antes de la definición electoral. "Se va a ir desarrollando en las próximas semanas. Está claro a quién apoya el Presidente ante las especulaciones de todos. Decían que podía ser perjudicial que gane Bolsonaro, pero la realidad es que nunca puede ser malo que ganen las ideas de la libertad".

Qué pasará con la relación entre Argentina y Brasil

El resultado electoral también reabrió el interrogante sobre el vínculo bilateral después de las diferencias políticas entre Milei y Lula.

Quirno sostuvo que esas diferencias no deberían trasladarse al funcionamiento institucional de la relación entre ambos países y remarcó que la Argentina mantiene la intención de preservar los canales diplomáticos.

"Nosotros seguimos teniendo el deseo de mantener relaciones diplomáticas normales y constructivas como tuvimos a lo largo de nuestra historia. Siempre dijimos que no mezclamos las diferencias políticas de un proceso electoral con las definiciones institucionales".