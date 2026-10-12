En medio de tensiones internas y señales contradictorias, crecen rumores que reavivan el debate por la estabilidad del gabinete y la economía

El presidente Javier Milei descartó que Luis Caputo vaya a dejar el Ministerio de Economía y defendió su gestión. "Yo tengo una relación simbiótica con Caputo. Nos entendemos de memoria, literalmente, siempre tenemos la visión alineada", sostuvo este lunes en una entrevista con Radio Mitre.

El mandatario vinculó las versiones con la próxima negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionó su difusión. "Caputo está teniendo una reunión con Georgieva y le inventan esto. Eso es ir contra los intereses del país directamente, porque lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que estar sentando a negociar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Es de una canallada, eso es traición a la Patria", afirmó.

Caputo viajará a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Allí buscará avanzar en la tercera revisión del acuerdo con el organismo, que habilitaría un desembolso de u$s900 millones. La publicación del informe técnico que debe analizar el directorio del Fondo continúa pendiente.

Cómo surgieron las versiones sobre Caputo

Los rumores se intensificaron después de que Milei invitara al economista Alberto Ades a una reunión de Gabinete en la Quinta de Olivos. La ausencia de Caputo, quien había informado que se sentía mal, también alimentó las especulaciones, aunque ese mismo día participó de una transmisión por streaming.

Ades, que había cuestionado aspectos del programa económico, negó una semana después que su convocatoria tuviera como objetivo reemplazar al ministro. "No lo quise reemplazar a Caputo", aclaró en Radio Mitre.

Luego volvió a exponer sus diferencias con el rumbo económico en entrevistas y publicaciones en redes sociales.

Milei sostuvo que no existen cuestionamientos internos a la continuidad del funcionario. "En el equipo hay división de trabajo, pero la decisión de Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política", afirmó.

El ministro también rechazó una posible renuncia desde su cuenta de X. Ante las críticas de un usuario sobre su desempeño, respondió: "Quedate tranquilo que no voy a renunciar, así que aun tipos como vos van a poder vivir en un país mejor".

Los dólares que Milei prevé utilizar ante una corrida cambiaria

El Presidente aseguró que el Gobierno contará con u$s125.000 millones para afrontar una eventual corrida cambiaria antes de las elecciones de 2027 y cubrir los compromisos financieros. "No estoy esperando una corrida, pero me estoy preparando", señaló.

Para justificar esa cifra, mencionó u$s20.000 millones asociados a compras del Banco Central, u$s40.000 millones correspondientes a swaps con China y Estados Unidos y otros u$s15.000 millones vinculados a operaciones en el mercado de futuros.

A esos recursos sumó u$s30.000 millones que, según proyectó, ingresarán por el superávit comercial, además de los fondos que espera recibir a través de los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Respecto de los vencimientos de deuda del próximo año, Milei indicó que unos u$s25.000 millones están en manos de tenedores locales y organismos del sector público, como la ANSES, el PAMI y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y que podrían refinanciarse. Para los compromisos con acreedores privados, aseguró que tiene acuerdos con organismos multilaterales y otros países.

El mandatario comparó la situación con la previa de las elecciones legislativas de 2025 y afirmó que ahora dispone de más recursos y de mayor respaldo parlamentario para sostener su programa económico.

Milei defendió el rumbo económico y el RIGI

Milei rechazó que la economía argentina atraviese un estancamiento generalizado, aunque reconoció diferencias entre sectores y regiones.

"Hay personas a las que les va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están", señaló.

El Presidente atribuyó parte de esas diferencias a la adhesión de las provincias al RIGI. Según su evaluación, las jurisdicciones que incorporaron el régimen registran un mejor desempeño, mientras que mencionó a Buenos Aires, La Rioja y Formosa entre las que no lo hicieron y presentan resultados menos favorables.

Las declaraciones se produjeron en medio de las diferencias dentro del oficialismo sobre el impacto de la actividad económica y sus posibles consecuencias electorales.

La apuesta de Milei a la reelección

A un año de las elecciones presidenciales, el mandatario aseguró que confía en obtener un segundo mandato y que el Gobierno ya trabaja en la planificación de 2027 en adelante.

"Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos", afirmó.

Milei también sostuvo que un triunfo electoral le permitiría ampliar la representación de La Libertad Avanza en el Congreso, con mayoría en la Cámara de Diputados y más bancas en el Senado, para avanzar con su agenda legislativa.