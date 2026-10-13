La estrategia del Gobierno de Milei para defender el DNU 70/2023

El oficialismo activa negociaciones intensas en el recinto para sostener la vigencia del decreto y evitar un retroceso legislativo clave esta semana

El oficialismo despliega una estrategia parlamentaria con convocatorias a comisiones para desviar el foco y evitar una sesión definitoria.

Sturzenegger argumenta las ventajas del decreto en economía y servicios, mientras Menem acusa a la oposición de buscar caos.

El Gobierno busca evitar que Diputados derogue el DNU 70/2023, defendiendo sus beneficios y deslegitimando a la oposición.

El Gobierno apuesta esta semana a la confrontación discursiva y a una maniobra parlamentaria para evitar que la oposición logre los 129 votos necesarios para derogar el mega DNU 70/2023.

El hilo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la red X y las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en LN+ sirven para entender la estrategia que desplegará el Gobierno de Javier Milei para evitar que la oposición derogue el DNU 70/2023.

La oposición -Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas- busca sesionar el miércoles 15 y el jueves 16 para voltear definitivamente el decreto, que ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Necesitan 129 votos y hoy no los tienen. El oficialismo quiere asegurarse de que no los consiga mediante una estrategia dual que combina argumentos técnicos con maniobras legislativas de último momento.

Sturzenegger le contestó a la diputada Florencia Carignano, que había posteado: "La Corte no quiere que el próximo jueves el Congreso derogue el DNU 70/23. ¿Por qué? Porque es el decreto que le desordenó la vida a los argentinos. ¡NO ES UN DECRETO MÁS! Es un modelo que afecta el trabajo, la producción, los alquileres y el bolsillo".

En un largo hilo titulado "EL KIRCHNERISMO Y EL DNU 70/23", el ministro respondió punto por punto a la diputada kirchnerista.

"Me resultó particularmente interesante este tuit de @florcarignanook. A diferencia de otros que ven el DNU 70/23 como un éxito del gobierno que por razones políticas hay que dañar, muestra con gran claridad que el kirchnerismo simplemente está en contra de los beneficios que el DNU le otorgó a los argentinos. Revela lo que el kirchnerismo fue y sigue siendo: una visión obsoleta y empobrecedora que protege a la casta de espaldas al pueblo", puso al comienzo.

Luego detalló:

Ley de Góndolas y controles de precios: "Mientras emitían sin control, llevando la inflación al 200%, le aumentaban costos al comercio midiendo con una regla el tamaño de las góndolas. Durante los controles había faltantes en el 25% de los productos"

"Mientras emitían sin control, llevando la inflación al 200%, le aumentaban costos al comercio midiendo con una regla el tamaño de las góndolas. Durante los controles había faltantes en el 25% de los productos" Alquileres: "Hoy se publican 4 veces más departamentos. Cuando se derogó la ley, el precio bajó más del 30% en términos reales "

"Hoy se publican 4 veces más departamentos. Cuando se derogó la ley, " Mercado de Trabajo: "El DNU propuso una desregulación que tuvo cautelar -impuesta por la CGT en enero de 2024-. La aprobamos luego en la Ley de Modernización Laboral de la Ley Bases"

"El DNU propuso una desregulación que tuvo cautelar -impuesta por la CGT en enero de 2024-. La aprobamos luego en la Ley de Modernización Laboral de la Ley Bases" Empresas Públicas: "El DNU eliminó el compromiso del gobierno de siempre cubrir las pérdidas. Fue clave para que dejen de ser deficitarias"

"El DNU eliminó el compromiso del gobierno de siempre cubrir las pérdidas. Fue clave para que dejen de ser deficitarias" Comercio exterior: "Prohibimos las SIRA y las restricciones a las exportaciones. En parte gracias a esto los electrodomésticos bajaron 63% y los textiles 43% "

"Prohibimos las SIRA y las restricciones a las exportaciones. En parte gracias a esto " Salud: "Se evitó el quiebre del sistema. Eliminamos los peajes sindicales y liberamos el mercado de farmacias. Desde el DNU, los medicamentos cayeron 20% real"

"Se evitó el quiebre del sistema. Eliminamos los peajes sindicales y liberamos el mercado de farmacias. Desde el DNU, los medicamentos cayeron 20% real" Cielos abiertos: "Bajó el precio de los pasajes internos 51%, récord de 33 millones de pasajeros en 2025 y 800.000 argentinos con vuelos en ciudades que no tenían, como Concordia, Tandil o Villa Gesell"

"Bajó el precio de los pasajes internos 51%, récord de y 800.000 argentinos con vuelos en ciudades que no tenían, como Concordia, Tandil o Villa Gesell" Internet: "El kirchnerismo prohibía la internet satelital. Hoy hay más de 750.000 conexiones de Starlink"

Y cerró: "En definitiva, el DNU 70/23 ha sido recibido sin conflictos, excepto en un par de puntos que llevamos al Congreso o que fueron cuestionados por intereses de la casta. El kirchnerismo sigue siendo una fuerza pro-casta que le da la espalda al pueblo. Es un dato clave para recordar cuando tengamos que votar. ¡VLLC!".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, busca deslegitimar la jugada opositora.

"Quieren generar el caos. Se esconden detrás del DNU 70/23 porque quieren generar algún tipo de caos. Esta gente, con tal de hacer daño, es capaz de llevarse puesto este DNU", dijo en LN+ con Luis Majul.

Menem argumentó que, tras el fallo de la Corte que repuso la Ley de Tierras, la sesión opositora quedó "totalmente inútil". "¿Con qué cara esos diputados van a ir en contra del DNU escondiéndose detrás de la Ley de Tierras?", lanzó.

Cómo busca el Gobierno frenar la sesión de la oposición en Diputados

El Gobierno planea convocar el miércoles 15 a la comisión de Legislación General para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que ya tiene media sanción del Senado, y allí proponer un agregado que fije límites a la venta de tierras a extranjeros, mientras impulsa una sesión propia el 21 de octubre para sacar otros temas de la agenda del jueves.

La estrategia parlamentaria del oficialismo incluye:

Convocar el miércoles 15 a la comisión de Legislación General para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que ya tiene media sanción del Senado, y allí proponer un agregado que fije límites a la venta de tierras a extranjeros

Impulsar una sesión propia el 21 de octubre para tratar los proyectos de morosidad de familias y emergencia en discapacidad, para sacar esos temas de la agenda del jueves

"Queremos acordar con los gobernadores que piensen como nosotros", reafirmó, destacando la comitiva de 13 mandatarios que viajó con Milei a la Argentina Week en París.

Qué pasa si se cae el DNU

Si Diputados rechaza el DNU, el decreto cae por completo -porque el Senado ya lo hizo- y volverían a regir 40 leyes derogadas y 19 modificadas parcialmente, obligando al Gobierno a enviar cada reforma nuevamente como proyecto de ley en un Congreso donde no tiene mayoría y con sesiones ordinarias que terminan el 30 de noviembre.

El Gobierno debería enviar cada reforma nuevamente como proyecto de ley, en un Congreso donde no tiene mayoría y con sesiones ordinarias que terminan el 30 de noviembre.