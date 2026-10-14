La CGT convocó a participar activamente de la Marcha Federal Universitaria al Congreso

Como parte del cronograma de medidas de fuerza para el segundo semestre del año, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su participación de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para este jueves. La central obrera nuclea a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUM) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM) que destacaron la "Unidad de las y los trabajadores para enfrentar el ajuste".

En la última reunión de la mesa chica ampliada, realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), los máximos referentes sindicales anunciaron movilizarse este jueves, no solo en defensa la Ley de Financiamiento Universitario, sino también en rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Una manifestación a la secretaría de Industria se llevó a cabo el pasado 8 de octubre.

CGT suma a las dos CTA y ATE declara paro por 24 horas

La central obrera convocó para este jueves, a las 15 horas en la intersección de las calles Yrigoyen y Solís de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), no sólo a los sindicatos docentes que representa, sino a todas las organizaciones gremiales, lo que significa un nuevo desafío de su poder de movilización, teniendo en cuenta que los gremios de las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) también participarán activamente de la jornada de protesta, con el agregado que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso un cese de actividades por 24 horas.

Además de la FEDUM y la FATUM, la CGT agrupa a los siguientes sindicatos que también impulsaron y asistirán a la marcha:

Unión Docentes Argentinos (UDA)

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)

Confederación de Educadores Argentinos (CEA)

A través de las redes sociales, la CGT manifestó la defensa de la universidad pública como un pilar estratégico para la estructura productiva y la movilidad social del país, expresando que se trata de "una conquista histórica del pueblo argentino y una herramienta indispensable para el desarrollo de una Nación soberana". Al tiempo que sostuvo que "no existe posibilidad de progreso nacional sin justicia social ni conocimiento democratizado", por lo que exhortó a movilizar masivamente en las calles para frenar el ajuste presupuestario en el sector.

Rechazan aumento del 3% y exigen cumplimiento de fallos judiciales

El disparador de la movilización es el incumplimiento de parte del gobierno de Javier Milei de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y los fallos judiciales vinculados a la actualización de los ingresos del personal académico y administrativo. Los gremios que integran el Frente Universitario (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN, UDA, CTERA y FAGDUT), rechazaron la aplicación de aumentos salariales dispuestos unilateralmente por el Poder Ejecutivo (como el 3% a cuenta aplicado mediante la Resolución 693/2026 de la secretaría de Educación), por considerarlos insuficientes frente al proceso inflacionario y el deterioro acumulado de los haberes.

La movilización de este jueves coincidirá con una sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados, prevista para las 14. El temario incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, puntos que son acompañados por la CGT y las dos CTA.

Vale recordar que el juez Martín Cormick había intimado al Estado a cumplir la medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles. Tras la apelación de la Casa Rosada, la Justicia le otorgó otros cinco días para cumplir, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (multas).

La FATUN -que nuclea al personal no docente- sostuvo que "la CGT, llamó a marchar el jueves 15 por la educación pública, la soberanía y la democracia, en la 5ta Marcha Federal Universitaria", subrayó: "Sigamos trabajando para lograr, una vez más, llenar las calles del país, con familias, estudiantes, docentes, NODOCENTES, y autoconvocados, en defensa del futuro de nuestro país, de la educación pública y de las universidades nacionales que tanto orgullo generan" y cerró diciendo: "Sin salarios dignos, no hay universidades públicas. Sin universidades públicas, no hay futuro".