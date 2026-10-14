El plan anunciado por el presidente de EE.UU. combina el interés por los recursos naturales de la isla con su importancia para la defensa

Groenlandia volvió a quedar en el centro de la agenda de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anunció que impulsará una exploración de petróleo, gas y minerales en la isla, un territorio autónomo danés que también considera estratégico para la seguridad de su país.

La iniciativa se conoció después de que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaran en septiembre un acuerdo de seguridad para ampliar la presencia militar estadounidense en el territorio.

El anuncio se inscribe, además, en una disputa que lleva meses. Trump manifestó en reiteradas ocasiones su interés en adquirir Groenlandia y no descartó recurrir a instrumentos económicos o militares para avanzar con ese objetivo.

Qué dijo Trump sobre el potencial petrolero de Groenlandia

El mandatario presentó la exploración como una iniciativa de gran escala en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Truth Social. "¡La exploración masiva de petróleo, gas y minerales está a punto de comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!", escribió.

Trump no acompañó el anuncio con estimaciones sobre las reservas, cifras de inversión ni precisiones sobre las zonas que serían exploradas. Sí destacó el potencial petrolero de la isla y atribuyó a especialistas una evaluación favorable sobre la disponibilidad de recursos.

En su publicación, afirmó que "la cantidad de petróleo fácilmente accesible es mucho mayor que la de casi cualquier otro territorio en el mundo".

Trump anunció en redes el inicio de una exploración de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

La importancia militar de la isla para Washington

La defensa estadounidense fue otro de los argumentos que Trump incluyó en su mensaje. Según planteó, la ubicación de Groenlandia la convierte en un punto central para responder ante eventuales ataques contra Estados Unidos.

En ese contexto, advirtió que cualquier ofensiva futura "tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra Defensa derribará sistemáticamente drones, misiles o cualquier otro tipo de armamento aún no concebido".

Por ahora, el presidente no explicó cómo se pondrá en marcha el plan de exploración ni qué relación concreta tendrá con el acuerdo de seguridad firmado con Dinamarca y Groenlandia.

El anuncio vuelve a reunir dos intereses que Trump viene planteando sobre la isla: el acceso a sus recursos naturales y el fortalecimiento de la presencia estadounidense en una posición que considera relevante para la defensa nacional.

Trump y Groenlandia: la advertencia de EE.UU. que elevó la tensión con Dinamarca

La intención de Trump de avanzar sobre Groenlandia ya había generado tensiones diplomáticas antes del anuncio de la exploración. El mandatario estadounidense sostuvo públicamente que el territorio debía quedar bajo control de Washington y endureció su discurso al referirse a las alternativas para concretar ese objetivo.

En una de sus declaraciones más contundentes, afirmó que Estados Unidos tomaría la isla "de una forma u otra". La advertencia reavivó las diferencias con Dinamarca, país del que Groenlandia forma parte como territorio autónomo, y volvió a poner en discusión los límites de la presión que Washington está dispuesto a ejercer para alcanzar sus objetivos estratégicos.

El planteo también abrió interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos, en un escenario en el que el control territorial y los intereses de seguridad adquirieron mayor peso en la agenda internacional.