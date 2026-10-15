Del "Gordo Mortero" a la marcha universitaria: cuando el Congreso fue un campo de batalla

Encapuchados arremetieron con piedras y fuegos artificiales contra la policía, que respondió con gases. Otros hechos violentos en los últimos años

Graves enfrentamientos entre la Policía y manifestantes encapuchados se registraron este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, durante la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización fue convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios docentes y no docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

Los primeros incidentes comenzaron minutos antes de las 16, horario previsto para el acto central, cuando un grupo de manifestantes intentó acercarse al Congreso por la avenida Rivadavia. Ante esa situación, las fuerzas de seguridad utilizaron un camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersarlos.

La respuesta de un sector de los manifestantes incluyó el lanzamiento de piedras contra la Policía. Imágenes transmitidas por televisión mostraron a algunas personas rompiendo bancos de la plaza con una maza para arrojar los restos contra los efectivos. También se registró el lanzamiento de fuegos artificiales hacia las fuerzas de seguridad.

"La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica", aseguró un joven que participaba de la movilización en declaraciones al canal TN.

Según se informó extraoficialmente, hubo oficiales heridos y al menos 25 personas fueron detenidas.

A medida que los enfrentamientos escalaban en las inmediaciones de las vallas, numerosos estudiantes comenzaron a retirarse de la plaza. La intensa lluvia que cayó sobre el centro porteño durante la tarde también contribuyó a la desconcentración.

Pese a los incidentes, el acto central se desarrolló según lo previsto. Sin embargo, el sonido de los parlantes quedó prácticamente tapado por el estruendo de los gases, los piedrazos y las balas de goma, en una jornada que volvió a poner el foco en los episodios de violencia registrados durante las protestas frente al Parlamento.

Piedrazos y gases entre la policía y los manifestantes

Cuando el Congreso se convirtió en un campo de batalla

Lamentablemente, lo que ocurrió este jueves no se trató de un caso aislado. En los últimos años hubo distintos hechos similares, en los que los manifestantes se enfrentaron con la policía. En muchos casos, también, se trató de personas que nada tenían que ver con el espíritu de la movilización.

A continuación, un repaso por los momentos más violenos que se vivieron frente al Congreso, desde el "Gordo del Mortero" en 2017 hasta los incidentes de agosto de 2026 contra la Ley de Tierras.

El "Gordo Mortero" y las 14 toneladas de piedras en 2017

El 18 de diciembre de 2017, el Congreso fue escenario de uno de los enfrentamientos más recordados de los últimos años. Ese día, una masiva movilización rechazó la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y terminó con graves disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La jornada quedó asociada a la figura de Sebastián Romero, militante de izquierda y exempleado del gremio automotriz conocido como el "Gordo Mortero". Las imágenes que se difundieron durante los incidentes lo mostraron disparando un artefacto pirotécnico casero, montado sobre un palo de madera, contra las fuerzas de seguridad.

La escena se convirtió en uno de los símbolos de aquella protesta, en la que se arrojaron piedras y escombros contra la Policía y se produjeron enfrentamientos en las inmediaciones del Parlamento.

El episodio también quedó ligado a la cifra de las 14 toneladas de piedras que, según el Gobierno de Macri, fueron retiradas de la zona después de los disturbios. La cantidad correspondía a los cascotes y escombros que recogió el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

La violencia de aquella jornada marcó uno de los momentos más tensos del debate por la reforma previsional y consolidó al Congreso como escenario de fuertes enfrentamientos en el marco de discusiones legislativas de alto impacto político.

El 'Gordo del Mortero' participó de la marcha en diciembre de 2017

El acuerdo con el FMI y el ataque al despacho de Cristina Kirchner en 2022

El 10 de marzo de 2022, mientras el Congreso debatía el proyecto para avalar el refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), durante el gobierno de Alberto Fernández, se produjeron nuevos enfrentamientos frente al Parlamento.

La protesta incluyó el lanzamiento de piedras, bombas molotov y la quema de neumáticos. Los ataques alcanzaron al edificio del Congreso y provocaron daños materiales de consideración.

Uno de los episodios más graves fue la rotura de los ventanales del despacho de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes de los proyectiles impactando contra las ventanas del edificio se difundieron ampliamente y expusieron la magnitud de los incidentes.

Tras aquella jornada, se avanzó con la instalación de un vallado fijo perimetral en torno al Congreso, una medida que modificó la disposición de seguridad en el área. Los disturbios se produjeron en medio de un debate político marcado por las diferencias sobre el acuerdo con el organismo internacional y las condiciones para refinanciar la deuda argentina.

La Ley Bases y el incendio del auto de Cadena 3 en junio de 2024

El auto de la radio Cadena 3 prendido fuego

El 12 de junio de 2024, mientras el Senado debatía la Ley Bases y el paquete fiscal impulsados por el gobierno de Javier Milei, la Plaza de los Dos Congresos volvió a convertirse en escenario de enfrentamientos de gran magnitud.

La movilización reunió a organizaciones políticas, sociales y sindicales, además de manifestantes que rechazaban las iniciativas oficiales. Durante la jornada, grupos de personas se enfrentaron con las fuerzas federales, que intervinieron para dispersar la protesta en el marco del protocolo antipiquetes.

Los disturbios incluyeron el lanzamiento de piedras, palos y bombas molotov. Entre los hechos más graves se destacó el incendio intencional de un automóvil perteneciente al medio de comunicación Cadena 3, que quedó completamente destruido. También se registraron daños en el mobiliario urbano de la plaza.

El operativo terminó con decenas de detenidos y heridos, tanto entre los manifestantes como entre los efectivos de seguridad. La violencia se produjo mientras el oficialismo buscaba aprobar en la Cámara alta uno de los proyectos centrales de su programa económico y político.

La sesión y los enfrentamientos concentraron la atención pública durante varias horas, en una jornada en la que las diferencias en torno a las reformas impulsadas por Milei quedaron atravesadas por los incidentes en las calles.

La marcha de los jubilados y los más de 150 detenidos en marzo de 2025

El 12 de marzo de 2025, una movilización en defensa de los jubilados derivó en otra jornada de graves enfrentamientos frente al Congreso. La protesta había sido convocada en rechazo a las políticas previsionales del Gobierno y para reclamar mejoras en los haberes, pero sumó la participación de sectores gremiales, organizaciones políticas y barras bravas.

Los choques con las fuerzas de seguridad se extendieron desde las inmediaciones del Parlamento hacia la avenida de Mayo y otras calles del centro porteño. Durante varias horas se registraron corridas y enfrentamientos, mientras la Policía desplegaba un operativo para contener a los manifestantes.

El saldo fue de más de 150 detenidos y alrededor de un centenar de heridos, de acuerdo con los balances difundidos tras la jornada. Entre los casos más graves estuvo el de un fotoperiodista que sufrió lesiones severas en el rostro tras recibir el impacto de una granada de gas.

Las imágenes de la protesta y de los heridos generaron una fuerte repercusión política. La jornada también reavivó la discusión sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades, el alcance de los operativos de seguridad y las condiciones para garantizar el derecho a la protesta.

Los incidentes por la Ley de Tierras en agosto de 2026

Los incidentes en el Congreso durante el debate de la Ley de Tierras, en agosto de 2026

El 6 de agosto de 2026, el Congreso volvió a ser escenario de enfrentamientos durante una movilización contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los cambios vinculados al régimen de tierras.

Mientras el Senado debatía la iniciativa, organizaciones sociales, sindicales, socioambientales y manifestantes autoconvocados se concentraron en las inmediaciones del Parlamento para expresar su rechazo. Entre los puntos que generaban mayor resistencia se encontraban las modificaciones relacionadas con las tierras rurales en manos de extranjeros, sobre las que el oficialismo terminó retirando o modificando los aspectos más cuestionados.

Los disturbios comenzaron durante la tarde, cuando un grupo de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, arrojó piedras y botellas contra el vallado policial y provocó destrozos en el mobiliario urbano.

Las fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía Federal y la Gendarmería, respondieron con camiones hidrantes, gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma para dispersar a los grupos que protagonizaban los incidentes.

La jornada terminó con un saldo de entre 12 y 29 detenidos, según las distintas estimaciones difundidas por fuentes oficiales y organizadores de la protesta. También se registraron heridos, incluidos efectivos policiales, daños en patrulleros y contenedores incendiados.

Los enfrentamientos se produjeron en paralelo con una discusión legislativa que involucraba cuestiones sensibles, como el alcance del derecho de propiedad y las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El Congreso, escenario recurrente de protestas y enfrentamientos

Los episodios registrados entre 2017 y 2026 muestran cómo las movilizaciones frente al Congreso, convocadas por motivos muy diferentes, tuvieron en varias oportunidades momentos de extrema tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La reforma previsional durante el gobierno de Mauricio Macri, el acuerdo con el FMI bajo la presidencia de Alberto Fernández y las iniciativas impulsadas por Javier Milei, como la Ley Bases y los cambios vinculados al régimen de tierras, fueron algunos de los debates legislativos que coincidieron con protestas atravesadas por hechos de violencia.

En ese contexto, los incidentes de la quinta Marcha Federal Universitaria se suman a una serie de jornadas en las que los reclamos sociales y políticos frente al Parlamento terminaron acompañados por enfrentamientos, daños materiales y detenciones.