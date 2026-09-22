El Presidente llegó a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU y tendrá reuniones con Rubio y Netanyahu, además de actividades con Trump

La cuestión Malvinas ocupará un lugar central en la presentación que Javier Milei realizará este miércoles ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. El Presidente ya está en Nueva York y durante su estadía combinará la actividad diplomática con reuniones políticas, encuentros con empresarios y exposiciones sobre el programa económico de su Gobierno.

La agenda adquirió además un elemento de último momento: Donald Trump participará este martes de una sesión del Escudo de las Américas, actividad en la que también estará Milei. La coincidencia no implica, por ahora, una reunión bilateral formal entre ambos mandatarios, aunque abre la posibilidad de un contacto durante el encuentro.

La sesión está prevista para las 14 hora local, las 15 de la Argentina. Trump permanecerá allí aproximadamente media hora. La iniciativa fue creada en marzo por el Gobierno estadounidense junto con dirigentes latinoamericanos para coordinar acciones vinculadas con la seguridad regional y el combate contra los carteles del narcotráfico.

Milei ya había participado de la puesta en marcha del mecanismo el 7 de marzo, cuando acompañó a Trump junto con otros 11 dirigentes latinoamericanos en el club de golf del mandatario estadounidense en Doral, Miami.

Malvinas, el principal eje de Javier Milei ante la ONU

El Presidente dará el miércoles su tercer discurso ante la Asamblea General desde que llegó al poder. La exposición fue preparada junto con el asesor Santiago Caputo y tendrá entre sus principales asuntos el reclamo argentino por la soberanía de las islas.

El canciller Pablo Quirno adelantó que Milei volverá a plantear ante la ONU la posición argentina, que definió como un reclamo "legítimo e irrenunciable". El mensaje se producirá después de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno frente a las actividades hidrocarburíferas en el área de las Malvinas.

En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto destinado a reforzar el marco legal relacionado con la defensa de la soberanía sobre las islas. La iniciativa propone aumentar las sanciones para quienes exploten recursos naturales en el área en condiciones consideradas ilegítimas por la Argentina y busca "dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas".

Milei también se refirió al conflicto en una entrevista con el canal francés TF1. Allí sostuvo: "Con los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa actualmente el Reino Unido, claramente, debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica, porque es un territorio argentino".

El tema tendrá además un componente estadounidense. Trump había planteado la posibilidad de "revisar" la posición de neutralidad de Estados Unidos respecto de la disputa y manifestó su disposición a intervenir como eventual mediador. En las últimas semanas, sus declaraciones sobre el conflicto fueron vinculadas también con sus reclamos al Reino Unido por el nivel de gasto militar dentro de la OTAN y por su posición frente al conflicto en Medio Oriente.

El encuentro con Rubio y la posible coincidencia con Donald Trump

Dentro de la agenda bilateral de Milei figura una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. El encuentro está programado para este martes a las 18.55 hora de Nueva York, las 19.55 de la Argentina.

Rubio, además, participará de la sesión del Escudo de las Américas junto con Trump. El Gobierno argentino no difundió los detalles de la conversación entre Milei y el funcionario estadounidense, aunque la cuestión Malvinas forma parte del contexto diplomático del viaje.

Trump tendrá, a su vez, una actividad con el primer ministro británico Andy Burnham antes de la sesión. El encuentro está previsto para las 11.45 hora local, las 12.45 de Argentina. Se producirá después de las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la disputa por las islas.

Por la noche, Trump ofrecerá una recepción para los dirigentes que participan de la Asamblea en el Lotte Palace Hotel. La agenda oficial argentina no confirmó la asistencia de Milei, aunque el mandatario había participado del evento durante su visita anterior a Nueva York.

Reuniones con empresarios y referentes internacionales

La estadía presidencial también incluirá actividades fuera de la agenda estrictamente diplomática.

Después de la sesión del Escudo de las Américas, Milei se trasladará a Yeshiva Darchei Torah, en Queens. Allí dará una exposición y recibirá el reconocimiento "Ohev Yisrael", otorgado por su respaldo a Israel.

Más tarde mantendrá un encuentro con el economista mexicano Roberto Salinas, director de Atlas Network para América Latina. Después de la reunión con Rubio, tiene previsto encontrarse con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El miércoles por la tarde será el turno de la conferencia "Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto con el International Republican Institute (IRI). La actividad se desarrollará en la sede central de Citibank, en Manhattan, y Milei expondrá sobre la evolución de su programa económico.

Luego participará de una reunión a puertas cerradas en Americas Society/Consejo de las Américas, junto con su presidenta, Susan Segal, y entre 12 y 15 empresarios. Más tarde se reunirá con el rabino Simon Jacobson, integrante del movimiento Chabad-Lubavitch y autor de Hacia una vida significativa.

Netanyahu y The Economic Club of New York

El jueves, Milei tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ambos ya mantuvieron un encuentro durante la Asamblea General del año pasado y volverán a coincidir ahora en Nueva York.

Ese mismo día, el Presidente participará de una actividad de The Economic Club of New York, institución fundada en 1907. Su exposición tendrá una duración aproximada de media hora y estará seguida por preguntas del editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

La entidad está presidida actualmente por Dambisa Moyo, economista nacida en Zambia y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido. Entre los dirigentes que expusieron allí a lo largo de su historia figuran los presidentes estadounidenses Trump, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Woodrow Wilson y Dwight D. Eisenhower, además de figuras internacionales como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachov e Indira Gandhi.

La comitiva argentina y la agenda de Quirno

Milei arribó este martes al aeropuerto John F. Kennedy alrededor de las 8.45 hora local, las 9.45 de la Argentina. El traslado hasta el hotel sobre la Quinta Avenida demandó cerca de dos horas debido al tránsito.

El canciller Pablo Quirno viajó junto al Presidente, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, se incorporó posteriormente a la delegación luego de realizar el lunes una presentación ante inversores en la sede de JP Morgan.

También forman parte de la comitiva el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, permaneció en Buenos Aires.

Quirno tendrá además actividades propias durante la visita. El miércoles por la noche participará en el consulado argentino en Nueva York del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Cadenas de Suministro, Energía e Infraestructura, junto con el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. El encuentro fue organizado por el cónsul Gerardo Díaz Bartolomé y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Para el jueves está prevista otra reunión del canciller, esta vez con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. El encuentro se producirá después de la difusión del cronograma oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La delegación argentina tiene previsto abandonar Nueva York durante la noche del jueves y arribar al país el viernes por la mañana. La visita de Milei será la 18° que realiza a Estados Unidos desde el inicio de su mandato y estará marcada por tres frentes principales: su presentación ante la ONU, la cuestión Malvinas y una agenda de reuniones con funcionarios, empresarios y referentes internacionales.