Dos encuestas sorprenden con caída de Bullrich ante Milei en medio de la tensión interna

Sondeos de Atlas Intel y de Giacobbe mostraron que por primera vez en mess el Presidente quedó arriba de la senadora, cuya imagen cayó

Durante varios meses la senadora Patricia Bullrich se destacó como la dirigente del oficialismo mejor valorada por el electorado, pero dos nuevas encuestas revelaron un cambio en ese aspecto. Por primera vez en mucho tiempo el presidente Javier Milei se impuso sobre su socia, cuya imagen incluso mostró una caída en medio de sus desafíos a la Casa Rosada.

Uno de los sondeos es de la consultora Atlas Intel, que fue una de las que mejor anticipó el "fenómeno Milei" allá por 2023. El otro es de Giacobbe Consultores, una firma que ha realizado mediciones para la actual senadora en el pasado y que suele identificarse con el polo más "anti K" de la política.

Las dos encuestas registraron que la imagen positiva de Milei supera hoy a la de Bullrich. La diferencia es de apenas un punto. De hecho, en la de Giacobbe el resultado calificaría como empate técnico. Sin embargo, la de Atlas Intel también mostró una notable caída de 7 puntos en el último trimestre para la senadora.

El resultado de los sondeos se destaca por el contexto. Entre Milei y Bullrich no hay una pelea, pero sí una tensión generada por la decisión de la senadora de expresar sus desacuerdos abiertamente cuando los tiene, mientras que en el entorno presidencial hay un debate interno sobre la posibilidad de que la jefa del bloque oficialista del Senado sea la candidata a vice del libertario en 2027.

Primera encuesta, con empate virtual: mejor Milei y Bullrich en retroceso

Las especulaciones en torno al futuro del vínculo entre Milei y Bullrich se deben principalmente a las diferencias que ha marcado la senadora con la estrategia política del Gobierno -lo que alienta versiones sobre una posible candidatura presidencial- y también al hecho de que hasta ahora superaba al mandatario en todas las mediciones, pero eso parece haber cambiado.

En el sondeo de Giacobbe realizado entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre con 2.500 casos Milei registró una imagen positiva de 36%, mientras que Bullrich marcó 35,8%. Cirtamente, la diferencia de apenas dos décimas los pone en un virtual empate.

Milei y Bullrich quedaron en un empate técnico pero con diferencia a favor del libertario

Sin embargo, el resutlado distó mucho de las mediciones anteriores de la misma consultora, donde la senadora llegó a sacarle 4 puntos de ventaja al mandatario en valoración favorable, por lo que en efecto sufrió un retroceso. El dato a favor de Bullrich en este sondeo es que tiene menos negativa que Milei: 48,9% contra 56%, respectivamente.

Casi al mismo nivel se ubicó el gobernador bonaerense y posible candidato del peronismo, Axel Kicillof, con 35,6% de aceptación, seguido por la expresidenta Cristina Kirchner con 27,2% y Sergio Massa -que también suena como presidenciable- con 17,7%.

Milei se impuso en la segunda encuesta y Bullrich tuvo una marcada caída

En tanto, la encuesta de Atlas Intel -en colaboración con la agencia Bloomberg- se llevó a cabo entre el 2 y el 7 de octubre con 2.067 consultados y también mostró al Presidente por arriba de la senadora. Milei cosechó una imagen positiva de 38% y dejó a Bullrich segunda con 37%, en el mismo nivel que Kicillof.

Aquí la ventaja de Milei sobre la jefa de los senadores de LLA también es mínima, pero quedó mejor definida. Además, el sondeo de Atlas Intel agregó el dato de la evolución de ambos y reveló que entre agosto y septiembre la aceptación de Milei subió y mientras que la de Bullrich cayó.

La imagen positiva de Milei creció en el último mes y se impuso por un punto sobre Bullrich

La imagen positiva de Milei en ese período creció 3 puntos (del 35% al 38%) y la negativa cayó otros 3 (del 62% al 59%). En paralelo la positiva de Bullrich bajó de 38% a 37% y la negativa subió de 55% a 58%.

El cambio de tendencia que favorece al Presidente y el descenso de la senadora se nota más claramente en la evolución del trimestre julio-agosto-septiembre, donde Bullrich pasó de registrar 44% de positiva contra a 39% de Milei al 37% actual que marca una caída de 7 puntos, además de haber quedado uno por detrás del mandatario.

A contramano de Milei, Bullrich cayó 7 puntos en el último trimestre y por detrás del libertario

Además, en el mismo trimestre la imagen negativa de Milei se mantuvo estable en 59% (con un aumento en agosto y una baja posterior) mientras que el rechazo de Bullrich pasó de 51% a 58%, con lo que su imagen negativa creció en la misma proporción que cayó la positiva.

La interna del Gobierno, de la tensión Milei-Bullrich a la posible fórmula para 2027

La caída de Bullrich en estas encuestas frente a Milei pueden tener impacto en la interna del Gobierno si se sostiene en el tiempo. Se sabe que en la mesa política que encabeza Karina Milei no caen bien los desmarques de la senadora, que empezaron entre abril y mayo cuando el oficialismo se vio sacudido por el escándalo en torno al tren de vida el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

Pocos días atrás Bullrich mantuvo un encuentro a solas por casi dos horas con Milei en la quinta de Olivos. "Conversación profunda con el Presidente Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", expresó la senadora en la red X junto a una "selfie" con el jefe de Estado, quien a publicó la misma foto en Instagram y escribió: "Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA".

El encuentro sirvió para bajar el tono de la interna, especialmente después de que Bullrich publicara un video con una canción de Lali Espósito en el que, con humor, reivindicó su autonomía y desafió a la Casa Rosada. No obstante, la reunión también se interpretó como un mensaje de otro tipo: son muy pocos los que pueden juntarse con el Presidente sin pasar por el filtro de Karina Milei.

En cualquier caso, la posibilidad de una fórmula Milei-Bullrich para 2027 cobró más fuerza dentro de la marejada de rumores y especulaciones electorales después de esa foto. Sin embargo, distintos sectores del oficialismo también dejan trascender que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y alfil de Karina Milei, también asoma como eventual vice.

A la hermana del Presidente no le agrada que otros dirigentes puedan hacerle algo de sombra al líder libertario ni mucho menos que se autonomicen, como suele hacer Bullrich en el Senado. Por eso el juego de la senadora pone en tensión al Gobierno. Además, la experimentada dirigente pondría condiciones para ser compañera de fórmula del libertario.

Todo depende, igualmente, de cómo esté la imagen e intención de voto de Bullrich de cara al electorado cuando llegue el momento de las definiciones. Según estas encuestas, esa situación que hasta ahora favorecía a la senadora en la interna podría modificarse.

La otra clave rumbo a 2027: ¿qué arrojaron las encuestas sobre la situación económica??

De cualquier forma, el futuro electoral de Milei, Bullrich y de todo el oficialismo está atado a la situación social y económica. En ese aspecto, las encuestas siguen arrojando señales de alerta para el Gobierno, que presenta una alta desaprobación basada principalmente en percepciones mayormente negativas sobre la economía.

La encuesta de Atlas Intel mostró que la desaprobación del gobierno de Milei llega al 54,2% mientras que la aprobación se encuentra en el 33,3%. Un 12,5% de los consultados lo calificaron con un "regular".

Siete de cada diez personas califican negativamente la situación económica del país

El dato más duro para el oficialismo en ese sondeo es que el 71% considera que la economía general del país está mal. Al consultar sobre el mercado de trabajo, esa desaprobación escaló al 75%, en tanto que un 60% también ve mal la situación económica particular de su familia.

Por su parte, Giacobbe Consultores registró que para el 54,7% de los encuestados la economía "está empeorando" y esto se siente en su vida cotidiana, mientras que un 7,6% dice que "está estancada". Del otro lado, los que sienten una mejora en la economía son el 22% y otro 12,2% dice que "está mejorando" pero aún no percibe el efecto.

La forma en la que evolucione este cuadro de situación de aquí a las elecciones de 2027 es la verdadera clave para la campaña de Javier Milei por la reelección más allá de lo que haga Patricia Bullrich. No obstante, la relación entre ambos y, sobre todo, la fortaleza política de uno y otro ya es un elemento central para el diseño de la estrategia oficialista.