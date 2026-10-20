Aumentan las tensiones entre Argentina y Brasil tras nuevos insultos, acusaciones y denuncias de posible irregularidad en la jornada electoral

El presidente Javier Milei cuestionó a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a cinco días del balotaje del 25 de octubre, en el que el mandatario buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. A través de una publicación en la red social X, lo acusó de utilizar la campaña electoral para atacar a sus adversarios y deslizó la posibilidad de que intente alterar el resultado de los comicios.

"Los progres machirulos... Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón", escribió Milei.

El mandatario argentino compartió un fragmento de una entrevista que Lula concedió a SBT News, en la que se refirió a la distribución de las tareas domésticas y de cuidado. En ese contexto, el presidente brasileño sostuvo que las mujeres no pueden trabajar seis días a la semana y descansar uno, porque durante esa jornada también deben ocuparse de la limpieza de sus hogares.

Las declaraciones de Lula apuntaban a señalar que las mujeres asumen una parte importante de las tareas domésticas y de cuidado. Milei, sin embargo, utilizó ese fragmento para cuestionar al mandatario brasileño y vincular sus dichos con las acusaciones de misoginia que, según sostuvo, el oficialismo de ese país dirige contra sus opositores.

La referencia a un eventual fraude electoral se produjo después de que Milei manifestara su respaldo a Flávio Bolsonaro, quien competirá con Lula en la segunda vuelta.

El tuit de Javier Milei contra Lula

Cómo llegan Lula y Flávio Bolsonaro al balotaje decisivo

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 25 de octubre, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara más del 50% de los votos en la primera ronda, celebrada el 4 de octubre.

En esa instancia, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,15% de los sufragios, mientras que Lula alcanzó el 45,02%. La diferencia entre ambos dejó definida la competencia para el balotaje.

Milei expresó su apoyo al senador brasileño después de conocerse los resultados de la primera vuelta. El respaldo se enmarca en la afinidad política del Presidente argentino con el espacio de derecha que representa la familia Bolsonaro.

Los antecedentes de los cruces entre Milei y Lula que marcan la relación bilateral

No es la primera vez que Milei utiliza expresiones como "ladrón" para referirse al presidente brasileño. El 7 de octubre, el mandatario argentino publicó una historia en su cuenta de Instagram con la frase "LULA LADRÓN", sobre una imagen del jefe de Estado de Brasil.

La publicación reproducía una placa del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos. La imagen incluía una declaración de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización, quien atribuyó el rechazo a Lula y a su partido, en gran medida, a la corrupción.

Los cuestionamientos también habían quedado expuestos durante una visita de Milei a San Pablo, el 25 de julio, cuando participó de un acto de campaña de Flávio Bolsonaro en el estadio Pacaembú, junto al gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

Durante su discurso, el Presidente argentino se refirió a Lula con distintos calificativos:

"Don Lula"

"El zurdo"

"Ladrón"

"El presidiario"

Además, cuestionó al gobierno brasileño por la detención de Jair Bolsonaro y afirmó que había que "parar la basura socialista".

Las declaraciones generaron una reacción diplomática de Brasil, que convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires. Días después, Milei volvió a cuestionar a Lula en una entrevista televisiva, en la que lo calificó de "ladrón" y "corrupto".

La relación entre ambos mandatarios atraviesa tensiones desde la llegada de Milei a la Presidencia argentina. Entre otros motivos, el libertario cuestionó que Lula no lo felicitara tras su triunfo electoral de 2023 y lo acusó de haber respaldado a su adversario durante la campaña.

La causa judicial de Lula y la anulación de sus condenas

Los cuestionamientos de Milei también remiten a la situación judicial que atravesó Lula en el marco de la operación Lava Jato, la investigación sobre una trama de corrupción vinculada con contratos públicos y la petrolera estatal Petrobras.

El mandatario brasileño fue condenado en esa causa y permaneció detenido durante 580 días, entre 2018 y 2019. Sin embargo, en 2021, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas al considerar que el tribunal de Curitiba que había intervenido en el caso no tenía competencia para juzgarlo. Posteriormente, también declaró parcial al exjuez Sergio Moro.

La anulación de las condenas permitió que Lula recuperara sus derechos políticos y pudiera presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales de 2022, en las que derrotó a Jair Bolsonaro.

La controversia judicial constituye uno de los antecedentes de los enfrentamientos políticos entre Milei y el actual presidente brasileño, que volvieron a intensificarse durante la campaña para el balotaje del 25 de octubre.