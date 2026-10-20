Milei defendió su gestión en Neuquén, negó una devaluación y proyectó un superávit comercial de US$ 30.000 millones para el país

Las dificultades de los hogares para sostener sus gastos volvieron a quedar en el centro de la discusión económica tras las declaraciones de Javier Milei en Neuquén. Durante la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, el Presidente puso en duda los argumentos de quienes afirman que los ingresos se agotan antes de terminar el mes y atribuyó esa interpretación al kirchnerismo.

El planteo contrasta con los indicadores de consumo y con las respuestas recogidas en un relevamiento de opinión pública. El Monitor de Opinión Pública de septiembre, realizado por Zentrix Consultora, registró que el 65,3% de los encuestados llega al día 20 con sus ingresos agotados o los termina de utilizar antes de esa fecha.

En paralelo, las ventas de las pequeñas y medianas empresas por el Día de la Madre retrocedieron un 1,4% interanual, medidas a precios constantes. Fue el quinto año consecutivo con una caída para esa celebración. Las promociones comerciales y las facilidades de pago no lograron cambiar el resultado.

Milei habló de los argentinos que se quedan sin plata y apuntó contra el kirchnerismo

Ante empresarios vinculados con la actividad energética, el mandatario cuestionó a quienes sostienen que los argentinos se quedan sin plata antes de finalizar el mes. Calificó esa afirmación como una "pelotudez que impulsó el kirchnerismo" y planteó: "Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?". Luego insistió: "La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa".

La intervención formó parte de un discurso en el que Milei defendió las políticas económicas de su administración y reivindicó las desregulaciones impulsadas desde el Gobierno. También destacó el crecimiento de las exportaciones energéticas y descartó que vaya a producirse una devaluación.

La proyección económica y el horizonte electoral

En materia comercial, el Presidente anticipó que el país podría alcanzar un superávit cercano a los u$s30.000 millones. La estimación fue presentada como parte de su defensa del rumbo económico y de las perspectivas que atribuye al desarrollo del sector energético.

Milei también se refirió a las elecciones presidenciales de 2027 y expresó su expectativa de que los votantes elijan la continuidad de su gestión. "Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás", afirmó.

El mandatario participó de la exposición en Neuquén junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Tras la actividad, tenía previsto viajar a España.