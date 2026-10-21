El Presidente trató de "corta intelectualmente" a una periodista española. Tanto en canales de televisión como en diarios se hicieron eco

Javier Milei protagonizó un polémico hecho este miércoles en Madrid. El presidente argentino insultó a una periodista española tras un acto con dirigentes de Vox.

La víctima fue Julia Molina, periodista de la radio Cadena SER. Todo ocurrió a la salida de un encuentro en la capital española.

Molina le preguntó al mandatario si su visita incomodaba al Partido Popular y a Vox. La respuesta de Milei fue fulminante. "No sé. Eso me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos", disparó el Presidente. Y remató: "Quizás, vale para tu caso".

El episodio no quedó ahí. Molina relató después en Cadena SER que hubo roces físicos con el equipo de seguridad presidencial.

Los guardaespaldas llegaron a empujar a otro periodista del diario El País. Nadie del entorno de Milei se disculpó tras el incidente.

La periodista reveló que los españoles no fueron los únicos blanco de los ataques: "Milei ha repetido contra los periodistas de Clarín dentro, los ha llamado corruptos y una sarta de insultos. O sea que está claro que no le gustan los periodistas a Milei".

No fue la única polémica del mandatario argentino. Antes,Milei había intensificado sus críticas al primer ministro español Pedro Sánchez. Lo calificó de "impresentable dictador" y acusó al socialismo de fomentar la "invasión" migratoria en Ceuta con fines electorales.

Los medios españoles cargan contra Milei

Cadena SER publicó una dura crítica al mandatario argentino. "Milei falta al respeto a una periodista de la SER que le ha preguntado en un acto", tituló el medio.

El diario El País fue más allá. Le dedicó un editorial completo con un título contundente: "Inaceptable Milei".

"El presidente argentino vuelve así a comportarse de una forma inaceptable en una visita a Madrid", arranca el texto. El periódico recordó que en 2024 Milei ya había descalificado a la esposa de Sánchez en otro acto con Vox.

"En la estela de Donald Trump, Milei ha contaminado las instituciones argentinas con el mismo lenguaje soez con el que arengaba a sus fans en campaña. Así es como se expresa ahora Argentina ante el mundo, para bochorno de buena parte de sus compatriotas", afirma el editorial.

El País no escatimó críticas. Habló del "rico anecdotario que deja cada día la vulgaridad de Milei".

Y advirtió sobre el "grave daño institucional que causa". Lo definió como "un charlatán sin autocontrol al que evitan los líderes mundiales".

La cobertura del periódico incluyó una crónica del exabrupto. El título reproduce las frases textuales: "Es corta intelectualmente, vale para tu caso"; "corrupta"; "no puedo respetar tu cerebro".

La página de la Cadena Ser dijo que Milei le faltó el respeto a una periodista

El gobierno español responde con dureza

La respuesta oficial no tardó en llegar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, salió al cruce el 21 de octubre de 2026 en la red social X.

"Milei llamando intelectualmente corta a una periodista es como una motosierra dando clases de cirugía: mucho ruido, pero mayor peligro", escribió la funcionaria.

Redondo hizo referencia a la motosierra, herramienta que se convirtió en emblema de Milei para simbolizar el recorte del gasto público.

La cancillería española emitió un comunicado aún más duro. "El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al Presidente del Gobierno, a España y a los españoles".

El texto oficial va más allá del incidente con la periodista. También condena "el llamamiento al uso de la violencia" que realizó Milei durante su visita.

"España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su Presidente y a sus instituciones elegidas, libre, democrática y soberanamente", señala el comunicado.

El mensaje cierra con una advertencia. "Es indigno que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina".

Una visita marcada por la polémica

El incidente con la periodista fue apenas un episodio más de una visita cargada de tensión. Milei irrumpió en plena precampaña electoral española.

Durante su estadía, el presidente argentino tachó de "impresentable dictador" y "delincuente" al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

El mandatario participó en diversos actos en Madrid: una conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos, donde centenares de estudiantes se manifestaron contra su presencia en esa institución pública; un encuentro en la fundación Disenso, de Vox; y una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región madrileña del Partido Popular.

La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió a Milei en las instalaciones del Canal de Isabel II. El gesto reforzó las divisiones internas de la política española.

El incidente con Julia Molina quedará como uno de los momentos más tensos de una visita que profundizó las grietas diplomáticas entre Argentina y España.