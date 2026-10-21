El mandatario argentino agravió a una cronista de la Cadena SER que le preguntó por la ausencia de encuentros oficiales con dirigentes del PP y Vox

La cobertura de la visita de Javier Milei a Madrid estuvo atravesada por un enfrentamiento con la prensa que generó repercusiones en España. Televisión Española (RTVE), La Sexta y la Cadena SER se hicieron eco del episodio, ocurrido durante una actividad pública del Presidente argentino en el Real Casino de Madrid.

El intercambio se produjo cuando Julia Molina, periodista de la Cadena SER, planteó un interrogante sobre la relación de Milei con los principales referentes de la derecha española. La cronista le preguntó si su presencia podía resultar incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox, ya que ninguna de esas fuerzas había organizado reuniones ni fotografías oficiales con el mandatario durante esta visita.

Milei reaccionó con un agravio dirigido a la periodista: "Esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso".

El cruce ocurrió en la entrada del edificio, donde el jefe de Estado había concurrido para participar de un desayuno informativo.ç

Qué denunció la cronista tras el cruce con Milei

En entrevistas radiales posteriores, Molina describió el comportamiento del equipo de seguridad presidencial y afirmó que actuó de manera "bastante dura". También contó que un trabajador del diario El País fue empujado por integrantes de la custodia.

La periodista puso el episodio en contexto con una observación sobre el trato público de los mandatarios: en España, dijo, "no están acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente".

La prensa argentina también fue blanco de los cuestionamientos de Milei durante el desayuno. En esa misma actividad, el Presidente acusó de "corruptos" a periodistas del Grupo Clarín.

El incidente se produjo en el marco de la agenda del mandatario en la capital española y sumó un nuevo foco de tensión a su relación con los medios. Las críticas difundidas por distintas cadenas locales pusieron el acento tanto en los insultos contra Molina como en las denuncias sobre el accionar de la custodia presidencial.

La Casa Real española rechazó recibir a Milei en Madrid por el protocolo con Pedro Sánchez

La Casa Real española rechazó el pedido del Gobierno argentino para que Javier Milei se reuniera con el rey Felipe VI durante su visita a Madrid. Según informó la agencia EFE, desde el Palacio de la Zarzuela explicaron que la práctica habitual en España establece que un encuentro con el jefe del Estado debe estar acompañado por otro con el jefe del Gobierno, actualmente Pedro Sánchez.

Milei atribuyó la ausencia de una reunión a cuestiones de agenda y aseguró que mantiene una buena relación con el monarca. "Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey; tengo una excelente relación con el rey y espero en algunas de las visitas poder tener la posibilidad de visitarlo", sostuvo durante una exposición organizada por Nueva Economía Fórum.

Como argumento, el Presidente señaló que ambos habían coincidido recientemente en Perú y Colombia. En julio, mantuvieron un encuentro informal durante la asunción de Keiko Fujimori en Perú y volvieron a verse semanas después, en Colombia, durante la investidura de Abelardo de la Espriella.

El antecedente institucional más relevante entre ambos se remonta a diciembre de 2023, cuando Felipe VI viajó a Buenos Aires para asistir a la asunción presidencial de Milei. Antes de la ceremonia, mantuvieron una reunión durante varios minutos en la que, según fuentes de la Cancillería argentina de ese momento, conversaron sobre los problemas y las dificultades que enfrentaría el país.

Sánchez ironizó sobre Milei con una canción de Lali Espósito tras los insultos en Madrid

La visita de Javier Milei a Madrid también estuvo marcada por un nuevo enfrentamiento con Pedro Sánchez. Mientras el mandatario argentino dirigía fuertes críticas contra el presidente del Gobierno español, el líder socialista recurrió a las redes sociales para responder con una referencia a Lali Espósito.