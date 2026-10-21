Flávio Bolsonaro arrasa en las apuestas y se impone sobre Lula da Silva con el 80%

Mientras las encuestas muestran una paridad absoluta, en el mercado de las predicciones por dinero el senador de derecha saca ventaja

Las elecciones en Brasil entraron en la recta final. El próximo domingo, más de 158 millones de personas elegirán entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en un balotaje que se anticipa ajustado, luego de una primera marcada por la paridad.

De hecho, las últimas encuestas hablan de un virtual "empate técnico", por lo que se puede definir voto por voto. En ese escenario, es que los mercados de apuesta ganan protagonismo.

Existen distintos mercados de predicción en los que las personas directamente apuestan dinero por quien creen que será el ganador de las elecciones. En ese ámbito, Bolsonaro es quien corre con amplia ventaja.

Elecciones en Brasil: Bolsonaro es el gran favorito en las apuestas

En el sitio de predicciones Polymarket, Bolsonaro es el amplio favorito a ganar las elecciones

Según la página Polymarket, Bolsonaro es el gran favorito a ganar las elecciones: allí, el senador de derecha tiene un 80% de chances de ganar, frente al 20% del actual mandatario brasileño.

Los usuarios de la plataforma estadounidense negocian pronósticos sobre determinados eventos. En este caso puntual, son las elecciones en Brasil, pero también puede ser la fecha de una posible tregua entre Rusia y Ucrania, entre muchos otros.

En medio de un revuelo que se armó en Brasil por este mercado de apuestas, desde Polymarket aclararon a la agencia AFP que sus eventos no constituyen "encuestas electorales, proyecciones oficiales ni manifestaciones de apoyo a ninguna candidatura".

De hecho, los mercados de predicción pueden cambiar rápidamente ante una nueva encuesta, un debate, una noticia política o cualquier hecho que modifique las expectativas de quienes participan.

Lo cierto es que hoy los apostadores que participan de ese mercado ven con más posibilidades de ganar a Flávio Bolsonaro que a Lula. Los porcentajes que se muestran son la forma en la que la plataforma muestra quién está mejor posicionado en las apuestas en ese momento.

Pero otro dato a tener en cuenta es que los porcentajes cambian constantemente según cuánto están dispuestos a pagar los participantes por cada resultado. También pueden modificarse según una nueva encuesta o, por ejemplo, luego de un debate.

En Kalshi, otra página similar a Polymarket, Bolsonaro también es el amplio favorito, aunque por 79% frente al 21% de Lula.

En la plataforma Kalshi, también el senador es el favorito

Millones de dólares en apuestas y polémica en Brasil

Lo concreto es que los mercados de predicción generan controversia por su influencia en el debate político y las dudas sobre su fiabilidad. Es que mientras las encuestas tradicionales muestran una paridad entre el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, los mercados de predicción acumulan más de u$s180 millones en apuestas sobre el resultado electoral.

El fenómeno despertó cuestionamientos por el posible uso de estas plataformas desde Brasil, donde el gobierno prohibió los mercados de predicción al considerar que la falta de regulación podía contribuir al endeudamiento de la población. Otros 38 países, entre ellos Francia, Alemania y Japón, aplicaron restricciones similares.

Pese a las prohibiciones, las apuestas vinculadas con las elecciones brasileñas siguen activas y reúnen decenas de comentarios en portugués. Una de las hipótesis es que algunos usuarios recurren a redes privadas virtuales (VPN) para ingresar a estas plataformas.

Ese mecanismo fue promovido por Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, quien vive en Estados Unidos desde 2025.

Por qué las apuestas no reemplazan a las encuestas electorales

La popularidad de los mercados de predicción también se vincula con la desconfianza de una parte del electorado hacia los sondeos tradicionales. Para Bruno Mattos, coordinador de proyectos del NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro, los errores de las encuestas al medir el apoyo a la derecha brasileña pudieron llevar a algunos internautas a considerar los porcentajes de las apuestas como una señal más confiable.

Sin embargo, ambos mecanismos miden fenómenos diferentes.

Breno Adaid, especialista en métodos cuantitativos, explicó a la agencia AFP que los porcentajes que aparecen en los gráficos de las plataformas representan el valor que se paga por comprar una apuesta y pueden variar con el ingreso de nuevos participantes.

La politóloga e investigadora Carolina Botelho señaló otra diferencia central: las encuestas electorales registran la intención de voto de los ciudadanos en el momento en que se realizan, mientras que los mercados de predicción reflejan negociaciones financieras.

También cambia la composición de la muestra. Los sondeos buscan representar al conjunto de la población, mientras que en las apuestas una misma persona puede participar varias veces y los apostantes pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo.

Por eso, las cotizaciones de estos mercados no equivalen directamente a porcentajes de intención de voto ni garantizan que un candidato tenga más posibilidades de ganar.

Las encuestas muestran una paridad entre Lula y Flávio Bolsonaro

La última encuesta de Quaest, encargada por Globo y difundida este miércoles, muestra una competencia ajustada entre los dos candidatos. Flávio Bolsonaro obtiene el 45% de la intención de voto, un punto menos que la semana anterior, mientras que Lula se mantiene en el 44%.

La diferencia está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que el sondeo no permite establecer una ventaja clara para ninguno de los aspirantes.

El relevamiento también detectó un leve aumento de los indecisos entre las mujeres, los votantes independientes -que no se identifican ni con Lula ni con Bolsonaro- y los beneficiarios de Bolsa Familia, un programa de asistencia social cuyo monto fue incrementado recientemente.

Felipe Nunes, director de Quaest, advirtió que los candidatos siguen técnicamente empatados. "Esa oscilación en el margen de error no nos permite sacar ninguna conclusión sobre remontada, cambio o ventaja", sostuvo.

El debate previsto para el viernes, el segundo entre ambos postulantes, aparece como una instancia importante en la recta final de la campaña.

Mientras los equipos electorales, los analistas y la prensa siguen de cerca cada variación de los sondeos, los candidatos intensifican sus actividades. Lula participa de actos en Minas Gerais, uno de los estados clave para la elección, mientras que Flávio Bolsonaro suma respaldos públicos, entre ellos el del cantante Gustavo Lima, una de las figuras más populares del sertanejo brasileño, con 45 millones de seguidores en Instagram y 12 millones en X.