Con señales de fuerte impacto en inversores y tensión creciente en el Congreso, el presidente detalla su hoja de ruta para el próximo año

Javier Milei aseguró que prepara un programa para acelerar las reformas económicas durante los primeros seis meses de un eventual segundo mandato y proyectó un crecimiento del PBI per cápita de entre 7% y 8% anual. En una entrevista exclusiva con el diario El Observador, también atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y a la incertidumbre política, defendió su gestión y volvió a cuestionar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Milei anticipó un plan de reformas para los primeros seis meses de un segundo mandato

El Presidente vinculó la posibilidad de profundizar su programa económico con el resultado de las elecciones de 2027 y la composición que tendrá el Congreso. Según afirmó, una mayor representación legislativa le permitiría avanzar con cambios que hasta ahora encontraron límites en la falta de mayorías propias.

"En seis meses, la economía argentina no la van a reconocer", sostuvo Milei al anticipar los planes que prepara el Gobierno. Además, aseguró que busca sentar las bases para que el país alcance un crecimiento del PBI per cápita de entre 7% y 8% anual.

El mandatario defendió los resultados de su gestión en materia de inflación, equilibrio fiscal y pobreza, aunque reconoció que algunos aspectos podrían haberse ejecutado de otra manera. "Hay cosas que las podríamos haber hecho mejor o calculado mejor", admitió.

También afirmó al citado matutino que confía en conseguir la reelección y sostuvo que los votantes deberán elegir entre la continuidad de su programa económico y un regreso a las políticas de gobiernos anteriores.

Por qué volvió a subir el riesgo país, según Milei

Milei atribuyó el repunte del riesgo país a la combinación de factores externos y tensiones políticas internas. Entre los primeros, mencionó el encarecimiento del petróleo, las tasas de interés internacionales y la desaceleración de la actividad económica.

Según explicó en la entrevista con El Observador, el barril de petróleo pasó de unos 60 a 110 dólares, un movimiento que, a su entender, presionó sobre los precios y contribuyó a un escenario global de mayor inflación y tasas de interés más elevadas.

"Argentina es un activo beta agresivo", señaló al El Observador para explicar por qué los movimientos adversos de los mercados internacionales suelen tener un impacto mayor sobre los activos financieros locales.

El Presidente también relacionó la suba del indicador con los conflictos políticos que atravesó su administración durante el año anterior. Según su interpretación, los cuestionamientos al programa económico y las iniciativas legislativas que consideró incompatibles con el equilibrio fiscal provocaron una salida de capitales de los activos argentinos y una caída en los precios de los bonos.

En ese contexto, defendió el ajuste fiscal y destacó el superávit de la balanza energética. Además, sostuvo que una reducción del riesgo país es necesaria para bajar las tasas de interés y mejorar las condiciones de financiamiento de las empresas.

Qué dijo sobre la actividad económica y los salarios

Consultado sobre los argentinos que no tienen trabajo o cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos, Milei defendió la estrategia económica del Gobierno y sostuvo que la recuperación salarial requiere crecimiento, inversión y mejoras en la productividad.

Para explicar su postura, comparó la situación del país con la de una familia que consume su capital y luego debe afrontar las deudas acumuladas. Según el mandatario, las políticas económicas anteriores deterioraron la capacidad productiva y generaron desequilibrios que ahora deben corregirse.

"No hay magia", afirmó al argumentar que la mejora de los ingresos depende de la inversión y de una mayor producción.

Milei reconoció que le gustaría que la recuperación fuera más rápida, aunque sostuvo que la economía avanza en la dirección prevista. Para respaldar esa evaluación, citó cifras de pobreza e indigencia que registraron descensos durante su gestión.

Inversiones, RIGI y relación económica con España

El Presidente identificó a la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento como los principales sectores con capacidad para impulsar el crecimiento argentino.

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aseguró que hay proyectos por u$s210.000 M, de los cuales u$s70.000 M ya fueron aprobados, según las cifras que presentó durante la entrevista.

También defendió la reducción del gasto público y de los impuestos como herramientas para estimular la inversión privada y sostuvo que la normalización de las condiciones financieras permitiría reducir el costo del crédito.

Sobre la relación económica con España, destacó la presencia histórica de empresas de ese país en la Argentina y afirmó que los vínculos comerciales entre ambas sociedades no dependen exclusivamente de quiénes ocupen los gobiernos.

Las críticas a Pedro Sánchez y el respaldo a la oposición española

Milei volvió a cuestionar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusó de impulsar políticas autoritarias y comparó con el kirchnerismo. Sostuvo que sus intervenciones en España forman parte de su defensa de las ideas liberales y que no responden a un cálculo electoral.

"Pedro Sánchez no es más que un kirchnerista con las restricciones de la Unión Europea", afirmó.

El mandatario elogió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal, con quienes mantiene contactos políticos. Sobre Alberto Núñez Feijóo, dirigente del Partido Popular, evitó una evaluación detallada porque todavía no tuvo una conversación directa con él, aunque dijo respetar su enfrentamiento con el socialismo español.

También destacó su relación con el rey Felipe VI, a quien calificó como "un ser humano extraordinario", y señaló que su Gobierno evalúa la posibilidad de participar en la Cumbre Iberoamericana prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Durante la entrevista, Milei se refirió además al cruce que mantuvo con una periodista española. Negó que se hubiera tratado de un altercado y defendió su derecho a responder con dureza cuando considera que una pregunta tiene una carga política.

El reclamo argentino por las Islas Malvinas

Milei ratificó el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y aseguró que su Gobierno continuará con la estrategia diplomática y económica, sin recurrir a la vía militar.

"Mientras que no nos devuelvan las Malvinas, nosotros vamos a seguir reclamando", afirmó.

El Presidente sostuvo que el desarrollo energético argentino puede fortalecer la posición del país frente al Reino Unido. En particular, mencionó a Vaca Muerta y al superávit de la balanza energética como elementos que, a su entender, pueden influir en las decisiones de las empresas que evalúan inversiones en la región.

También afirmó que su administración busca aumentar la presión diplomática sobre Londres y cuestionó las estrategias que, según su visión, se limitaron a declaraciones políticas sin resultados concretos.

Qué dijo sobre Cristina Kirchner y las elecciones de 2027

El Presidente volvió a cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que la Justicia debe hacer cumplir las condenas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos que le fueron impuestas. "La ley está para cumplirse", afirmó.

Al referirse a las próximas elecciones presidenciales, Milei evitó concentrarse en un eventual rival y aseguró que su principal objetivo es sostener el programa económico. También defendió la posibilidad de profundizar las reformas si consigue ampliar la representación parlamentaria.

En ese escenario, planteó que una nueva victoria electoral permitiría acelerar los cambios durante los primeros seis meses de un segundo mandato. Su proyección de crecimiento y la promesa de nuevas reformas quedaron entre los principales anuncios que formuló en la entrevista con El Observador.