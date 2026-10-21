Milei lanzó su pronóstico más ambicioso y anticipó qué pasará si es reelecto en 2027

El Presidente Javier Milei aseguró en Madrid: "Argentina va camino a convertirse en investment grade", al explicar que la deuda consolidada en relación con el producto interno bruto pasó del 100% al 39% durante su administración.

Javier Milei lanzó un ambicioso pronóstico en Madrid

Milei planteó que una mejora de las condiciones financieras globales en el futuro y un respaldo en 2027 a su reelección podrían derivar en una mejor calificación crediticia por parte de las calificadoras de riesgo.

Para Milei, el eje de esa proyección está en la continuidad de las reformas. Mencionó el equilibrio fiscal, el saneamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el fin de las restricciones cambiarias y la eliminación de 18.000 regulaciones. Citó también el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que atribuyó proyectos por 210.000 millones de dólares.

"En estos tres años de Gobierno, hemos crecido alrededor de cuatro veces más que el promedio argentino para los últimos 100 años. Y según distintas proyecciones, para finales del año que viene habremos crecido aproximadamente tres veces más de lo que estaría haciendo la OCDE para el mismo periodo", dijo Milei en su exposición.

Milei también manifestó que, si obtiene la reelección, los siguientes cuatro años serán inolvidables para el país y anticipó un aumento de las exportaciones hasta los 200.000 millones de dólares en cuatro años, impulsado por la producción de petróleo, gas, litio, cobre y oro. "Argentina va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país" expresó.

Ataques fulminantes contra Cristina Kirchner y Pedro Sánchez

En otro tramo de su disertación en el Foro Focus Económico, el Presidente cargó contra la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner y la llamó "la condenada presidiaria, la reina de la tobillera, con la que cerca del 45% de los jóvenes se quería ir del país". En esa línea, responsabilizó a los gobiernos kirchneristas por el deterioro económico que, según su diagnóstico, atravesó Argentina durante las últimas décadas.

También calificó como impresentable dictador al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y exhortó a los asistentes a sacar a los socialistas a patadas. "Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, porque ustedes son la cuna del liberalismo", afirmó.

Milei no confirmó si asistirá a la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre y dice que lo está evaluando el canciller Pablo Quirno. "Estoy evaluando con el canciller si podemos venir o no", dijo el mandatario en un desayuno informativo con empresarios durante su visita a España.

Defensa de las relaciones con Estados Unidos y China

Milei defendió la relación y alianza que mantiene su país con Estados Unidos no le impide tener relaciones comerciales con China. "¿Por qué no vamos a poder comercializar nosotros si el propio Estados Unidos comercializa con China y de hecho es uno de nuestros socios comerciales más importantes?", indicó en el foro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

También defendió la llamada "Causa Malvinas" al afirmar: "Por ustedes y por nosotros, los invitamos a mirar al sur. Mírennos para invertir, mírennos para producir. Pero en estos momentos bisagra, les digo que también escuchen a los argentinos en términos políticos, porque hemos visto con nuestros propios ojos en dónde se termina el socialismo cuando se le deja llegar hasta sus últimas consecuencias", sostuvo.

Llamado final a inversores y ciudadanos del mundo

El Presidente cerró el último evento con un llamado a que inversores y ciudadanos extranjeros miren a Argentina como destino para producir, invertir y residir. "Queremos que los hombres libres del mundo vean a la Argentina como un faro de libertad, para invertir y para venir a vivir" finalizó.