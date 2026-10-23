"La verdad triunfa por sí misma": el mensaje de Milei tras ser sobreseído por $LIBRA

El Presidente publicó un mensaje en Instagram. Santiago Caputo escribió: "Por supuesto que no veremos ni un solo pedido de disculpas"

El Gobierno recibió con satisfacción el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, en la causa $LIBRA, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de una criptomoneda en febrero de 2025.

En la Casa Rosada interpretaron la resolución judicial como un respaldo a la posición que mantuvieron desde el inicio de la investigación. Sin embargo, entre los funcionarios no hubo una postura uniforme sobre la conveniencia de pronunciarse públicamente.

Javier Milei celebró su sobreseimiento del caso $LIBRA

El propio Milei celebró el fallo en sus redes sociales. "La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad", escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje que publicó Milei tras ser sobreseído de la causa $LIBRA

"Se hace justicia", expresó al canal TN un funcionario de primera línea del Ejecutivo después de conocerse la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En otros sectores de Balcarce 50, en cambio, optaron por mantener una posición más reservada y evitaron realizar valoraciones sobre la resolución. "No opinamos de causas en trámite ni de causas finalizadas o resueltas", sostuvo otra fuente oficial.

La reacción pública más fuerte desde el entorno presidencial llegó a través de Santiago Caputo. El asesor publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la investigación y sostuvo que las denuncias respondieron a una intención de perjudicar políticamente al jefe de Estado.

Su intervención contrastó con la cautela que transmitieron otros integrantes de la administración libertaria.

"Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente", escribió Caputo.

Luego agregó: "Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre".

El mensaje apuntó contra quienes impulsaron o cuestionaron públicamente el caso, aunque el asesor presidencial no identificó destinatarios específicos.

Cómo se originó la causa $LIBRA

La investigación comenzó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa vinculada con el lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025.

Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. De acuerdo con las denuncias reconstruidas en el fallo, el precio pasó de aproximadamente u$s0,01 a un valor cercano a u$s5, antes de desplomarse.

Los denunciantes estimaron que un grupo reducido de billeteras retiró alrededor de u$s100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas por la caída de la cotización.

Por qué el juez descartó el delito de estafa

Uno de los principales argumentos de la resolución fue que no se logró probar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa.

Martínez de Giorgi sostuvo que la publicación del Presidente pudo darle mayor visibilidad al proyecto e influir en la confianza de quienes compraron el activo. Sin embargo, consideró que esa circunstancia, por sí sola, no demostraba la existencia de una maniobra fraudulenta.

Para el magistrado, tampoco era suficiente acreditar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas de los inversores. La investigación debía establecer la existencia de una falsedad concreta que hubiera inducido a los compradores a adquirir el token.

El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. Durante la investigación se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos, se estudiaron operaciones en la red Solana y se requirió información a organismos públicos y empresas privadas.

Además, se pidió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y posibles responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del activo.

Qué resolvió la Justicia sobre Javier Milei

En relación con el Presidente, el fallo también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación de Milei no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos relacionados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el mandatario y Hayden Davis para brindar asesoramiento sobre criptomonedas.

El rol de Karina Milei y las pruebas analizadas

En el caso de Karina Milei, Martínez de Giorgi consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto.

La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos para concretar encuentros oficiales. Entre las pruebas se encontraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei. Sin embargo, las pericias no permitieron demostrar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.

Los análisis del dispositivo de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como "Karina Milei RRPP" y comunicaciones telefónicas con el Presidente. No obstante, no pudo establecerse el contenido de estas últimas.

En paralelo, se revisaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para probar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.