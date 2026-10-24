Balotaje en Brasil: Lula y Bolsonaro cruzaron fuertes acusaciones en el último debate

Los candidatos discutieron sobre inflación, salarios, seguridad y corrupción en el último debate. Las encuestas muestran una disputa ajustada

La carrera por la Presidencia de Brasil entró en su recta final con un último debate televisivo marcado por las diferencias económicas, las acusaciones cruzadas y los intentos de captar a los votantes indecisos. Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentaron el viernes por la noche, en un encuentro que buscó contrastar sus propuestas a dos días del balotaje.

El debate, transmitido por TV Globo desde Río de Janeiro, fue el último cara a cara entre los candidatos antes de la votación del domingo 25 de octubre. Aunque el tono resultó más moderado que en el primer enfrentamiento, celebrado días atrás, hubo momentos de tensión y reproches personales.

La disputa llega en un escenario de paridad. Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% obtenido por Lula. Los sondeos más recientes muestran una competencia ajustada y mantienen abierta la definición.

Acusaciones personales de los candidatos que elevaron la tensión

Aunque el debate tuvo un mayor componente programático que el anterior, las diferencias personales reaparecieron en varios momentos.

Uno de los episodios más comentados se produjo cuando Flávio Bolsonaro utilizó una expresión despectiva vinculada con la pérdida de un dedo que Lula sufrió en un accidente laboral durante su juventud. El presidente reclamó una disculpa y el senador terminó retractándose.

La seguridad pública también derivó en un intercambio áspero. Lula cuestionó a su adversario por sus posiciones frente a las milicias, mientras que Bolsonaro propuso calificarlas como organizaciones narcoterroristas.

En otro tramo, ambos se lanzaron acusaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción. Lula planteó preguntas sobre supuestos vínculos del senador con Daniel Vorcaro, el banquero detenido en el marco del caso Banco Master. Bolsonaro, por su parte, cuestionó al presidente por acusaciones que involucran a su hijo y una investigación por presunto fraude previsional.

Se trata de señalamientos formulados durante la campaña y que deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados. En cualquier caso, los cruces mostraron que la corrupción continúa siendo un tema sensible para ambos espacios políticos.

Economía y costo de vida, en el centro de la disputa

Uno de los principales ejes del debate fue la situación económica de los hogares brasileños. Los candidatos confrontaron sus diagnósticos sobre el poder adquisitivo, el endeudamiento y el costo de los alimentos, en un intento por convencer a quienes todavía no definieron su voto.

Lula defendió la política de aumentos del salario mínimo por encima de la inflación aplicada durante sus gobiernos y sostuvo que esas mejoras permitieron fortalecer los ingresos de los trabajadores. También reivindicó las medidas sociales de su administración y el impacto de sus políticas para combatir el hambre.

Flávio Bolsonaro, en cambio, responsabilizó al Gobierno por el encarecimiento del costo de vida y el endeudamiento de las familias. El senador cuestionó el nivel del gasto público y criticó la reforma tributaria impulsada por la actual gestión, al advertir sobre sus posibles consecuencias para los consumidores.

El intercambio dejó en evidencia dos estrategias electorales diferentes. Lula buscó defender los resultados de su gestión y presentar su continuidad como una garantía para sostener los ingresos y la protección social. Su rival intentó instalar la necesidad de un cambio de rumbo, con mayor control del gasto y una respuesta más contundente frente a los problemas cotidianos de los brasileños.

El salario mínimo y las diferencias sobre el gasto público en el debate

La discusión sobre los ingresos también permitió a Lula reivindicar la política salarial de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). El presidente afirmó que, sin los incrementos aplicados durante sus administraciones y la de Dilma Rousseff, el salario mínimo brasileño sería considerablemente menor.

Flávio Bolsonaro prometió, por su parte, mantener aumentos reales del salario mínimo y de las jubilaciones. Sin embargo, vinculó la pérdida de poder adquisitivo con el crecimiento del gasto federal y el deterioro de las cuentas de los hogares.

La discusión se extendió a las propuestas de ajuste fiscal. Lula cuestionó la posibilidad de aplicar recortes profundos al gasto público, en una referencia a las políticas de reducción del Estado asociadas al presidente argentino Javier Milei.

El senador defendió la necesidad de revisar las erogaciones del Gobierno y respondió a las críticas sobre su propuesta económica. El contrapunto volvió a poner sobre la mesa una de las principales diferencias entre ambos proyectos: cuánto debe intervenir el Estado para sostener la actividad económica y los ingresos, y qué margen existe para reducir el gasto.

Infraestructura y agro, otros puntos de confrontación

Las propuestas para desarrollar la infraestructura también ocuparon parte del encuentro. Flávio Bolsonaro cuestionó la cantidad de obras paralizadas y prometió impulsar proyectos ferroviarios, concesiones y mejoras en la conectividad.

Lula respondió con referencias a las inversiones de su administración y mencionó iniciativas como el ferrocarril Transnordestina y el túnel que conectará Santos con Guarujá. El presidente sostuvo que su Gobierno impulsó un volumen importante de recursos para infraestructura.

El agronegocio fue otro de los sectores que generó diferencias. Bolsonaro cuestionó las dificultades que enfrentan los productores para acceder al crédito y planteó la necesidad de reducir la burocracia y mejorar las condiciones de financiamiento.

Lula defendió las políticas de apoyo al sector, destacó la disponibilidad de recursos para la producción y reivindicó la apertura de mercados internacionales para las exportaciones brasileñas.

Los cruces mostraron que ambos candidatos buscan consolidar apoyos en sectores decisivos para la economía de Brasil, desde los trabajadores y los beneficiarios de programas sociales hasta los productores rurales y los empresarios.