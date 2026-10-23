"Operación con fines golpistas": fuerte descargo de Milei tras ser sobreseído por $LIBRA

El Presidente publicó un mensaje en el que volvió a cargar contra los periodistas: "¿Ahora quién me compensa por las calumnias e injurias?"

Luego de ser sobreseído en la causa que investiga una presunta estafa por el caso $LIBRA, Javier Milei publicó un descargo en sus redes sociales. En el texto aprovechó para volver a atacar a un grupo de periodistas que siguieron las novedades judiciales.

Fue luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolviera sobreseer al presidente, a su hermana Karina y a otros nueve investigados en la causa $LIBRA, que analizaba una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados con el lanzamiento y la promoción del activo digital.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, que hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano. El magistrado consideró que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal. Entre los demás sobreseídos se encuentran Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.

La decisión del tribunal incluye también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

"Tremenda operación política y mediática": el mensaje de Javier Milei

El descargo de Javier Milei tras ser sobreseído en la causa $LIBRA

Ni bien se conoció la resolución de la Justicia, Milei solo subió una imagen a su cuenta de Instagram. Pero con el correr de las horas fue más allá y publicó un texto en X, donde volvió a cargar contra el periodismo.

En letras mayúsculas, comenzó: "¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?"

"La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas", sostuvo.

"Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre", agregó el mandatario.

"Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos", remarcó.

Y cargó contra un grupo de periodistas que siguió la causa: "A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?".

Y concluyó: "La verdad siempre termina imponiéndose".

La Oficina del Presidente también se expresó

El comunicado de la Oficina del Presidente

A la par del mensaje personal de Milei, la cuenta de la Oficina del Presidente compartió un mensaje en redes. "La Oficina del Presidente celebra la decisión del Juzgado Criminal y Correccional N°8 en el sobreseimiento del Presidente de la Nación, Javier G. Milei, por la denominada Causa Libra, terminando con un triste circo mediático que duró UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS, en donde la irresponsabilidad presidencial debió soportar las peores calumnias e injurias que jamás este país ha visto", comenzó el texto.

"El único fin de esta causa era dañar la imagen del Presidente de la Nación en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor", agregó.

"Después de más de casi dos años de recolección de pruebas, el Juez de la causa consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal, fundamentándose en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito, por lo que aceptó el pedido del Fiscal para sobreseer a los acusados. En resumen, una Justicia independiente, con una misma presión mediática en contra, falló en favor del acusado y lo encontró INOCENTE", subrayó el texto oficial.

"Por primera vez en la historia, se investigó a un Presidente de la Nación con total libertad, resultando en una absoluta prueba de su inocencia, demostrando el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y del Poder Judicial", remarcó.

"La pregunta que queda es ahora: ¿quién se hace cargo de haber gastado los recursos de los argentinos y el tiempo del Presidente de la Nación en un fallido intento de golpe institucional?", concluyó.

Cómo se originó la causa $LIBRA

La investigación comenzó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa vinculada con el lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025.

Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. De acuerdo con las denuncias reconstruidas en el fallo, el precio pasó de aproximadamente u$s0,01 a un valor cercano a u$s5, antes de desplomarse.

Dos de los tuits de Javier Milei que dieron origen a la causa Libra.

Los denunciantes estimaron que un grupo reducido de billeteras retiró alrededor de u$s100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas por la caída de la cotización.

Los tuits de Milei de febrero del 2025 que desataron el caso $LIBRA

Por qué el juez descartó el delito de estafa

Uno de los principales argumentos de la resolución fue que no se logró probar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa.

Martínez de Giorgi sostuvo que la publicación del Presidente pudo darle mayor visibilidad al proyecto e influir en la confianza de quienes compraron el activo. Sin embargo, consideró que esa circunstancia, por sí sola, no demostraba la existencia de una maniobra fraudulenta.

Para el magistrado, tampoco era suficiente acreditar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas de los inversores. La investigación debía establecer la existencia de una falsedad concreta que hubiera inducido a los compradores a adquirir el token.

El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. Durante la investigación se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos, se estudiaron operaciones en la red Solana y se requirió información a organismos públicos y empresas privadas.

Además, se pidió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y posibles responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del activo.

Qué resolvió la Justicia sobre Javier Milei

En relación con el Presidente, el fallo también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación de Milei no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos relacionados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el mandatario y Hayden Davis para brindar asesoramiento sobre criptomonedas.

El rol de Karina Milei y las pruebas analizadas

En el caso de Karina Milei, Martínez de Giorgi consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto.

La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos para concretar encuentros oficiales. Entre las pruebas se encontraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei. Sin embargo, las pericias no permitieron demostrar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.

Los análisis del dispositivo de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como "Karina Milei RRPP" y comunicaciones telefónicas con el Presidente. No obstante, no pudo establecerse el contenido de estas últimas.

En paralelo, se revisaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para probar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.

El pedido de congelamiento de fondos en Estados Unidos

El expediente también incluyó un pedido para congelar 44.593.888,562 USDC, identificados en una billetera relacionada con movimientos del equipo de $LIBRA.

El fiscal solicitó la cooperación de las autoridades estadounidenses para preservar esos activos. Sin embargo, el fallo señaló que Estados Unidos consideró insuficientes los elementos aportados para establecer, bajo los requisitos de la asistencia solicitada, una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos. Por ese motivo, ese trámite de cooperación fue cerrado.

Martínez de Giorgi sostuvo que el dictamen de Taiano estaba debidamente fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso.

El juez aclaró, además, que ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria en este expediente, aunque consideró que esa circunstancia no impedía dictar el sobreseimiento.

La resolución también menciona la existencia de otra investigación judicial vinculada con $LIBRA. Por lo tanto, el cierre de estas actuaciones no implica, por sí solo, que hayan concluido todas las causas relacionadas con el caso.