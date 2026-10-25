A la espera de un futuro inmediato, los planes para una nueva agenda digital y la redefinición de políticas externas generan expectativa en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió cambiar su forma de gobernar, ampliar la participación ciudadana en las decisiones del Ejecutivo y avanzar en la regulación de las plataformas digitales, tras imponerse en el balotaje de este domingo frente a Flávio Bolsonaro. El mandatario hizo estas declaraciones durante su primer discurso después de conocerse los resultados electorales, que le garantizaron un cuarto mandato al frente del país.

Con más del 99% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,75% de los votos válidos, frente al 48,25% del candidato del Partido Liberal (PL). La victoria le permitirá continuar otros cuatro años en el Palacio del Planalto y convertirse en el primer presidente brasileño elegido cuatro veces de manera democrática.

Durante su mensaje, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) agradeció a los votantes, a los partidos que integraron su coalición y a quienes participaron de la campaña. También destacó la movilización de los jóvenes y de las personas mayores que concurrieron a votar, y sostuvo que la participación electoral fue fundamental para preservar la democracia brasileña.

Afirmó: "Las personas fueron a votar porque pudimos convencerlas de que el voto era muy importante para asegurar la democracia en el país".

Lula también agradeció al vicepresidente Geraldo Alckmin, quien lo acompañó durante el acto, y reconoció su participación en la campaña. Alckmin, por su parte, destacó el respaldo recibido en las urnas y expresó su compromiso de trabajar junto al presidente reelecto.

Lula cuestionó la desinformación y prometió regular las plataformas digitales

Uno de los principales ejes del discurso fue el papel de las redes sociales y las plataformas digitales durante la campaña electoral. Lula sostuvo que los comicios estuvieron atravesados por la circulación de información falsa y por intentos de influir en el resultado desde el exterior.

Afirmó el mandatario: "Estas elecciones fueron una derrota del negacionismo. Fue una derrota de las mentiras", quien también cuestionó a su adversario, Flávio Bolsonaro, por sus intervenciones durante la campaña.

El presidente reelecto consideró que las grandes empresas tecnológicas no pueden operar sin responsabilidades frente al Estado brasileño y adelantó que su gobierno deberá avanzar en la regulación de esas plataformas.

Sostuvo: "No es posible que no tengamos conciencia de que el crimen en el mundo digital tiene que ser tratado como un crimen en la vida real". También cuestionó que empresas con grandes ingresos puedan actuar sobre el debate público y los resultados electorales sin asumir obligaciones tributarias en Brasil.

En ese marco, Lula anticipó cambios en la estrategia de comunicación del Ejecutivo y aseguró que buscará establecer un contacto más directo con la ciudadanía: "Vamos a cambiar el modo de gobernar este país. Quiero decirles que vamos a hacer que el pueblo participe más en nuestras decisiones".

Además, adelantó que la comunicación digital tendrá un lugar más importante durante su próximo mandato y que utilizará las redes y otros canales para dirigirse directamente a los brasileños.

"Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie"

En materia de política exterior, Lula defendió una posición de autonomía para Brasil y sostuvo que el país debe tener un papel central en las decisiones internacionales.

Afirmó durante su discurso: "Este país no acepta ser el patio de nadie", en una referencia a la relación de Brasil con las principales potencias mundiales.

El mandatario también recordó su planteo de mantener relaciones diplomáticas en condiciones de igualdad con distintos países, sin establecer diferencias según su peso económico o político. En ese sentido, defendió una política exterior que permita a Brasil participar de las discusiones globales sobre economía, seguridad y paz.

La referencia se produjo después de una campaña marcada por la polarización entre el oficialismo y el sector político vinculado al expresidente Jair Bolsonaro. Lula también cuestionó la intervención de actores extranjeros a través de plataformas digitales, aunque no presentó detalles sobre las medidas regulatorias que pretende impulsar.

El posicionamiento de Lula refleja su intención de consolidar a Brasil como un actor global relevante, sin subordinarse a las agendas de otras potencias y manteniendo una política exterior basada en la igualdad soberana entre Estados.

Educación, tecnología y energías renovables: las prioridades del próximo mandato

Lula anticipó que buscará ampliar las políticas educativas y fortalecer la capacidad tecnológica de Brasil. Entre sus principales objetivos, mencionó la expansión de las escuelas de tiempo completo hasta el nivel medio y la creación de mejores condiciones para que los jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios sin tener que abandonar la formación para trabajar.

Afirmó: "Vamos a universalizar la escuela de tiempo integral en este país hasta la enseñanza media". También planteó la necesidad de fortalecer la enseñanza de matemática e ingeniería para desarrollar capacidades propias en sectores estratégicos.

El presidente reelecto vinculó esos objetivos con la inteligencia artificial, la economía digital y la infraestructura tecnológica. Sostuvo que Brasil debe aprovechar su potencial energético, en particular las fuentes renovables, para atraer inversiones y desarrollar centros de datos y capacidades informáticas propias.

La meta, según explicó, es que el país deje de depender de tecnologías desarrolladas en el exterior y tenga una mayor participación en las decisiones económicas y políticas internacionales.

Lula también anticipó que continuará impulsando políticas ambientales. Agradeció el trabajo de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y de los funcionarios involucrados en esa área, y destacó los resultados que atribuyó a las medidas de su administración para reducir la deforestación.

Lula prometió mayor respeto hacia las mujeres y libertad religiosa

En materia social, el presidente aseguró que su próximo gobierno dará mayor importancia a las políticas destinadas a las mujeres y que buscará garantizar un trato más respetuoso en los distintos ámbitos de la sociedad.

También afirmó que todas las religiones deberán recibir el mismo trato por parte del Estado y defendió la libertad de culto dentro de un sistema laico.

Sostuvo: "No tengo preferencia por ninguna religión. Tengo preferencia por el respeto a la fe del pueblo brasileño".

Lula planteó, además, que el gobierno deberá trabajar para todos los ciudadanos, independientemente de sus preferencias políticas. En ese sentido, afirmó que, una vez concluida la elección, su responsabilidad será gobernar para los aproximadamente 215 millones de habitantes de Brasil.

El mandatario también reconoció que deberá construir acuerdos con un Congreso de composición más conservadora, donde su espacio político no cuenta necesariamente con una mayoría propia. Frente a las advertencias sobre las dificultades legislativas que podría enfrentar, sostuvo que trabajará con los representantes elegidos por la ciudadanía para aprobar sus iniciativas.

Seguridad pública y salud, entre los compromisos de Lula

La seguridad pública fue otro de los temas abordados durante el discurso. Lula sostuvo que el gobierno federal deberá asumir una participación más activa en esta materia y afirmó que buscará coordinar medidas para garantizar mayor tranquilidad a la población.

Expresó su visión sobre el tema con firmeza: "Para el pueblo trabajador, vamos a dar protección. Para el bandido, vamos a dar prisión", sintetizando su enfoque de seguridad con distinción entre ciudadanos y criminales.

El presidente también anunció que su administración continuará trabajando en el sistema sanitario y mencionó la intención de ampliar la capacidad de atención para pacientes con cáncer. Además, se refirió al desarrollo de hospitales inteligentes y a la incorporación de unidades de terapia intensiva con tecnología para mejorar los tiempos de atención y evitar muertes por falta de tratamiento.

En materia económica, planteó que Brasil deberá promover inversiones en la economía verde, digital y creativa para avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor capacidad industrial y tecnológica.

El compromiso de Lula para su cuarto mandato

A punto de cumplir 81 años, el próximo 27 de octubre, Lula aseguró que dedicará sus esfuerzos a cumplir los objetivos anunciados durante la campaña y a responder a las expectativas de quienes lo votaron.

Afirmó durante su discurso: "Haré el mejor mandato que un presidente ya hizo en la historia de este país". También sostuvo que trabajará para que los brasileños puedan vivir con mayor tranquilidad y seguridad.

El mandatario atribuyó su victoria al respaldo de la ciudadanía y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la campaña. Al mismo tiempo, señaló que los resultados electorales le dejaron aprendizajes sobre la forma en que deberá conducir su administración.

Lula cerró su mensaje con un llamado a trabajar por el futuro de Brasil y con un reconocimiento a quienes participaron de la jornada electoral. Tras el triunfo, su próximo desafío será traducir los compromisos anunciados en políticas públicas y construir los acuerdos políticos necesarios para avanzar con su agenda durante los próximos cuatro años.