Flávio Bolsonaro, tras su derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Bolsonaro habló luego de conocerse el triunfo de Lula y dijo que "Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconoza esta barbaridad que acaba de pasar"

Flávio Bolsonaro no reconoció el triunfo de Lula da Silva y adelantó que pedirá al Tribunal Electoral que anule las elecciones en Brasil. "Es una barbaridad lo que pasó", aseguró. Y agregó: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones".

En su breve discurso, advirtió que "hay mucho que aclarar antes que Brasil reconoza esta barbaridad que acaba de pasar".

El candidato opositor también cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, por haber ordenado extender dos horas el horario de votación durante la segunda vuelta electoral en Brasil.

"Es inaceptable que un ministro de la Corte, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal", señaló.

"Eso jamás pasó en la historia de Brasil. Yo nunca voy a saber entonces cuantos votos podría haber tenido. Es inexplicable", añadió Bolsonaro y agregó: "Las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron. Es imposible reconocer el resultado".

Lula, reelecto presidente de Brasil: le ganó a Bolsonaro por más de tres puntos

Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelecto como presidente de Brasil tras vencer en el balotaje a Flávio Bolsonaro y ocupará la silla del Ejecutivo durante los próximos cuatro años. El actual mandatario recibió el 51,75% de los votos, contra el 48,25% del actual senador del Partido Liberal, con el 99% de las urnas escrutadas.

Tras las dos horas de prórroga solicitada por Lula y el visto del bolsonarismo cerró la votación del balotaje. La jornada electoral se desarrolló en un escenario de polarización política y con una disputa ajustada entre los dos candidatos, cuyas diferencias en materia económica, social y de relaciones internacionales marcan proyectos políticos opuestos.

Poco antes del cierre de urnas, el presidente solicitó ante el Tribunal Electoral extender el horario de votación por dos horas. El pedido fue aceptado por el sector bolsonarista, por lo que el tribunal hizo lugar al pedido, cuando algunas escuelas ya habían cerrado las urnas y no recibían votantes. La atención quedó puesta en el escrutinio oficial para conocer la diferencia definitiva entre ambos postulantes. El senador del Partido Liberal se había impuesto en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 47% de los votos, frente al 45% del actual mandatario.

Pese a la prórroga, el tribunal electoral ya había comenzado a difundir los primeros resultados poco después de las 17 horas. Con el 0,25% de los votos escrutados, Lula recibía el apoyo del 57,66% de los sufragios válidamente emitidos, mientras que Bolsonaro tenía el 42,34% de las adhesiones. Luego, la carga se pospuso hasta el cierre de los comicios.

El resultado significó una remontada electoral para Lula, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios válidos, equivalentes a 56,1 millones de votos, contra el 45,16% y 53,8 millones del actual presidente.

La diferencia de aproximadamente 2,2 millones de votos que Bolsonaro había conseguido en aquella instancia convirtió al balotaje en una disputa por los electores que habían respaldado a otros candidatos, en medio de fuertes cuestionamientos cruzados y de una campaña que volvió a dividir al país entre el oficialismo y el movimiento conservador identificado con la familia Bolsonaro.