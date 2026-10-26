El saludo de Massa incluyó una mención a años de cooperación política en la región y expuso diferencias con la actual gestión nacional

Sergio Massa saludó a Luiz Inácio 'Lula' da Silva tras su nueva victoria presidencial en Brasil. El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial argentino celebró el triunfo del líder brasileño contra Flávio Bolsonaro en un balotaje que le dio más del 51% de los votos.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribió Massa en sus redes sociales. La frase resume una relación política que se construyó durante años y que hoy contrasta con la tensión diplomática entre Argentina y Brasil.

El tigrense definió lo ocurrido como "la historia del obrero que perdió hasta ganar". Una metáfora que vincula las décadas de lucha sindical y política de Lula con su cuarta victoria presidencial.

"Fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos", destacó Massa al describir el legado del mandatario brasileño.

El mensaje del ex funcionario argentino también incluyó un reconocimiento al vínculo histórico entre Lula y Argentina. "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento", afirmó.

Massa cerró su saludo con una proyección histórica: "La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: en la historia".

Massa saludó a Lula tras su reelección y recordó décadas de vínculo político

El respaldo de Malena Galmarini al pueblo brasileño

Malena Galmarini, esposa de Massa y senadora provincial bonaerense, sumó su propio mensaje. La ex presidenta de AySA se dirigió directamente a los ciudadanos del país vecino.

"¡Gracias, pueblo hermano de Brasil!", escribió Galmarini en sus redes. El saludo reforzó la sintonía familiar con el resultado electoral.

Una relación política construida en gestión y campaña

El vínculo entre Massa y Lula no es reciente. Se construyó durante años de gestión pública y se expresó en momentos clave de sus respectivas campañas electorales.

En 2023, cuando Massa enfrentó a Javier Milei como candidato del peronismo, el mandatario brasileño lo respaldó públicamente y apostó por la continuidad del comercio bilateral entre ambos países.

Lula advirtió entonces sobre los posibles riesgos regionales de cortar lazos con Brasil. Su apoyo a Massa fue explícito y se mantuvo hasta el final de la campaña.

El respaldo mutuo también funcionó en sentido inverso. Massa siempre expresó su afinidad con el proyecto político de Lula y con su modelo de desarrollo industrial.

El contraste con la tensión diplomática actual

La sintonía entre Massa y Lula contrasta con el escenario que vive Argentina desde diciembre de 2023. El país atraviesa un momento de alta tensión diplomática e ideológica con Brasil.

Los constantes cruces verbales entre Javier Milei y Lula marcaron la agenda bilateral desde el inicio del gobierno argentino actual.

El mandatario argentino cuestionó en varias ocasiones las políticas del líder brasileño. Lula respondió con críticas al rumbo económico y político de Argentina.

La relación bilateral, que durante décadas fue estratégica para ambos países, hoy transita uno de sus peores momentos. El saludo de Massa a Lula deja en evidencia esa fractura y marca una posición política clara del ex ministro.