Cristina Kirchner celebró el triunfo de Lula: los politicos que mostraron su respaldo

La victoria de Lula fue recibida con entusiasmo en sectores políticos argentinos, que resaltaron la nueva etapa en la relación bilateral

En medio de una elección reñida, Lula da Silva ganó el balotaje en Brasil y volverá a la presidencia por cuarta vez. La noticia desató una ola de celebraciones entre los principales referentes del peronismo argentino.

Cristina Kirchner fue una de las primeras en expresarse. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) venció a Bolsonaro en una elección que dividió al país vecino.

Cristina Kirchner habla en las redes sobre el triunfo de Lula. Imagen por captura

A través de sus redes sociales, la ex presidenta escribió: "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

La comparación con el 17 de Octubre no fue casual. CFK equiparó el triunfo de Lula con la fecha fundacional del peronismo argentino.

Axel Kicillof destacó la lucha de Lula contra la injerencia extranjera

El gobernador bonaerense también se sumó a los festejos. "UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR", escribió Kicillof en mayúsculas.

Axel Kicillof se refiere al triunfo de Lula en las redes. Imagen por captura

Y agregó: "Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad".

El mensaje del gobernador hizo referencia directa a las denuncias sobre presiones internacionales durante la campaña brasileña. "Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!", cerró Kicillof.

Sergio Massa recordó la historia del líder brasileño

Sergio Massa felicitó a Lula por su triunfo. Imagen por captura

El ministro de Economía había respaldado públicamente a Lula el sábado previo a los comicios. Este domingo, Massa compartió un extenso mensaje en sus redes.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribió. Y destacó: "La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos".

Massa subrayó la relación histórica entre Lula y Argentina. "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento", remarcó.

"La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA", completó el funcionario nacional.

Los mensajes más breves y contundentes del peronismo

Malena Galmarini eligió la síntesis. La titular de AySA solo compartió: "Gracias, pueblo hermano de Brasil".

Diego Giuliano, referente del Frente Renovador, fue más extenso. "Estamos orgullosos de acompañar a Lula en este gran día", expresó.

Y amplió: "Al líder que sacó a millones de la pobreza y le hace frente a la derecha con una fuerte convicción: el pueblo brasileño es el centro de toda su política". "Lula es un ejemplo a seguir para todos y todas", cerró Giuliano.

Juan Grabois celebró con un mensaje contra la derecha regional

El dirigente social no midió las palabras. "Pusieron a Trump, Elon Musk, Meta, el Pentágono, la CIA", enumeró Grabois.

Y celebró: "Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado. Fachos arrastrados vayan haciendo las valijas en toda Latinoamérica ¡La Patria Grande está de pie!".

El mensaje del diputado nacional reflejó la lectura del triunfo como un giro político en la región. La victoria de Lula se suma a otros gobiernos de centroizquierda en América Latina.

Lula, reelecto presidente de Brasil: le ganó a Bolsonaro por más de tres puntos

Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelecto como presidente de Brasil tras vencer en el balotaje a Flávio Bolsonaro y ocupará la silla del Ejecutivo durante los próximos cuatro años. El actual mandatario recibió el 51,75% de los votos, contra el 48,25% del actual senador del Partido Liberal, con el 99% de las urnas escrutadas.

Tras las dos horas de prórroga solicitada por Lula y el visto del bolsonarismo cerró la votación del balotaje. La jornada electoral se desarrolló en un escenario de polarización política y con una disputa ajustada entre los dos candidatos, cuyas diferencias en materia económica, social y de relaciones internacionales marcan proyectos políticos opuestos.

Poco antes del cierre de urnas, el presidente solicitó ante el Tribunal Electoral extender el horario de votación por dos horas. El pedido fue aceptado por el sector bolsonarista, por lo que el tribunal hizo lugar al pedido, cuando algunas escuelas ya habían cerrado las urnas y no recibían votantes. La atención quedó puesta en el escrutinio oficial para conocer la diferencia definitiva entre ambos postulantes. El senador del Partido Liberal se había impuesto en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 47% de los votos, frente al 45% del actual mandatario.

Pese a la prórroga, el tribunal electoral ya había comenzado a difundir los primeros resultados poco después de las 17 horas. Con el 0,25% de los votos escrutados, Lula recibía el apoyo del 57,66% de los sufragios válidamente emitidos, mientras que Bolsonaro tenía el 42,34% de las adhesiones. Luego, la carga se pospuso hasta el cierre de los comicios.

El resultado significó una remontada electoral para Lula, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios válidos, equivalentes a 56,1 millones de votos, contra el 45,16% y 53,8 millones del actual presidente.

La diferencia de aproximadamente 2,2 millones de votos que Bolsonaro había conseguido en aquella instancia convirtió al balotaje en una disputa por los electores que habían respaldado a otros candidatos, en medio de fuertes cuestionamientos cruzados y de una campaña que volvió a dividir al país entre el oficialismo y el movimiento conservador identificado con la familia Bolsonaro.