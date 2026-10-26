Trump habló de fraude y dijo que las elecciones en Brasil "fueron muy corruptas"

El presidente de EE.UU. puso en duda la reelección de Lula da Silva y calificó de "muy extraña" la extensión del horario de votación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, que consagraron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, y sugirió que pudo haber irregularidades en el proceso electoral.

Las declaraciones se produjeron después de que el mandatario brasileño derrotara en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado político de Trump. El resultado abrió un nuevo frente de tensión política en la región, en medio de las diferencias entre Washington y el Gobierno brasileño.

Consultado por periodistas sobre la posibilidad de intervenir en los comicios, Trump respondió: "Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo".

Y añadió: "Sinceramente, la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas".

La declaración fue difundida este lunes y recogida por el medio brasileño UOL. Hasta el momento, Trump no presentó pruebas que respalden sus sospechas sobre la integridad de la elección.

Elecciones en Brasil: Donald Trump cuestionó el proceso

La referencia del mandatario estadounidense apuntó a la decisión de extender el horario de votación durante la jornada electoral. La medida se adoptó a raíz de dificultades con el transporte público en algunas ciudades y de las condiciones meteorológicas adversas en otras regiones del país.

Según informó The Associated Press, la extensión fue solicitada por ambos candidatos y dispuesta por las autoridades electorales brasileñas. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos por la rapidez con la que se comunicó y por las dificultades para transmitir la novedad a algunos centros de votación.

Pese a esas complicaciones, Lula se impuso con más de 64 millones de votos, frente a los casi 60 millones obtenidos por Flávio Bolsonaro, una diferencia cercana a los cuatro puntos porcentuales.

El resultado fue reconocido por las autoridades electorales brasileñas. No obstante, el candidato opositor anunció que buscará la anulación de los comicios, aunque todavía no está claro qué vía legal podría utilizar para avanzar con ese reclamo.

La relación entre Trump y Lula da Silva

Sobre su relación con Lula, Trump aclaró este lunes: "Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña".

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, que mantienen diferencias en materia comercial y política.

Sin ir más lejos, al igual que el presidente argentino, Javier Milei, Trump por ahora no felicitó al candidato del PT brasileño, que irá por su cuarto mandato presidencial.

Trump había seguido de cerca la campaña brasileña, mientras que Flávio Bolsonaro buscaba fortalecer sus vínculos con la administración estadounidense. La derrota del senador representa un revés para el sector político alineado con el mandatario republicano.

Por su parte, Lula inicia un nuevo mandato en un escenario regional marcado por el avance de fuerzas de derecha y por la polarización política. El presidente brasileño deberá enfrentar, además, una oposición con peso en el Congreso.

La controversia electoral vuelve a poner en el centro del debate la confianza en las instituciones democráticas y el papel de los dirigentes extranjeros frente a los resultados de las urnas.