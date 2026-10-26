Mandatarios de toda la región felicitaron al presidente electo, mientras Milei y Trump guardaron silencio durante toda la jornada del lunes

Mandatarios de derecha e izquierda de América Latina, junto con referentes internacionales, felicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en el balotaje presidencial de Brasil y expresaron su intención de profundizar las relaciones con el país. En contraste, el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, todavía no se habían pronunciado públicamente durante la mañana del lunes.

Lula obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El candidato conservador no reconoció su derrota y anticipó que buscaría anular la elección.

Las reacciones llegaron desde gobiernos con distintas orientaciones políticas. Mientras algunos mandatarios destacaron la cooperación económica, la integración regional y la seguridad, otros vincularon el resultado con la defensa de la democracia y la continuidad de las políticas progresistas.

Qué dijeron los presidentes de derecha de América Latina

Entre los mandatarios de derecha que felicitaron a Lula estuvo la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien saludó al pueblo brasileño por la jornada electoral y destacó la posibilidad de profundizar la relación bilateral.

"Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", escribió en X.

También se pronunció el presidente de Chile, José Antonio Kast, aliado político de Bolsonaro. Según indicó, mantuvo una conversación con Lula y le transmitió sus felicitaciones por el resultado.

"Chile y Brasil tienen mucho futuro en común", sostuvo. Además, planteó la necesidad de avanzar en una agenda de integración económica y cooperación para combatir el crimen organizado en la región.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también expresó su disposición a trabajar con el mandatario brasileño durante su nuevo período de gobierno.

"Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos", señaló.

En Paraguay, el presidente Santiago Peña manifestó su intención de continuar trabajando con Brasil en una agenda común de integración y desarrollo. Por su parte, el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó los vínculos históricos entre ambos países y la necesidad de generar nuevas oportunidades de cooperación.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también felicitó al pueblo brasileño y a Lula por el resultado electoral. Expresó su voluntad de continuar trabajando con el gobierno brasileño.

En Colombia, Abelardo De La Espriella, quien había respaldado a Bolsonaro, se pronunció a favor de respetar el resultado de las urnas, pese a sus diferencias ideológicas con el presidente electo.

"¡Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños! ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!", escribió.

De La Espriella también destacó la importancia de la relación entre ambos países: "El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente".

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, manifestó su expectativa de continuar trabajando con Lula por una América Latina más integrada y próspera.

Cristina Kirchner, Petro y Boric celebraron el resultado

Entre los referentes políticos latinoamericanos que celebraron la victoria de Lula también estuvieron la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente colombiano Gustavo Petro y el exmandatario chileno Gabriel Boric.

Cristina Kirchner felicitó al pueblo brasileño y a Lula, a quien definió como su compañero político. En su mensaje, relacionó la jornada electoral con el 17 de Octubre, una fecha emblemática del peronismo, y destacó la capacidad del mandatario brasileño para movilizar a sus seguidores.

Petro interpretó el resultado como una derrota para las fuerzas de derecha y sostuvo que la victoria representaba un triunfo para la humanidad. Boric también saludó a Lula y destacó su trayectoria política.

En Argentina, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó a las felicitaciones. En su mensaje, señaló que el resultado mostraba que las campañas de odio y la injerencia extranjera no necesariamente determinan el desenlace de una elección.

Las reacciones de los gobiernos de izquierda de la región

Los mandatarios de izquierda de América Latina celebraron la continuidad de Lula al frente de Brasil, la principal economía de la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al mandatario brasileño con un mensaje en X: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!".

En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi confirmó que se comunicó con Lula, a quien definió como su amigo. "Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral", indicó.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también se sumó a las felicitaciones. "Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común", publicó.

Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel calificó el resultado como una "victoria histórica" y destacó la continuidad de la agenda de Lula en materia de soberanía y justicia social.

"Puede Brasil contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña", escribió.

En Venezuela, la Cancillería difundió un comunicado en el que destacó la participación ciudadana durante la elección brasileña. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez también manifestó su respaldo al resultado.

Qué dijeron los líderes mundiales sobre el triunfo de Lula

Fuera de América Latina, las felicitaciones incluyeron a gobiernos de Europa, Asia y América del Norte, que destacaron tanto el resultado electoral como las oportunidades de cooperación con Brasil.

China felicitó a Lula a través de su Cancillería y expresó su intención de profundizar los vínculos bilaterales. Ambos países integran el grupo BRICS, junto con otras economías emergentes.

En la misma línea, el primer ministro de India, Narendra Modi, felicitó a su "estimado amigo" y afirmó que ambos gobiernos seguirán trabajando para avanzar en las prioridades compartidas del Sur Global.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, también celebró la victoria. Consideró que el resultado trascendía las fronteras brasileñas y constituía una victoria para el Sur Global y las fuerzas progresistas.

Desde Europa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó el resultado con el desempeño de las fuerzas progresistas en otros países.

"¡Gran victoria para Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar", afirmó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que el resultado representaba un triunfo para la democracia y el multilateralismo. El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su voluntad de trabajar con Lula para avanzar hacia "un mundo más justo".

En Canadá, el primer ministro Mark Carney destacó el fortalecimiento de los vínculos bilaterales durante la gestión del presidente brasileño y planteó la posibilidad de profundizar esa relación.

"Aprovechemos esta oportunidad para hacerla aún más fuerte, juntos", señaló.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también felicitó a Lula y agradeció el respaldo brasileño a la soberanía y la integridad territorial de su país. Manifestó, además, su intención de ampliar la cooperación bilateral.

En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders celebró la reelección y destacó la posición de Lula en defensa de los trabajadores y la democracia. El congresista Ro Khanna también felicitó al mandatario brasileño y pidió que Washington respetara los resultados electorales.

En contraste, Donald Trump todavía no había felicitado públicamente a Lula durante la mañana del lunes. Su hijo, Donald Trump Jr., cuestionó el resultado y compartió críticas relacionadas con la extensión del horario de votación en Brasil.

Por su parte, el Kremlin celebró la victoria y destacó el papel de Lula en el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Brasil, así como en el ámbito de los BRICS.

El impacto regional de la reelección de Lula

La victoria de Lula mantiene a Brasil bajo un gobierno de izquierda y modifica el escenario político regional, en un contexto de avances electorales de fuerzas conservadoras en distintos países latinoamericanos.

El resultado también representa la continuidad de la agenda del mandatario brasileño en política exterior, con énfasis en la integración regional, la cooperación entre economías emergentes y el multilateralismo.

Las felicitaciones de dirigentes con posiciones ideológicas diferentes reflejaron el interés de los gobiernos de la región en mantener los vínculos comerciales y diplomáticos con Brasil, independientemente de sus diferencias políticas con Lula.

Mientras varios mandatarios expresaron su disposición a trabajar con el presidente reelecto, la falta de un pronunciamiento inmediato de Milei y Trump contrastó con la rápida reacción de otros gobiernos. Flávio Bolsonaro, por su parte, mantuvo sus cuestionamientos al resultado y anticipó que intentaría impugnar la elección.