Flávio Bolsonaro escapó hacia EE.UU. y el gobierno de Trump le concederá una visa

Así lo confirmó una fuente del Departamento de Estado. Tras perder las elecciones, el excandidato a presidente tenía prohibido salir de Brasil

Luego de perder las elecciones con Lula da Silva, Flávio Bolsonaro escapó de Brasil y pidió asilo en Estados Unidos, en medio de las restricciones judiciales que le impedían abandonar su país.

Si bien por el momento no hay ninguna información oficial, medios brasileños como Metrópoles y Folha de S.Paulo, así como las agencias internacionales Reuters y AFP, informaron que el senador dejó territorio brasileño y viajó a Estados Unidos. A esa hipótesis se sumó el testimonio de un piloto brasileño, quien aseguró haber recibido información de que el nombre de Bolsonaro figuraba en la lista de pasajeros de un vuelo privado que debía partir desde la ciudad argentina.

Folha publicó que, según aliados de Bolsonaro, Trump está al tanto de la situación y le daría asilo al excandidato a presidente brasileño.

De hecho, algunas fuentes confirmaron que este martes por la tarde Bolsonaro llegó "sano y salvo" al país norteamericano. La información fue confirmada al diario brasileño Metrópoles por el abogado mexicano Simón Levy, vinculado al movimiento "Make America Great Again" (MAGA) del presidente Donald Trump. El mismo medio afirma que el gobierno de Trump está preparando un operativo especial de seguridad.

En la misma línea, CNN Brasil informó que el gobierno norteamericano le concederá visas a Bolsonaro y a su familia, según una fuente del Departamento de Estado. "Además, les permitirá la entrada en Estados Unidos", afirmó el funcionario, sin confirmar si el senador viajaba efectivamente hacia ese país.

Según trascendió, el senador brasileño y excandidato a presidente ingresaría al país norteamericano por Florida.

El medio Folha de San Pablo dijo que Trump le dará asilo a Flávio Bolsonaro

Más temprano, el diputado del Partido Liberal brasileño Mauricio Marcon había asegurado que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos" en un vídeo difundido en sus redes sociales. "Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país".

Una fuente de la Policía Federal brasileña citada este martes por la agencia AFP indicó que no existe un registro formal de que el legislador haya abandonado Brasil. Las autoridades argentinas, por su parte, tampoco encontraron constancias de su ingreso al país.

En paralelo, la Policía Federal brasileña canceló los pasaportes ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro, luego de que venciera el plazo de 24 horas fijado por la Justicia para que entregara sus documentos de viaje.

Cuándo arrancaron las versiones de la fuga Bolsonaro de Brasil

Luego de que la Justicia le prohibiera salir del país, las versiones sobre el paradero del senador comenzaron a circular desde temprano este martes. Incluso se dijo que Bolsonaro cruzó a Puerto Iguazú, en Argentina, para luego tomar un vuelo privado. Pero desde Migraciones rechazaron que haya ingresado al país.

La información tomó relevancia porque la Justicia brasileña había dispuesto una prohibición de salida del país y ordenado medidas para reforzar los controles migratorios. En ese contexto, la hipótesis de un desplazamiento hacia Florida abrió interrogantes sobre la posibilidad de que Bolsonaro hubiera cruzado la frontera con la Argentina sin quedar registrado en los controles habituales.

Por ahora, las versiones periodísticas no están respaldadas por una confirmación oficial de su llegada a Estados Unidos. La Policía Federal brasileña informó que no tiene constancia formal de que el senador haya salido del territorio nacional, mientras que Migraciones de la Argentina tampoco registró su ingreso.

El avión privado que quedó varado en Puerto Iguazú esperando a un pasajero

Uno de los elementos que alimentó las versiones sobre un posible traslado a Estados Unidos es un avión privado Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly.

La aeronave partió de Buenos Aires el lunes por la noche y aterrizó en Puerto Iguazú antes de la medianoche. Según informó Infobae, tenía previsto continuar hacia Fort Lauderdale, en Florida, pero el vuelo quedó suspendido porque faltaba uno de los cuatro pasajeros previstos. El avión permanecía en el aeropuerto misionero este martes.

La posibilidad de que Flávio Bolsonaro fuera uno de los pasajeros surgió a partir del testimonio del piloto brasileño Mauro Mattosinho. Según publicó Folha de S.Paulo, un empleado del aeropuerto le habría informado que el nombre del senador figuraba en la lista de pasajeros.

El testimonio aportó un nuevo elemento a las versiones sobre el supuesto viaje, aunque no confirma que Bolsonaro haya estado en la terminal, abordado la aeronave o iniciado el trayecto hacia Estados Unidos. La información sobre su presunta inclusión en la lista fue transmitida al piloto por un trabajador del aeropuerto.

Por el momento, tampoco se difundió documentación que permita acreditar que el senador viajó en ese avión.

Brasil canceló los pasaportes tras el vencimiento del plazo judicial

Mientras circulaban las versiones sobre su posible salida del país, la Policía Federal brasileña canceló los pasaportes ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro. La medida se ejecutó después de que el senador no entregara la documentación dentro del plazo de 24 horas establecido por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

El magistrado había dispuesto la medida la noche del domingo 25 de octubre, después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La resolución también estableció la prohibición de abandonar Brasil y ordenó activar una alerta migratoria en el sistema Sonar, utilizado para controlar los desplazamientos internacionales.

La orden incluía la obligación de entregar cualquier otro documento de viaje que el senador pudiera tener por una eventual nacionalidad extranjera.

En un video difundido en redes sociales el lunes, Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo habían notificado cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. También negó haber planeado abandonar el país y sostuvo que entregaría sus documentos.

Pese a esa declaración, el plazo venció sin que se concretara la entrega y la fuerza de seguridad avanzó con la cancelación de los pasaportes.

Las investigaciones judiciales que motivaron la restricción

La restricción de movimientos se dictó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas en la que también está involucrado el abogado y empresario Willer Tomaz.

La pesquisa apunta a un supuesto esquema que habría involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea. Según informó el portal brasileño G1, la Policía Federal encontró indicios de una conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a una empresa vinculada con Tomaz. Bolsonaro niega cualquier relación con las presuntas maniobras.

En la misma resolución, De Moraes prohibió que el legislador se comunicara con el abogado, tanto de manera directa como a través de terceros.

Por otra parte, la Policía Federal investiga a Flávio Bolsonaro por el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de su padre. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, la producción habría recibido al menos 65 millones de reales, equivalentes a unos u$s10 millones, de Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central de Brasil en medio de acusaciones de fraude.