Cierra la obra social de las Fuerzas Armadas y ATE marcha contra por 1.450 despidos

El gremio de empleados estatales se manifestó en contra de la medida del Gobierno. Denuncia irregularidades y amenaza con profundizar las protestas

Tras la decisión del gobierno de disolver y liquidar el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 1286/26, despidiendo a más de 1.450 empleados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una movilización al ministerio de Defensa para este jueves a partir de las 10:30.

El secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, manifestó: "Son unos hipócritas y caraduras. Se sacan fotos con los uniformados, les hacen hacer de mozos en Olivos y después les cierran la obra social" y remarcó: "Esto no es motosierra, es perversión. Es odio al Estado. Es odio a los trabajadores y trabajadoras".

Cómo se conformaba IOSFA y cuántos empleados quedan cesantes

De los 2.450 empleados que actualmente están en la IOSFA, 1.000 quedarían en la OSFA (recientemente creada por el Gobierno), en tanto que 450 pasan a disponibilidad y 1.000 contratos quedan eliminados. "Es decir, que otros 1.450 trabajadores y trabajadoras pasarán a la larga lista de cesanteados que tiene esta gestión", remarcaron los voceros gremiales.

En los últimos días ATE realizó numerosas medidas de fuerza en las delegaciones de la obra social en todo el país, incluyendo una permanencia pacífica en la sede central. La IOSFA tiene 352.000 afiliados a nivel nacional.

Al cerrar las delegaciones como parte del plan de liquidación, se restringe la atención personalizada a las y los afiliados en el acompañamiento con los trámites de reintegro o carga de documentación, centralizándolos en Buenos Aires. Además, con esta decisión, los centros médicos no podrán acceder a una atención básica como consultas clínicas.

Modificaciones en el decreto del Gobierno

El Ejecutivo introdujo un cambio sustancial en el proceso de liquidación del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) al modificar el artículo 7° del Decreto 88/2026, que había dispuesto la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

El cambio principal es que la transferencia de personal desde el ente en liquidación hacia la nueva OSFA ya no será de manera integral, sino que estará sujeta a las necesidades operativas y presupuestarias del organismo.

Según el decreto, la medida se fundamenta en que la población beneficiaria de la OSFA se redujo "sustancialmente" tras la creación de la OSFFESEG, que absorbió al personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. A esto se suma la obligación establecida en el DNU original de destinar un máximo del 8 por ciento de los recursos a gastos administrativos y de funcionamiento.

La Casa Rosada apuntó que una transferencia masiva de trabajadores ocasionaría un "grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario", comprometiendo la calidad de las prestaciones médico-asistenciales. El nuevo texto establece que será el Directorio de la OSFA el que determine los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria.

A partir de esa estructura, identificará al personal de la IOSFA que resulte indispensable y formalizará su transferencia. El Administrador de la IOSFA (en liquidación), en tanto, deberá evaluar la situación de revista de todo el personal que no sea transferido y dispondrá "las medidas que correspondan", abriendo la puerta a desvinculaciones.

El decreto especifica que, finalizada la liquidación, los compromisos del personal no transferido serán asumidos por el ministerio de Defensa, donde los agentes de planta permanente que queden en situación de disponibilidad continuarán en esa condición hasta su "reubicación o baja".

Aguiar planteó que "si cierran la IOSFA, que también cierren el Ministerio de Defensa, total, para este gobierno la Defensa es un negocio. Destruyen la obra social para darle las prestaciones a dos gerenciadoras amigas. Ese es el curro".

Aseguró que "no podemos permitir que queden trabajadores en la calle y sin salud. En las próximas horas, todas las medidas de fuerza se van a profundizar". Según fuentes gremiales, las protestas tendrán como acto central la marcha a la cartera de Defensa, pero también se repetirá en distintas reparticiones en todo el país.