Los mensajes y el doble juego de Santiago Caputo en el operativo Bolsonaro

El asesor presidencial desempeñó un rol central en el operativo. Utilizó además el caso para estimular el enfrentamiento de Milei con la prensa

Santiago Caputo, el asesor del presidente Javier Milei, es señalado por estas horas incluso dentro del Gobierno como uno de los artífices del escape de Brasil del excandidato Flávio Bolsonaro. Él mismo se ocupó de sugerirlo a través de una serie de mensajes en las redes sociales que tuvieron el doble propósito de mostrar su influencia y también alimentar el enfrentamiento del jefe de Estado con la prensa.

El asesor presidencial estuvo en Puerto Iguazú el martes por la noche, cuando Bolsonaro y su famlia partieron desde Puerto Iguazú en un avión privado modelo Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly rumbo a Guayaquil, según indican en el oficialismo. La participación que se le atribuye a Estados Unidos en el operativo vuelve a darle a Caputo la imagen de un nexo informal pero importante con el gobierno de Donald Trump.

"Con los tuits y papel que jugó, volvió a sacar chapa. Es una demostración para adentro y para afuera", deslizó a iProfesional una fuente libertaria de buen vínculo con la Casa Rosada, donde el asesor -que influye en la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y otras áreas importante del Gobierno- convive con Karina Milei en una tensión interna con altos y bajos, pero permanente.

En efecto, los mensajes que publicó a lo largo del martes, con ironías, imágenes enigmáticas y, principalmente, críticas y burlas a la prensa por la cobertura sobre un escape de Bolsonaro que en realidad todavía no se había producido, le sirvieron para mostrarse una vez más como una figura influyente, con lazos con EE.UU. y capaz de montar un operativo que despistó a todos.

Los mensajes de Santiago Caputo, pieza clave en el "operativo Bolsonaro"

La primera publicación de Caputo en X fue el martes por la mañana, cuando los medios difundían las primeras versiones sobre la fuga del candidato que perdió el balotaje con el presidente de Brasil, Lula Da Silva. Fue simplemente una imagen -tipo "flyer"- de la película The Prestige, más conocida en español como "El gran truco". Un mensaje cifrado.

El tuit que publicó el martes Santiago Caputo

Por la tarde, luego de que el Gobierno informara que no tenía ninguna constancia de que Bolsonaro hubiera ingresado a la Argentina (porque efectivamente, a esa hora no lo había hecho) publicó otro mensaje, dirigido a la cobertura periodística: "Todos escribiendo rumores basados en rumores. Que papelón los medios argentinos".

Descartado el ingreso de Bolsonaro a la Argentina, durante la tarde los medios difundieron que el senador se había ido pero desde Brasil y que estaba en vuelo rumbo a Estados Unidos. Incluso circuló una supuesta fotografía suya arriba de un avión. Sin embargo, recién a las 2:00 de este miércoles la Dirección de Migraciones confirmó que Bolsonaro había partido desde Misiones a las 23:30 del martes.

Media hora antes de esa información de Migraciones, Caputo publicó otro tuit: "La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo".

Fiel a su estilo y otro guiño sobre su participación en todo el operativo, agregó: "No sé quien es el que los sacó a pasear en chota (sic) pero toda mi admiración". Además, también dio crédito a un tuit de un comentarista político identificado con movimientos de derecha en EE.UU. que se refirió al rol de Trump y a "la ayuda de Milei" para que Bolsonaro se fuera de Brasil. Esto también se confirmó luego: ya en Miami, el senador brasileño le agradeció al presidente argentino.

El doble juego del "Mago del Kremlin": mostrar influencia y sostener la pelea de Milei con la prensa

De esta manera, Caputo no solo monitoreó el operativo de traslado de Bolsonaro desde Brasil a Misiones, eludiendo la prohibición judicial de salir del país mientras es investigado por presunto lavado de dinero a través de las apuestas, sino que además revalidó su mote de "Mago del Kremlin" con una serie de mensajes que, a la luz de lo que finalmente ocurrió, cobran un valor político mayor y exhiben un objetivo adicional del asesor: alimentar la inquina de Milei con la prensa.

Esa pelea no es un detalle. La frase que recientemente lanzó Milei sobre "quemar en la hoguera" a quienes investigaron el caso $LIBRA, junto a los insultos que profiere en las redes sociales contra distintos periodistas y el contenido que divulgan cuentas libertarias contra la prensa casi a diario dejan en claro que el Presidente considera hoy a los medios como su principal oposición.

Con los mensajes que publicó en medio del revuelo por el paradero y el destino de Bolsonaro, Caputo buscó justificar ese desprecio de Milei por el periodismo crítico y los medios de comunicación, al poner de relieve el "papelón" de la cobertura que hicieron medios de todo el mundo sobre el caso.

En efecto, durante todo el martes los medios de comunicación de Argetnina y también del exterior, desde los brasileños Folha de Sao Paulo o Metrópoles, hasta el Washington Post o el New York Times, difundieron durante todo el martes información que resultó equivocada. Incluso se dio cuenta de que el senador brasileño ya había llegado a Estados Unidos, cuando ni siquiera había salido aún de Misiones.

Los mensajes de Caputo no solo apuntaron a mostrarlo nuevamente como alguien que maneja varios resortes clave en el Gobierno, sino que parecieron dirigidos principalmente a darle argumentos a Milei para poner en duda o descalificar cualquier información periodística, con los insultos recurrentes que incomodan a aliados políticos y también figuras del propio oficalismo, con la senadora Patricia Bullrich a la cabeza.

La oposición le apunta a Caputo,pero el asesor es inalcazable para el Congreso

En medio del revuelo político que generó el involucramiento del gobierno de Milei en la fuga de Bolsonaro, la oposición comenzó a impulsar en el Congreso pedidos de interpelación a funcionarios como el canciller Pablo Quirno y a presionar por el informe de gestión que debe brindar el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero varios pusieron también la mira en Caputo.

El pedido de interpelación a Quirno presentado por el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) incluyo un total de 91 preguntas para hacerle al canciller, varias de ellas orientadas a conocer "presunta intervención de Santiago Caputo" en el operativo que le permitió a Bolsonaro eludir a la Justicia de Brasil.

La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) también reclamó en una reunión de comisiones este miércoles que Caputo dé explicaciones, mientras que Esteban Paulón (Provincias Unidas) lo denunció penalmente por "encubrimiento agravado" junto a Milei y a Quirno.

Entre las preguntas para la interpelación del canciller -que cuenta con apoyo del resto de la oposición- Paulón pide saber si el viaje del asesor a Misiones fue autorizado o financiado por Presidencia, por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, por la SIDE "o cualquier otro organismo público" y si solicitó colaboración de funcionarios de Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, ANAC, fuerzas federales o autoridades provinciales.

No es un cuestionario inocente, sino que apunta a posibles irregularidades ya que en los papeles Caputo no es un funcionario público, sino un asesor externo que presta servicios como monotributista. Las reglas que restringen a los funcionarios no aplican a él a pesar de que es conocida su influencia en la SIDE, la Secretaría de Legal y Técnica y otras áreas.

Es por ello que el Congreso no tiene por ahora ninguna herramienta que le permita exigir explicaciones o presionar mediante las leyes vigentes directamente a Santiago Caputo, quien mientras tanto hace gala de su influencia dentro del Gobierno.